Sunshine Group động thổ hai dự án hơn 3 tỷ USD

Sunshine Group đồng loạt khởi công dự án Sunshine Legend City tại Hưng Yên và Sunshine Bay Retreat Vung Tau tại TP HCM với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ USD, sáng ngày 19/8.

Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược khi nằm sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa đường vành đai 4 và 3.5. Từ đây, cư dân mất chưa tới 20 phút để tới Hoàn Kiếm - Hà Nội, đồng thời hưởng lợi thế từ cầu Ngọc Hồi - khởi công cùng ngày.

Dự án có tổng diện tích gần 50 ha, với gần 8.000 sản phẩm, lấy cảm hứng từ phố Hiến. Nổi bật là dòng căn hộ cao cấp được trang bị trọn gói nội thất thông minh, đồng bộ, giúp người mua có thể dọn vào ở ngay, tiết kiệm thời gian và chi phí hoàn thiện.

Nghi thức khởi công dự án Sunshine Legend City trong sáng 19/8. Ảnh: SSG

Chủ đầu tư tích hợp hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao được thiết kế đa tầng, từ tổ hợp văn hóa nghệ thuật với công nghệ 3D mapping, hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2 km. Bên cạnh đó là tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, biển hồ nhân tạo, lounge, sky bar....)

Sunshine Legend City được chào bán với mức giá hơn 40 triệu đồng mỗi m2. Theo chủ đầu tư, mức giá này thấp hơn tới 25% so với cùng phân khúc trong khu vực. Các sản phẩm của dự án sẽ được hỗ trợ đăng bán và cho thuê miễn phí trên NobleLink - nền tảng thuộc Noble App do Sunshine Group phát triển.

Đồng hành cùng dự án, SHB cho biết sẽ tài trợ từ nguồn vốn triển khai đến các giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng mua sản phẩm.

Phối cảnh dự án Sunshine Legend City. Ảnh: SSG

Cùng ngày, tại TP HCM, doanh nghiệp khởi công dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) tiêu chuẩn 5 sao, quy mô gần 20 ha, gồm 8.000 căn hộ. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 800.000 m2, trải dài trên cung bờ biển Chí Linh - một trong những bãi biển đẹp nhất Vũng Tàu.

Dự án không chỉ sở hữu tầm nhìn hướng biển mà còn phát triển loạt tiện ích "all in one" như bể bơi vô cực, sky bar - nhà hàng 5 sao, wellness chuẩn quốc tế, trung tâm M.I.C.E quy mô lớn... kết hợp nhiều loại hình lưu trú từ căn hộ, biệt thự du lịch độc lập đến tổ hợp khách sạn.

Lễ khởi công dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau. Ảnh: SSG

Dự án ứng dụng nền tảng NobleHotel (thuộc Noble App của Sunshine Group) giúp gia chủ vừa sử dụng căn hộ, vừa đưa tài sản vào hệ thống vận hành để cho thuê, quản lý lợi nhuận theo thời gian thực và tự động hóa quy trình dịch vụ... Mô hình này giúp doanh nghiệp và gia chủ cùng khai thác tài sản, chia sẻ lợi ích minh bạch từ hệ sinh thái.

Phối cảnh dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau. Ảnh: SSG

Ông Đỗ Văn Trường, Phó chủ tịch HĐQT tập đoàn cho biết, đây là hai dự án thuộc dòng "Sunshine City" tiên phong trong chiến lược phát triển 20.000 sản phẩm nhà ở chất lượng cao giá hợp lý mà Sunshine Group đang triển khai tại Hà Nội, TP HCM và các đô thị vệ tinh.

"Việc khởi công các dự án vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh góp phần khẳng định tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy an sinh xã hội của Sunshine Group", đại diện tập đoàn chia sẻ thêm.

Song Anh