Sun World Ha Long rực rỡ cờ hoa trước thềm 2/9

Không chỉ có không gian tràn ngập cờ hoa, Sun World Ha Long còn tổ chức chuỗi sự kiện biểu diễn và hoạt động trải nghiệm đa dạng cả ngày tại ba phân khu chính: đài phun nước Rồng Vàng, công viên Rồng và đồi Mặt Trời.

Từ 9h sáng, du khách có thể tham gia vào không khí sôi động của màn Flashmob "Tự hào tiếp bước tương lai", cùng các hoạt động gặp gỡ Gia đình Rồng và diễu hành Carnival đầy sắc màu. Công viên Rồng tiếp tục với các minishow Vũ điệu thần tiên và Vũ điệu đường phố, cùng ba khung giờ giao lưu Gia đình Rồng.