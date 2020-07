Sunshine City Sài Gòn giữ lợi thế trong đà tăng giá thị trường

Dự án căn hộ cao cấp của Sunshine Group sắp bàn giao thu hút khách hàng nhờ ổn định giá so với đà tăng của thị trường TP HCM những tháng đầu năm.

Hồi tháng 1 năm nay, DKRA Việt Nam công bố báo cáo diễn biến thị trường căn hộ tại TP HCM với đà tăng giá mạnh mẽ trong năm qua do áp lực nguồn cung bị hạn chế. Giá bán sơ cấp các dự án căn hộ được chủ đầu tư đưa ra thị trường liên tục tăng mạnh trong năm qua với mức tăng dao động trung bình 15-20% so với mặt bằng chung của thị trường. Đà tăng giá diễn ra ở mọi phân khúc nhưng căn hộ cao cấp và hạng sang có mức tăng mạnh hơn, có những dự án vọt lên đến 25-30% so với mặt bằng giá trong khu vực, thậm chí cao hơn.

Xét về tổng thể, những tháng đầu năm thị trường địa ốc TP HCM ghi nhận cuộc đua thiết lập mặt bằng giá nhà mới không chỉ diễn ra ở các vị trí vùng ven hoặc khu giao thông còn hạn chế mà tại nhiều khu vực trung tâm.

Theo chia sẻ ông Võ Hưng - một nhà đầu tư tại TP HCM, trong quý I/2020, tại quận 2, một tòa tháp của siêu dự án Empire City cũng được chào bán vào với giá 8.000 USD một m2, tương đương 200 triệu một m2. Ngoài Empire City, dự án như The River Thủ Thiêm cũng có giá dự kiến trên dưới 5.000 USD một m2.

Ông này dẫn chứng thêm, tại khu vực quận 7, cuối năm 2019, giá bán một số dự án khoảng 40-50 triệu đồng một m2. Tuy nhiên, hiện tại một số dự án tại khu vực Phú Mỹ Hưng đã cán mốc 70 triệu đồng. Ngay cả những quận, huyện vùng ven như: Bình Chánh, Bình Tân, quận 12 hay các quận 9, Thủ Đức - vốn là khu vực tập trung các dự án căn hộ giá rẻ nay cũng có xu hướng tăng nhẹ.

Theo khảo sát thực tế từ giới đầu tư, các dự án thiết lập mặt bằng giá mới chủ yếu thuộc về nhóm những dự án mới mở bán lần đầu trong năm 2020. Trong một sự kiện hồi tháng 4 vừa qua, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết, các dự án mới gia nhập thị trường trong mùa dịch tuy sụt giảm mạnh về số lượng nhưng giá bán bình quân tăng 15% theo phương pháp đối chiếu mặt bằng giá cùng khu vực.

Bà Dung giải thích các dự án mới tăng giá so với dự án cũ cùng khu vực vì nhiều lý do như: chất lượng và tiện ích được đầu tư cao hơn, nguồn cung hạn chế, thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý để đủ điều kiện mở bán ngày càng kéo dài. Chi phí đầu vào cũng cao nên giá thành tăng so với trước đây.

Hình thực tế căn 3 phòng ngủ tại nhà mẫu dự án Sunshine City Sài Gòn.

Trong khi đó số dự án triển khai trong giai đoạn 2018-2020 vẫn giữ mức giá khá ổn định, phù hợp nhu cầu thực của thị trường địa ốc nhất là dự án sắp bàn giao. Đáng kể trong số đó có Sunshine City Sài Gòn tại quận 7 của chủ đầu tư Sunshine Group thu hút sự quan tâm của thị trường bởi tòa S1 sắp bàn giao, quỹ căn còn lại chỉ khoảng hơn 30 căn, trong đó quỹ căn dành cho người ngoài đã không còn.

Chủ đầu tư cho biết, hiện giá bán của dự án khoảng trên dưới 50 triệu đồng một m2. Đây được xem là mức giá phù hợp với mặt bằng chung của thị trường bất động sản tại khu vực trung tâm quận 7.

Ông Ngô Ngọc Điền - Giám đốc một sàn phân phối của dự án cho biết, sức hút của dự án này đến từ các lý do. Thứ nhất, dự kiến dự án này sẽ bàn giao vào đầu quý IV tới đây. Hiện dự án hoàn thành ốp đá, ốp kính Low - E toàn bộ phần ngoài, đang tiến hành thi công nội thất bên trong. Khách hàng quan tâm dự án có thể tới tận nơi để đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế của căn hộ có phù hợp với mục đích sử dụng hay không. Đây là điểm các nhà đầu tư thích nhất vì tâm lý "ăn chắc mặc bền".

Thứ hai, hiện chủ đầu tư đang tung ra chính sách tài chính hấp dẫn. Cụ thể, đối với tòa S1 sắp bàn giao, khách hàng chỉ cần thanh toán 25%, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ cho vay miễn lãi suất và ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng. Giá bán hiện tại dành cho căn 2 phòng ngủ tại dự án khoảng trên dưới 4 tỷ đồng, như vậy, chỉ cần thanh toán gần 1 tỷ, khách hàng có thể nhận nhà ở ngay. Sau đó, trong 12 tháng sau nhận nhà, khách hàng không phải thanh toán thêm. Nhiều chủ nhà hoàn thiện nhà trong giai đoạn này, có thể đưa căn hộ vào cho thuê để lấy nguồn tài chính trả lãi ngân hàng. Hiện giá cho thuê căn 2 phòng ngủ tại khu vực này khoảng 1.000 USD một tháng.

Hình phối cảnh dự án Sunshine City Sài Gòn.

Cuối cùng, Sunshine City Sài Gòn nằm ngay trung tâm quận 7, sát khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nơi sinh sống của cộng đồng chuyên gia Nhật Bản, Hàn Quốc. Thêm vào đó, toàn bộ dự án được thiết kế phủ kính Low - E từ trần xuống sàn như khách sạn 5 sao. Tất cả căn hộ đều có diện tích lớn từ 3-4 phòng ngủ, sở hữu nội thất cao cấp, được nhập khẩu từ các thương hiệu danh tiếng trên thế giới. Đặc biệt, công nghệ IOT được đưa vào vận hành toàn dự án từ trong ra ngoài với hệ thống: bãi giữ xe thông minh, sảnh đón thông minh, thang máy thông minh và căn hộ thông minh... đáp ứng nhu cầu sống cao cấp của giới nhà giàu và chuyên gia khó tính đang làm việc tại TP HCM.

Thảo Miên