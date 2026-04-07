Sun World Ha Nam ưu đãi giá vé hè từ 150.000 đồng

Mở cửa đón khách trong dịp nghỉ lễ, đơn vị vận hành áp dụng mức giá vé ưu đãi 150.000 đồng cho mọi đối tượng từ ngày 12 đến hết 24/4. Với những người có nhu cầu giải trí xuyên suốt cả năm, tấm thẻ "Annual Pass" với mức giá 1,5 triệu đồng là lựa chọn tối ưu để tận hưởng các dịch vụ tại đây.
Theo đại diện Sun World Ha Nam, lịch hoạt động của công viên thay đổi linh hoạt nhằm phục vụ du khách tốt nhất. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, cơ sở mở cửa từ 13h30 đến 17h30. Riêng hai ngày cuối tuần, thời gian đón khách bắt đầu sớm hơn từ 9h30 đến 17h30, giúp các gia đình có trọn vẹn thời gian trải nghiệm và thư giãn.
Nằm trong giai đoạn một của dự án với diện tích vận hành khoảng 10 ha, Sun World Ha Nam quy tụ 14 tổ hợp vui chơi hiện đại và 40 đường trượt. Đối tác ProSlide từ Canada, đơn vị hàng đầu trong ngành công nghệ giải trí nước, trực tiếp thiết kế hệ thống trò chơi tại đây. Điểm nhấn của công viên là "Song làn siêu tốc" - hệ thống đường trượt ống đôi song song đầu tiên tại Đông Nam Á. Với tổng chiều dài 228 m và độ cao chênh lệch gần 25 m, trò chơi này mang đến trải nghiệm đua tốc độ kịch tính qua những vòng xoáy trước khi đáp xuống mặt nước mát lạnh
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, công viên gây ấn tượng bằng việc lồng ghép các giá trị văn hóa địa phương vào không gian giải trí. Toàn bộ dự án chia thành 7 phân khu chủ đề lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước - di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng của vùng đất Hà Nam. Hình tượng Tứ linh (Long - Ly - Quy - Phụng) xuất hiện xuyên suốt qua tên gọi và thiết kế của các trò chơi. Tại phân khu Long - Phụng, du khách có thể thử thách bản thân với "Lốc xoáy thần tốc" hay "Khúc cua phượng hoàng". Trong khi đó, phân khu Quy - Ly tập trung các đường trượt cảm giác mạnh như "Vòng xoáy tốc độ" và "Dốc xoáy hội tụ".
Sau những trò chơi vận động mạnh, du khách có thể nghỉ ngơi tại "Vịnh Thần Sóng". Đây là bể tạo sóng rộng hơn 4.600 m2, mô phỏng bãi biển nhân tạo dưới kiến trúc mái đình Bắc Bộ. Những người ưa thích sự nhẹ nhàng thường lựa chọn dòng sông lười dài 500 m uốn lượn quanh các phân khu. Với nhóm khách gia đình có trẻ nhỏ, khu vực "Đánh cáo bắt vịt" cung cấp hệ thống đường trượt mini và các trò chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi. Hệ thống dịch vụ tại chỗ gồm hai nhà hàng và chuỗi quầy ẩm thực phục vụ thực đơn đa dạng, đáp ứng nhu cầu nạp năng lượng của thực khách.
Tọa lạc cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, du khách mất gần một giờ di chuyển theo cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình để đến Hà Nam. Vị trí thuận tiện giúp các gia đình dễ dàng thực hiện chuyến đi trong ngày, không cần chuẩn bị quá nhiều hành lý. Buổi tối, khách tham quan có thể nán lại Quảng trường Thời Đại để theo dõi show nhạc nước dài hoặc chiêm ngưỡng biểu tượng Trống Đọi Tam.
Hà Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch sau khi nhận giải thưởng "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á" của World Travel Awards. Sự xuất hiện của các tổ hợp giải trí như Sun World Ha Nam, kết hợp cùng các địa danh tâm linh nổi tiếng như chùa Tam Chúc, chùa Bầu, đền Trần Thương và các làng nghề truyền thống, giúp điểm đến này ngày càng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá của du khách.
Thanh Thư
Ảnh: Sun Group