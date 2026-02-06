Sunhouse dùng công nghệ lõi làm động lực tăng trưởng

Việc làm chủ công nghệ động cơ và vật liệu giúp Sunhouse từng bước xây dựng hệ sinh thái gia dụng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Sunhouse vừa nhận giải thưởng "Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất" cho sản phẩm quạt trần Sunhouse Apex tại Tech Awards 2025 vào đầu tháng 1. Theo đánh giá của doanh nghiệp, đây là dấu mốc củng cố và khẳng định vững chắc hơn năng lực làm chủ công nghệ lõi mà Sunhouse theo đuổi trong nhiều năm.

Đại diện Sunhouse (phải) nhận giải "Quạt trần tiết kiệm năng lược được yêu thích nhất" tại Tech Awards 2025. Ảnh: BTC

Tech Awards là hệ thống giải thưởng công nghệ - tiêu dùng có tiêu chí đánh giá chuyên sâu, tập trung vào hiệu suất, khả năng tiết kiệm năng lượng và trải nghiệm người dùng. Việc một sản phẩm do doanh nghiệp Việt tự nghiên cứu và phát triển được vinh danh cho thấy năng lực công nghệ đang trở thành lợi thế cạnh tranh thực sự của Sunhouse, thay vì chỉ dựa vào quy mô hay giá thành.

Đại diện doanh nghiệp cho biết giải thưởng là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào R&D (Research and Development - nghiên cứu và phát triển), với mục tiêu làm chủ các trụ cột công nghệ cốt lõi, từ động cơ, vật liệu đến quy trình sản xuất. Một trong những nền tảng quan trọng là động cơ BLDC Xpro - công nghệ "trái tim" của dòng quạt trần Sunhouse Apex cho phép tối ưu hiệu suất làm mát, giảm tới 50% điện năng tiêu thụ và đáp ứng các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng khắt khe tại nhiều thị trường xuất khẩu.

"Làm chủ công nghệ lõi giúp chúng tôi không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn chủ động cấu hình sản phẩm theo yêu cầu từng thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến mức tiêu thụ năng lượng", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Các kỹ sư R&D Sunhouse xây dựng thư viện công nghệ và vật liệu cho quạt trần, phục vụ việc chế tạo nhiều dòng sản phẩm phù hợp đa dạng nhu cầu của người dùng. Ảnh: Sunhouse

Bên cạnh công nghệ động cơ, Sunhouse còn nghiên cứu, kiểm nghiệm và sử dụng các chất liệu an toàn theo đúng triết lý "Tiên phong sống khỏe". Nhựa ABS được biết đến với độ cứng cao, chịu va đập tốt, đặc tính không mùi, cách nhiệt, cách điện, được doanh nghiệp đưa vào sản xuất cánh quạt trần Sunhouse Apex, nâng cao độ bền cơ học và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Từ nền tảng công nghệ, Sunhouse đã mở rộng hệ sinh thái gia dụng thêm nhiều nhóm sản phẩm gia dụng có hàm lượng công nghệ cao như quạt trần, thiết bị làm mát, máy lọc nước, nồi chiên không dầu và các dòng điện gia dụng nhà bếp. Các sản phẩm được phát triển theo cùng một triết lý "hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng bền vững" - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sắm và chính sách nhập khẩu tại nhiều quốc gia.

Nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái của thương hiệu được thị trường ghi nhận qua các giải thưởng như "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích", "Hàng Việt Nam chất lượng cao". Gần đây, máy lọc nước đạt tổng điểm cao nhất tại chương trình "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2025.

Bên trong nhà máy sản xuất quạt trần Sunhouse Apex. Ảnh: Sunhouse

Song song với R&D, Sunhouse tiếp tục đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất, đặc biệt là mảng sản xuất linh kiện, vi mạch điện tử. Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống nhà máy quy mô lớn, vận hành theo chuỗi khép kín từ thiết kế, chế tạo linh kiện đến lắp ráp và hoàn thiện. Năm 2025, nhà máy của doanh nghiệp xác lập kỷ lục sản xuất gia dụng nhiều nhất Việt Nam, với tổng công suất khoảng 80 triệu sản phẩm mỗi năm. Riêng nhóm quạt trần đạt công suất thiết kế 800.000 sản phẩm/năm, phục vụ đồng thời thị trường nội địa và xuất khẩu.

Với triết lý phát triển nhất quán "Lấy năng lực tự chủ sản xuất làm cốt lõi; lấy khả năng tự nghiên cứu, phát triển các công nghệ tiên phong làm trụ cột chiến lược", Sunhouse định hướng đến năm 2030 làm chủ 100% công nghệ lõi trong sản xuất và đạt doanh thu nghìn tỷ riêng cho nhóm sản phẩm quạt trần.

Theo đại diện Sunhouse, doanh thu những năm gần đây duy trì tăng trưởng hai chữ số, trong đó mảng điện gia dụng và thiết bị tiết kiệm năng lượng đóng vai trò ngày càng lớn. Tỷ trọng xuất khẩu hiện chiếm khoảng 25% tổng sản lượng, với các thị trường trọng điểm tại Mỹ, châu Á và Trung Đông. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này sớm đạt ngưỡng 50% trong các năm tới thông qua nhóm sản phẩm ứng dụng công nghệ cao và tiết kiệm năng lượng.

Giai đoạn tới, Sunhouse sẽ tiếp tục tăng đầu tư cho R&D, tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng, sản phẩm gia dụng thông minh và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa công nghệ. "Công nghệ là nền tảng để thương hiệu tăng trưởng bền vững, nâng cao giá trị xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", vị này cho biết.

Hải My