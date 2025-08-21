Sun World ba miền tưng bừng cờ hoa, nhiều ưu đãi dịp 2/9

Tại Sun World Fansipan Legend (Sa Pa), tuyến cáp treo ba dây đạt hai kỷ lục Guinness thế giới sẽ đưa du khách băng qua "biển" mây để chinh phục nóc nhà Đông Dương. Du khách đến đây có cơ hội tham dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đất trời Tây Bắc.
Từ 19/8 đến 20/9, khu du lịch áp dụng ưu đãi cho du khách Việt Nam. Cụ thể, khi mua vé cáp treo sau 13h, du khách được tặng buffet tối với ẩm thực vùng cao tại hai nhà hàng Vân Sam và Hoa Hồng từ 16h đến 18h30.
Tại Sun World Fansipan Legend (Sa Pa), tuyến cáp treo ba dây đạt hai kỷ lục Guinness thế giới sẽ đưa du khách băng qua "biển" mây để chinh phục nóc nhà Đông Dương. Du khách đến đây có cơ hội tham dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đất trời Tây Bắc.
Từ 19/8 đến 20/9, khu du lịch áp dụng ưu đãi cho du khách Việt Nam. Cụ thể, khi mua vé cáp treo sau 13h, du khách được tặng buffet tối với ẩm thực vùng cao tại hai nhà hàng Vân Sam và Hoa Hồng từ 16h đến 18h30.
Trong không khí Quốc khánh, Bản Mây tại Sun World Fansipan Legend mang đến hành trình khám phá văn hóa của năm dân tộc: H'Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy và Xa Phó. Du khách có thể tham gia các hoạt động như múa khèn, nghi lễ cưới truyền thống và dệt thổ cẩm. Bản Mây là nơi lý tưởng để hòa mình vào không khí lễ hội và cảm nhận niềm tự hào dân tộc trong dịp Tết Độc lập.
Trong không khí Quốc khánh, Bản Mây tại Sun World Fansipan Legend mang đến hành trình khám phá văn hóa của năm dân tộc: H'Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy và Xa Phó. Du khách có thể tham gia các hoạt động như múa khèn, nghi lễ cưới truyền thống và dệt thổ cẩm. Bản Mây là nơi lý tưởng để hòa mình vào không khí lễ hội và cảm nhận niềm tự hào dân tộc trong dịp Tết Độc lập.
Công viên nước Sun World Ha Nam, cách Hà Nội khoảng 50 km, là lựa chọn phù hợp để giải nhiệt với hơn 40 trò chơi dưới nước. Du khách có thể thử thách tốc độ tại đường trượt song song, thư giãn trên "dòng sông lười" hoặc vui chơi cùng gia đình trong bể tạo sóng. Công viên này là điểm đến lý tưởng cho các gia đình vui chơi cuối tuần.
Công viên nước Sun World Ha Nam, cách Hà Nội khoảng 50 km, là lựa chọn phù hợp để giải nhiệt với hơn 40 trò chơi dưới nước. Du khách có thể thử thách tốc độ tại đường trượt song song, thư giãn trên "dòng sông lười" hoặc vui chơi cùng gia đình trong bể tạo sóng. Công viên này là điểm đến lý tưởng cho các gia đình vui chơi cuối tuần.
Dịp lễ, Công viên quảng trường Lễ hội tại khu đô thị Sun Urban City sẽ có trình diễn pháo hoa. Du khách có thể dạo chơi chợ quê ba miền và thưởng thức âm nhạc từ live band "Tự hào".
Dịp lễ, Công viên quảng trường Lễ hội tại khu đô thị Sun Urban City sẽ có trình diễn pháo hoa. Du khách có thể dạo chơi chợ quê ba miền và thưởng thức âm nhạc từ live band "Tự hào".
Sun World Sam Son (Thanh Hóa) là điểm đến giải trí ven biển lớn nhất miền Bắc với công viên nước rộng 33,5 ha. Tại đây, du khách có thể thư giãn ở Vịnh Sóng Thần hoặc trải nghiệm trò chơi như Mãng Xà Cuồng Nộ và Cá Đuối Vượt Sóng. Công viên nước này còn tổ chức lễ hội âm nhạc Sóng Festival và DJ Party tại Quảng trường biển.
Sun World Sam Son (Thanh Hóa) là điểm đến giải trí ven biển lớn nhất miền Bắc với công viên nước rộng 33,5 ha. Tại đây, du khách có thể thư giãn ở Vịnh Sóng Thần hoặc trải nghiệm trò chơi như Mãng Xà Cuồng Nộ và Cá Đuối Vượt Sóng. Công viên nước này còn tổ chức lễ hội âm nhạc Sóng Festival và DJ Party tại Quảng trường biển.
Sun World Ha Long (Quảng Ninh) với ba công viên lớn mang đến trải nghiệm giải trí đa dạng. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác mạnh tại Công viên Rồng hoặc thư giãn ở Typhoon Water Park. Dịp từ 18/8 đến 2/9, combo ba công viên chỉ còn 600.000 đồng một người lớn và được tặng voucher ẩm thực trị giá 100.000 đồng.
Sun World Ha Long (Quảng Ninh) với ba công viên lớn mang đến trải nghiệm giải trí đa dạng. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác mạnh tại Công viên Rồng hoặc thư giãn ở Typhoon Water Park. Dịp từ 18/8 đến 2/9, combo ba công viên chỉ còn 600.000 đồng một người lớn và được tặng voucher ẩm thực trị giá 100.000 đồng.
Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) nổi tiếng với Làng Pháp cổ kính và Cầu Vàng. Du khách đến đây được tham gia các show diễn Happy Fair, Solar Warriors và After Glow.
Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) nổi tiếng với Làng Pháp cổ kính và Cầu Vàng. Du khách đến đây được tham gia các show diễn Happy Fair, Solar Warriors và After Glow.
Trong dịp Quốc khánh, từ ngày 30/8 đến ngày 30/9, giá vé cáp treo ưu đãi còn 550.000 đồng cho người lớn và 350.000 đồng với trẻ em, người cao tuổi; combo vé cáp treo kèm buffet trưa 880.000 đồng một người lớn, 550.000 đồng mỗi trẻ em và người cao tuổi.
Trong dịp Quốc khánh, từ ngày 30/8 đến ngày 30/9, giá vé cáp treo ưu đãi còn 550.000 đồng cho người lớn và 350.000 đồng với trẻ em, người cao tuổi; combo vé cáp treo kèm buffet trưa 880.000 đồng một người lớn, 550.000 đồng mỗi trẻ em và người cao tuổi.
Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 27/8, Sun World Ba Den Mountain tổ chức Triển lãm "Núi Bà Đen - vang mãi bản hùng ca". Đặc biệt, ngày 2/9, tại đây diễn ra lễ thượng cờ quy mô trên đỉnh núi Bà Đen. Buổi tối, lễ dâng đăng mang đến khoảnh khắc thiêng liêng, để du khách cùng tưởng nhớ các anh hùng và tri ân lịch sử dân tộc.
Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 27/8, Sun World Ba Den Mountain tổ chức Triển lãm "Núi Bà Đen - vang mãi bản hùng ca". Đặc biệt, ngày 2/9, tại đây diễn ra lễ thượng cờ quy mô trên đỉnh núi Bà Đen. Buổi tối, lễ dâng đăng mang đến khoảnh khắc thiêng liêng, để du khách cùng tưởng nhớ các anh hùng và tri ân lịch sử dân tộc.
Dịp 2/9, Phú Quốc chào đón du khách bằng những trải nghiệm quốc tế như show diễn "Nụ hôn của biển cả - Kiss of the Sea".
Dịp 2/9, Phú Quốc chào đón du khách bằng những trải nghiệm quốc tế như show diễn "Nụ hôn của biển cả - Kiss of the Sea".
Từ ngày 30/8 đến 15/9, Sun World Hon Thom, Phú Quốc áp dụng ưu đãi đặc biệt lên tới 20% cho du khách Việt khi mua vé và combo trải nghiệm cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, show Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea. Theo đó, vé cáp treo khứ hồi chỉ còn 600.000 đồng cho người lớn và 480.000 đồng đối với trẻ em. Vé show diễn Nụ hôn của biển cả chỉ còn 800.000 đồng một khách.
Mỗi điểm đến từ Fansipan hùng vĩ, Bà Nà sôi động đến Tây Ninh linh thiêng đều mang một sắc thái riêng, nhưng cùng chung nhịp đập trong ngày Quốc khánh 2/9.
Từ ngày 30/8 đến 15/9, Sun World Hon Thom, Phú Quốc áp dụng ưu đãi đặc biệt lên tới 20% cho du khách Việt khi mua vé và combo trải nghiệm cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, show Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea. Theo đó, vé cáp treo khứ hồi chỉ còn 600.000 đồng cho người lớn và 480.000 đồng đối với trẻ em. Vé show diễn Nụ hôn của biển cả chỉ còn 800.000 đồng một khách.
Mỗi điểm đến từ Fansipan hùng vĩ, Bà Nà sôi động đến Tây Ninh linh thiêng đều mang một sắc thái riêng, nhưng cùng chung nhịp đập trong ngày Quốc khánh 2/9.
Thanh Thư
Ảnh: Sun Group, Bảo Long