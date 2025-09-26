Sunhouse tham gia thị trường điện gia dụng

Sunhouse tham gia thị trường điện gia dụng với dòng sản phẩm cao cấp quạt mát Sunhouse Apex bao gồm quạt đứng, quạt trần nhờ tự chủ công nghệ sản xuất.

Theo đại diện Sunhouse, tập đoàn không chỉ tập trung vào thiết kế và trải nghiệm người dùng mà còn đầu tư vào nền tảng công nghệ cốt lõi để chiếm lĩnh thị trường. Một trong số lý do để doanh nghiệp tự tin với kế hoạch trên là việc tự chủ công nghệ sản xuất quạt Sunhouse ứng dụng công nghệ động cơ không chổi than BLDC- Xpro mới, giúp quạt có khả năng tạo luồng gió lan tỏa đều khắp không gian, mang lại cảm giác mát tự nhiên và tiết kiệm năng lượng.

Mẫu quạt trần thế hệ mới của Sunhouse. Ảnh: Sunhouse

Đại diện Sunhouse giải thích công nghệ động cơ DC truyền thống có nhiều hạn chế như hao phí nhiệt, nhiều tiếng ồn, tuổi thọ ngắn và chi phí bảo trì cao. Với công nghệ mới, bộ phận chổi than được loại bỏ, động cơ hoạt động dựa trên bộ điều khiển điện tử, giảm thiểu tối đa ma sát cơ học, tiết kiệm điện năng và hạn chế tiếng ồn. Khi kiểm nghiệm, quạt trần Sunhouse Apex 5 cánh tiêu thụ ít hơn tới 50% điện năng so với mẫu quạt đứng.

Công nghệ BLDC- Xpro do Sunhouse nghiên cứu và phát triển, đồng thời đơn vị cũng làm chủ toàn bộ quy trình sản xuất dòng quạt điện cao cấp Apex.

Sunhouse thành lập từ năm 2000, hiện đầu tư vào nhiều lĩnh vực như thiết bị nhà bếp, thiết bị điện... Trước đó, hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn tiếp cận hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Nhật, Canada, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Lợi thế sẵn có của Sunhouse là hệ sinh thái sản phẩm ứng dụng công nghệ cao. Để làm được điều đó, Sunhouse tập trung vào năng lực R&D, sản xuất, kiểm soát chất lượng, làm nổi bật các dự án bán hàng doanh nghiệp B2B. Doanh nghiệp cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện từ tư vấn giải pháp, thiết kế sản phẩm, nghiên cứu công nghệ sản phẩm...

Toàn cảnh khu nhà máy của Sunhouse. Ảnh: Sunhouse

Đơn vị có hệ thống 10 nhà máy trải rộng trên diện tích hơn 100.000 m², làm chủ và đưa các công nghệ sản xuất tiên tiến nhất, từ ép nhựa, đúc khuôn, sơn tĩnh điện, lắp ráp, kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế vào hệ thống nhà máy. Với thị trường điện gia dụng, đặc biệt là danh mục các thiết bị làm mát, Sunhouse xây dựng các cụm dây chuyền chuyên biệt cho nhóm sản phẩm trọng tâm nhằm kiểm soát chất lượng, đẩy nhanh tốc độ sản xuất.

Sunhouse còn là đối tác sản xuất uy tín của nhiều doanh nghiệp lớn. Ví dụ, đơn hàng lớn với 50.000 quạt đứng 9 cánh SHD7346 cho Tập đoàn Samsung vào cuối tháng 8. Toàn bộ đơn hàng được triển khai, sản xuất và bàn giao chỉ trong chưa đầy 30 ngày, thể hiện năng lực vận hành linh hoạt, đáp ứng nhanh các đơn hàng lớn.

Một công đoạn trong nhà máy của Sunhouse. Ảnh: Sunhouse

Năng lực sản xuất, xuất khẩu và hợp tác quốc tế của Sunhouse được chứng minh qua kinh nghiệm đồng hành cùng hàng chục đối tác toàn cầu như Amazon, Alibaba, Coppel, Newsan, Tospo... Đây là các đối tác OEM uy tín. Các sản phẩm của Sunhouse đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn, với hệ thống tiêu chuẩn ISO như ISO 9001, ISO 14001.

Với các lợi thế này, Sunhouse có tham vọng dẫn dắt lĩnh vực gia dụng, làm mát trong thời gian tới. Đơn vị đặt mục tiêu doanh thu 200 tỷ đồng trong năm 2025 với dòng quạt Apex, tăng lên 1.000 tỷ đồng vào năm 2030 và xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như châu Âu và châu Mỹ.

Văn Hà