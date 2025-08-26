Sunshine Group dành 8 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

Tập đoàn Sunshine trích 8 tỷ đồng từ 16 phiên livestream trên ứng dụng NobleGo để xây dựng 20 mái ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương và 2 điểm trường vùng cao.

Trong số này, 500 triệu đồng từ phiên livestream gần đây được trao trực tiếp cho hai em nhỏ Hoàng Ngọc Ánh và Nùng Ngọc Ánh ở xã Lục Yên (Lào Cai) thông qua chương trình "Cặp lá yêu thương" của Đài Truyền hình Việt Nam, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ được đi học và ổn định cuộc sống.

Cụ thể, em Hoàng Ngọc Ánh (thôn Trang Thành, xã Lục Yên) nhận 200 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố cùng 50 triệu đồng học bổng. Hoàn cảnh của em đặc biệt khó khăn khi bố bị đột quỵ liệt toàn thân, mẹ một mình nuôi ba con trong căn nhà sàn tạm bợ.

Gia đình em Hoàng Ngọc Ánh nhận sự hỗ trợ từ Sunshine Group với 200 triệu đồng xây nhà, cùng học bổng 50 triệu đồng. Ảnh: Sunshine Group

Tương tự, em Nùng Ngọc Ánh (thôn Làng Thọc, xã Lục Yên) cũng được hỗ trợ 200 triệu đồng xây nhà và 50 triệu đồng học bổng. Gia đình em hiện sống trong ngôi nhà tranh vách nứa xuống cấp, mẹ làm thuê với thu nhập bấp bênh. Sự hỗ trợ được kỳ vọng giúp các em ổn định chỗ ở và có thêm điều kiện học tập.

Đến gần cuối tháng 8, sau 16 phiên livestream, Sunshine Group đã trích lập 8 tỷ đồng từ chương trình, góp phần xây dựng 20 mái ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Thanh Hóa, Lào Cai, Phú Thọ, Nghệ An, Đồng Tháp. Số tiền này cũng được dùng để cải tạo, xây dựng 2 điểm trường tại Cao Bằng. Tập đoàn kỳ vọng những hỗ trợ này sẽ là điểm tựa giúp mở ra cánh cửa tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ và gia đình.

Sunshine Group trao tặng gia đình em Nùng Ngọc Ánh ở thôn Làng Thọc, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Sunshine Group

NobleGo là nền tảng livestream do Sunshine Group phát triển trên ứng dụng Noble App, cho phép khách hàng tìm hiểu toàn bộ thông tin dự án cũng như tiến hành đặt giá mua nhà trực tiếp trên livestream. Với mỗi phiên livestream thành công, Sunshine Group cam kết trao tặng 500 triệu đồng tới các quỹ thiện nguyện của VTV, tập trung hỗ trợ giáo dục, y tế và nhà ở cho người yếu thế.

Theo đại diện Sunshine Group, việc gắn hoạt động kinh doanh với cam kết xã hội không chỉ mang đến cơ hội sở hữu bất động sản cho khách hàng, mà còn tạo giá trị cộng đồng lâu dài. Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành "vòng tròn giá trị bền vững", kết nối doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng.

