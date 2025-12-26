SAC tiếp quản sân bay Phú Quốc từ Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV). Theo giấy phép của Bộ Xây dựng, SAC có trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm sân bay Phú Quốc hoạt động an toàn, thông suốt theo quy định.

Trước đó, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã duyệt chương trình an ninh hàng không của cảng hàng không Phú Quốc. Cục Hàng không Việt Nam cũng cấp Giấy chứng nhận Khai thác cảng cho doanh nghiệp này.

Phối cảnh một góc sân bay Phú Quốc mở rộng. Ảnh: Sungroup.

Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đặt trụ sở ngay tại sân bay Phú Quốc (tỉnh An Giang). Hồi tháng 6, họ được giao làm chủ đầu tư dự án mở rộng sân bay quy mô 1.050 ha, công suất 20 triệu hành khách mỗi năm. Công trình này thuộc nhóm 5 dự án vượt tiến độ phục vụ APEC 2027.

Chủ đầu tư đang gấp rút triển khai đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2 và khu vực VIP, mở rộng sân đỗ và hệ thống hạ tầng phụ trợ để kịp phục vụ APEC 2027.