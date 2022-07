Sunneva Island mang khẩu vị đầu tư mới đến địa ốc Đà Nẵng

Dự án Sunneva Island không chỉ bổ sung đô thị ven sông mà còn giải tỏa cơn khát các sản phẩm cao cấp cho thị trường Đà Nẵng.

Khoảng trống bất động sản cao cấp Đà Nẵng

Theo các chuyên gia, Đà Nẵng là một trong những thị trường địa ốc tiềm năng nhất cả nước song cán cân sản phẩm địa ốc tại đây lại có dấu hiệu mất cân bằng, chiếm phần lớn là phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Thành phố đang thiếu vắng những tổ hợp bất động sản ở, những khu đô thị được quy hoạch, phát triển đồng bộ với đầy đủ hạ tầng, tiện ích.

Một góc Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Property

Những bất cập trong bức tranh đô thị Đà Nẵng cũng được giới chuyên gia chỉ rõ. Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng giám đốc Sun Property nhận định, Đà Nẵng thiếu hụt những khu đô thị hạng sang ven sông giữa lòng thành phố đáng sống. Đà Nẵng có nhiều sản phẩm, dịch vụ, tiện ích để thu hút du khách tới vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng nhưng chưa có đủ tiện ích đáp ứng yêu cầu cao của giới doanh nhân, đội ngũ chuyên gia nước ngoài đến an cư, lập nghiệp...

"Có quá nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển phục vụ khách du lịch, nhưng lại gần như lãng quên tiềm năng thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng - là sông. Trong khi lịch sử chứng minh những đô thị ven sông luôn có sức sống mạnh mẽ và phát triển thịnh vượng", bà Linh chia sẻ.

Phát biểu tại tọa đàm "Đà Nẵng - Thành phố đáng sống của tương lai" diễn ra ngày 18/7, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, khu vực Đông Nam Đà Nẵng có nhiều chất liệu, đặc biệt cảnh quan thiên nhiên sẵn có để tạo ra những khu đô thị chất lượng đáp ứng nhu cầu ở như nghỉ dưỡng 5 sao của giới thượng lưu, siêu giàu.

"Đây là nơi liền kề những khúc sông rất đẹp và có đủ điều kiện để các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có thể kiến tạo hạ tầng đô thị đẳng cấp, hiện đại. Để thực hiện ý tưởng này, vùng đất Đông Nam Đà Nẵng cần những nhà đầu tư thực sự có kinh nghiệm và tầm nhìn, để phát huy những điểm mạnh vốn có", ông Đính đánh giá.

Sunneva Island khởi tạo tiêu chuẩn sống thượng lưu giữa lòng Đà Nẵng

Nhắc đến các khu đô thị ở là nhắc đến bất động sản hướng tới an cư lạc nghiệp. Nhưng với Sun Property, các khu đô thị do thương hiệu này kiến tạo còn hướng tới mục tiêu cao hơn là nâng tầm giá trị sống. Do đó, Sun Property đang dồn tâm huyết tạo dựng quần thể dự án phía Đông Nam, đưa khu vực này trở thành "thành phố mới hội nhập quốc tế" trong lòng Đà Nẵng.

Với dự án đầu tiên là Sunneva Island, Sun Property gây chú ý với mô hình khu đô thị đảo đẳng cấp sở hữu hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế tại nơi giao điểm của 3 dòng chảy: sông Đô Tỏa, sông Hàn, sông Cổ Cò.

Sunneva Island được bao quanh bởi sông nước cùng tầm nhìn bao quát dãy núi Ngũ Hành Sơn. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Với vị trí đắc địa trên đảo Đồng Nò, bao quanh là 30ha sông nước, sở hữu tầm view bao quát danh thắng Ngũ Hành Sơn, Sunneva Island khai thác tối đa thế mạnh cảnh quan sơn thủy hữu tình của khu vực Đông Nam Đà Nẵng, tạo nên một khu đô thị cho gần 400 chủ nhân danh giá. Dự án nhắm đến giới tinh hoa đến từ các đô thị lớn khác chọn Đà Nẵng làm nơi sinh sống, làm việc hay nghỉ hưu cũng như nhóm chuyên gia nước ngoài, trí thức chọn thuê hoặc mua để ở lâu dài.

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu, Sunneva Island dành tới 16 ha trên tổng diện tích 26 ha làm hạ tầng cảnh quan và hơn 50 tiện ích nội khu đa dạng gồm đường dạo bộ vòng quanh đảo dài 2,2km, 5ha công viên ven sông, khu thể thao, bể bơi vô cực, nhà trà đạo, khu tập golf mặt nước, bến du thuyền, chuỗi dịch vụ cao cấp tại khu town-house... Bên cạnh đó, cư dân Sunneva Island còn được trải nghiệm hệ thống tiện ích ngoại khu cận kề với công viên Hyde Park 50ha ven sông Cổ Cò, khu thương mại dịch vụ Hoàng Trà ...

Cư dân Đảo Ánh Dương Sunneva Island sẽ được tận hưởng những trải nghiệm thượng lưu. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Chủ đầu tư cho biết, Sunneva Island sẽ hình thành nên cộng đồng cư dân văn minh, ưu tú, tận hưởng đầy đủ phong cách sống thượng lưu bên sông. Đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp Sun Property Management sẽ mang đến chất lượng dịch vụ cao cấp, cá nhân hóa, đảm bảo an toàn, an ninh cho cư dân thông qua việc xây dựng một khu đô thị khép kín với đa lớp bảo vệ.

Khẩu vị đầu tư mới

Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở Đà Nẵng và vùng phụ cận 6 tháng đầu năm 2022 của DKRA Việt Nam vừa công bố cho thấy, cùng với sự phục hồi của ngành du lịch, thị trường bất động sản nhà ở Đà Nẵng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc về nguồn cung, sức tiêu thụ ở hầu hết các phân khúc. Sức cầu thị trường dự kiến tăng và tập trung ở những khu đô thị quy mô lớn, được quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện và phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín. Đơn vị này đánh giá, các dự án gần khu vực giáp sông sẽ có lợi thế cạnh tranh.

Cũng theo báo cáo, giá biệt thự nghỉ dưỡng tại Quảng Nam vượt mức 131 tỷ đồng một căn, gấp đôi Đà Nẵng và gấp gần 3 lần Thừa Thiên Huế. Điều này cho thấy, dư địa tăng trưởng của bất động sản Đà Nẵng rất lớn.

Phối cảnh tổng thể dự án Sunneva Island. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

"Với vai trò tiên phong bổ sung mảnh ghép khu đô thị ven sông đẳng cấp, hạ tầng tiện ích đồng bộ, Sunneva Island không chỉ bổ sung khoảng trống cho địa ốc Đà Nẵng, mà còn mang khẩu vị đầu tư mới cho thị trường này. Bằng chứng là suốt từ khi mới lộ diện tới nay, giới thượng lưu liên tục tìm hiểu dự án, khiến thị trường Đà Nẵng ấm lên", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Phát biểu tại tọa đàm "Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng sống" diễn ra hồi tháng 6, bà Đặng Phương Hằng - Tổng giám đốc CBRE Việt Nam nhận định, với những người muốn đến Đà Nẵng sinh sống, một trong những yếu tố cân nhắc đầu tiên là phải có ngôi nhà phù hợp, an ninh, an toàn và cộng đồng văn minh. Về phía thị trường bất động sản, Đà Nẵng cần đẩy mạnh, đẩy nhanh để phát triển, bởi trong suốt 10 năm qua chủ yếu đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.

"Giờ đây, thành phố cần có những đô thị mới đẳng cấp. Thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng cần được thúc đẩy, chăm chút để phát triển tốt hơn. Đó là một trong những điều kiện để Đà Nẵng xứng danh là thành phố đáng sống", bà Hằng chia sẻ.

Tâm Anh