Sun World Ha Long rực rỡ cờ hoa trước thềm 2/9

Nhiều du khách đến từ sớm để tận hưởng không gian lễ hội và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt. Điểm nhấn là bức đại kỳ lớn kết từ hàng nghìn đóa hoa đỏ và vàng, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc.
Các khu vực check-in cờ hoa được bố trí tại nhiều vị trí đặc biệt như trước cổng trò chơi Phi Long Thần Tốc (công viên Rồng) và lối lên nhà ga cáp treo Nữ Hoàng. Đường cờ đỏ sao vàng hai bên quảng trường Vườn Nhật cũng là điểm dừng chân lý tưởng, nơi giúp du khách ghi lại khoảnh khắc cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời miền di sản.
Chị Hương Ly, du khách từ Hà Nội cho biết mỗi năm gia đình chị đều chọn một địa điểm ý nghĩa cho dịp Quốc khánh. Năm nay, họ quyết định tới Sun World Ha Long sau khi thấy hình ảnh bức cờ hoa khổ lớn. "Không gian nơi đây rất đẹp và tràn đầy cảm xúc", chị Ly bày tỏ.
Khánh Linh, du khách từ Hải Dương bất ngờ trước sự sáng tạo của công viên. "Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp", Linh nói.
Một góc chụp đặc biệt khác tại Sun World Hạ Long là "Tạp hóa quốc dân - Thi đua yêu nước", tái hiện khung cảnh Việt Nam xưa qua cách bày trí đơn sơ nhưng đậm đà bản sắc. Khu vực này thu hút sự quan tâm của du khách nhiều lứa tuổi, với hình ảnh retro và áo dài cách tân.
Không chỉ có không gian tràn ngập cờ hoa, Sun World Ha Long còn tổ chức chuỗi sự kiện biểu diễn và hoạt động trải nghiệm đa dạng cả ngày tại ba phân khu chính: đài phun nước Rồng Vàng, công viên Rồng và đồi Mặt Trời.
Từ 9h sáng, du khách có thể tham gia vào không khí sôi động của màn Flashmob "Tự hào tiếp bước tương lai", cùng các hoạt động gặp gỡ Gia đình Rồng và diễu hành Carnival đầy sắc màu. Công viên Rồng tiếp tục với các minishow Vũ điệu thần tiên và Vũ điệu đường phố, cùng ba khung giờ giao lưu Gia đình Rồng.
Tại khu Đồi Mặt Trời, các show diễn như ảo thuật Tự hào và diễu hành Halo Odori tiếp tục khuấy động không khí lễ hội. Màn trình diễn "Giải cứu Samurai" sẽ kết thúc một ngày trải nghiệm của du khách.
Dịp lễ 2/9 này, Sun World Ha Long còn có các ưu đãi, như combo ba công viên gồm công viên Rồng, công viên Nước và cáp treo Nữ Hoàng - đồi Mặt Trời, giá chỉ 600.000 đồng một người lớn và 500.000 đồng cho trẻ em, kèm voucher ẩm thực 100.000 đồng. Khu vui chơi cũng tung ưu đãi kép giảm thêm cho hóa đơn trên 300.000 đồng và 1 triệu đồng, qua website booking.sunworld.vn và ứng dụng Sun Paradise Land.
Thanh Thư
Ảnh: Sun World