Sunderland dùng 'nghệ thuật hắc ám' trong trận hòa Arsenal

Để đối phó những quả ném biên dài của Arsenal, Sunderland chỉnh các biển quảng cáo lại gần đường biên khoảng 2 m, ở trận hòa 2-2 trên sân The Light.

Theo Sun, khoảng trống giữa dãy bảng quảng cáo và đường biên vốn đủ để cầu thủ lấy đà khi ném biên, đặc biệt là các tình huống ném xa Arsenal đang khai thác hiệu quả mùa này.

Tuy nhiên, ở trận gặp Sunderland, khu vực này bị thu hẹp đáng kể, khiến các cầu thủ của HLV Mikel Arteta gần như không thể ném mạnh vào cấm địa. Một bức ảnh chụp trước trận cho thấy đường viền quanh sân được đẩy sát mép biên, trong khi ở trận gặp Everton hồi đầu mùa, khoảng cách này rộng hơn rõ rệt.

Khoảng cách giữa đường biên và biển quảng cáo sân The Light ở trận gặp Arsenal (trên) và trận gặp Everton (dưới) chênh lệch rõ rệt. Ảnh: NST

Sau trận, HLV Regis Le Bris xác nhận thay đổi này là một phần trong kế hoạch chiến thuật của đội chủ nhà. "Chúng tôi biết Arsenal rất mạnh ở các tình huống cố định, nên cố gắng tìm ra từng chi tiết nhỏ để giảm bớt nguy hiểm đó", ông nói trong phỏng vấn riêng với BBC Sport. "Việc di chuyển bảng quảng cáo là một lựa chọn hợp lý, và cuối cùng trận đấu diễn ra cân bằng đúng như chúng tôi mong muốn".

Trong họp báo sau trận, khi được phóng viên hỏi lại câu này, ông Le Bris đáp: "Anh có chắc không? Có thể do gió thổi mạnh quá".

Sunderland đã khiến đội đầu bảng gặp nhiều khó khăn. Cựu cầu thủ Arsenal Daniel Ballard mở tỷ số ở phút 36, chấm dứt chuỗi hơn 13 giờ thi đấu "Pháo Thủ" không thủng lưới. Dù Bukayo Saka và Leandro Trossard ghi hai bàn giúp Arsenal dẫn ngược, Sunderland vẫn gỡ hòa 2-2 ở phút 94 nhờ pha tung người móc bóng đẹp mắt của tân binh Brian Brobbey.

Trên mạng xã hội X, nhiều người hâm mộ gọi đây là "chiêu trò tinh quái của Sunderland, nhưng hợp lệ". Tài khoản @cytid1880 bình luận: "Đây chính là nghệ thuật hắc ám".

Tài khoản @mezzala19 thì phản hồi: "Phải tôn trọng chiêu trò tinh quái này".

Tài khoản @UpTheArse_nal tự nhận hâm mộ "Pháo Thủ" viết: "Thế là Sunderland sẽ không có nước nóng để tắm ở trận tái đấu tại Emirates rồi".

Arsenal vẫn giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 6 điểm nhiều hơn nhì bảng Chelsea. Còn tân binh Sunderland vươn lên thứ tư, bằng điểm Man City.

Không phải lần đầu Sunderland dùng chiến thuật tương tự. Trong trận bán kết play-off tranh suất lên chơi ở Ngoại hạng Anh gặp Coventry tháng 5/2025, họ cũng làm như vậy để ngăn cản những pha ném biên dài của đối thủ.

