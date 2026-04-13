Súng sạc xe điện bị vứt 'không thương tiếc' sau khi dùng

Trung QuốcCamera giám sát tại các trạm sạc ghi lại hành động gây tranh cãi của một số chủ xe điện.

Ngày 27/1, một đoạn video giám sát từ Sơn Đông gây ra cuộc tranh luận sôi nổi khi một người phụ nữ, sau khi sạc xe, không đặt lại thiết bị sạc về đúng vị trí ban đầu mà vứt bừa bãi xuống đất, thậm chí dùng lực mạnh như đang vứt một túi rác. Sau đó, người này thậm chí lái xe cán thẳng thiết bị sạc khiến nhiều người cùng đặt câu hỏi: "Đặt nó về đúng vị trí có khó đến vậy sao?".

Tài xế sạc xe điện và cách hành xử 'dùng một lần rồi bỏ'

Không chỉ có người phụ nữ ở Sơn Đông mà còn nhiều tài xế đi xe điện khác cũng có cách hành xử tương tự. Súng sạc sau khi rút khỏi xe bị ném thẳng xuống đất và tài xế lái xe bỏ đi.

Sự bức xúc của dư luận được thể hiện qua những bình luận như: "Những người có khả năng làm những 'việc tốt' như vậy không nên bị làm mờ biển số xe" và ngay phía dưới, người khác viết lại rõ ràng biển số của tài xế.

"Thiết bị sạc là tài sản công cộng, đắt tiền và chi phí sửa chữa cũng tốn kém. Tôi đề nghị phải chịu trách nhiệm về hành vi của người phụ nữ này", người khác nói.

Một số súng sạc thay vì cắm vào trụ sạc lại nằm trên mặt đất tại một trạm sạc xe điện ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Người khác góp ý, rằng những người đã hành động như vậy nên bị các trạm sạc đưa vào danh sách đen và sẽ không bao giờ được phép sạc nữa. Ngoài ra, thiết bị sạc nên được thiết kế theo cách nếu không đặt lại đúng chỗ, người dùng sẽ bị phạt, hoặc hệ thống sẽ tiếp tục tính phí sạc cho tài xế nếu súng không được trả lại trụ sạc.

Nhiều người nghiêm túc đề xuất giải pháp để tránh lặp lại những hành động vô ý thức như trên, bắt đầu bằng chính sách, các thức quản lý trạm sạc và đào tạo thói quen người dùng.

Mỹ Anh (theo Sina)