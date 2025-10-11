Sunhouse Group nhận giải 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2025'

TP HCMSunhouse Group được vinh danh tại giải thưởng "Doanh nghiệp châu Á" nhờ làm chủ công nghệ lõi và năng lực sản xuất chuẩn quốc tế.

Lễ trao giải "Doanh nghiệp châu Á - APEA 2025" diễn ra tối 9/10 tại GEM Center, TP HCM, với chủ đề "Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai". Sự kiện nhằm ghi nhận các đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Vượt qua hàng nghìn hồ sơ từ các quốc gia trong khu vực, Sunhouse giành giải "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" (Corporate Excellence Award). Đại diện ban tổ chức cho biết các doanh nghiệp được lựa chọn sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chí về sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển bền vững và tầm ảnh hưởng thương hiệu.

Ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Sunhouse cho biết Sunhouse Group là thương hiệu gia dụng Việt Nam duy nhất được xướng tên ở hạng mục này. "Giải thưởng là minh chứng cho năng lực cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp Việt. Sunhouse sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ cao, hướng đến sản phẩm thông minh thay vì chỉ sản xuất hàng tiêu dùng đơn thuần", ông nói.

Ông Lê Tùng (bên phải), Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Sunhouse, nhận giải tại APEA 2025. Ảnh: Sunhouse

Theo đại diện Sunhouse, thành tích tại APEA 2025 là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản suốt nhiều năm qua. Doanh nghiệp hiện sở hữu 10 nhà máy công nghệ cao trên diện tích hơn 100.000 m2, công suất hơn 80 triệu sản phẩm mỗi năm. Các dây chuyền sản xuất được tự động hóa với robot hàn, máy cắt laser, sơn tĩnh điện và dập khuôn tốc độ cao, đảm bảo độ chính xác và hiệu suất tối ưu.

Song song với năng lực sản xuất, Sunhouse còn áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như FDA, ISO 9001:2015, RoHS. Các sản phẩm được đánh giá cao nhờ độ bền, khả năng tiết kiệm năng lượng và tính an toàn cho người dùng.

Doanh nghiệp cũng tự phát triển công nghệ lõi - từ vi mạch, bo mạch điều khiển đến lớp chống dính Nano Ceramic, bề mặt đá 4 lớp - góp phần nâng tầm chất lượng hàng Việt trên thị trường quốc tế.

Nhà máy công nghệ cao chuyên sản xuất bo mạch điện tử của Sunhouse đặt tại Hà Nội. Ảnh: Sunhouse

Một điểm nhấn khác là mô hình tích hợp ba trụ cột: sản xuất - nghiên cứu phát triển (R&D) - xuất khẩu trong cùng hệ sinh thái. Chính sự chủ động này giúp Sunhouse được đánh giá là "nhà sản xuất thực thụ, không chỉ là thương hiệu thương mại".

Sau hơn 25 năm phát triển, Sunhouse xây dựng hệ sinh thái đa dạng từ thiết bị nhà bếp, điện máy, lọc nước đến đồ gia dụng thông minh. Tập đoàn theo đuổi triết lý "hiểu người Việt - phục vụ người Việt", đồng thời mở rộng tầm nhìn hướng ra thế giới, mang sản phẩm Việt phục vụ nhu cầu sống khỏe toàn cầu.

Năm 2025, Sunhouse đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 3.000 tỷ đồng, hướng đến vị thế nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hàng đầu khu vực. Hiện tập đoàn hợp tác với hơn 100 đối tác quốc tế, cung ứng từ linh kiện đến sản phẩm hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn riêng của từng thị trường.

Cùng với đó, doanh nghiệp mở rộng thị trường nước ngoài, tăng tỷ trọng doanh thu quốc tế đến năm 2030 và củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sản phẩm Sunhouse đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Indonesia, Malaysia...

Hệ thống dây chuyền tự động hóa sử dụng công nghệ hiện đại tại nhà máy Sunhouse, Hà Nội. Ảnh: Sunhouse

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng thường niên do Enterprise Asia tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau 18 năm hình thành, APEA đã quy tụ các thương hiệu lớn đến từ 16 quốc gia.

Riêng tại Việt Nam, hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước từng tham gia xét duyệt. Với hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt về năng lực sản xuất, đổi mới và phát triển bền vững, APEA được xem là "bảo chứng quốc tế" cho uy tín và vị thế của doanh nghiệp.

Hải My