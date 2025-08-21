Sun World ba miền tưng bừng cờ hoa, nhiều ưu đãi dịp 2/9

Tại Sun World Fansipan Legend (Sa Pa), tuyến cáp treo ba dây đạt hai kỷ lục Guinness thế giới sẽ đưa du khách băng qua "biển" mây để chinh phục nóc nhà Đông Dương. Du khách đến đây có cơ hội tham dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đất trời Tây Bắc.

Từ 19/8 đến 20/9, khu du lịch áp dụng ưu đãi cho du khách Việt Nam. Cụ thể, khi mua vé cáp treo sau 13h, du khách được tặng buffet tối với ẩm thực vùng cao tại hai nhà hàng Vân Sam và Hoa Hồng từ 16h đến 18h30.