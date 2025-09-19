Sun Urban City tăng sức hút nhờ hạ tầng đồng bộ

Nút giao Phú Thứ hoàn thiện 90% cùng bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 dự kiến vận hành trước tháng 11, tạo lực đẩy giúp Sun Urban City phát triển thương mại, du lịch.

Ninh Bình với vị trí cửa ngõ phía Nam Hà Nội đang vươn lên thành trung tâm giao thương, đồng thời là một trong những hạt nhân kinh tế - xã hội mới vùng Thủ đô. Đóng vai trò kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và vành đai 5, nút giao Phú Thứ có vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng với thiết kế liên thông ba tầng, đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút.

Nút giao Phú Thứ gần 1.400 tỷ đồng sắp hoàn thiện. Ảnh: Ánh Dương

Động lực kết nối liên vùng tiếp tục được củng cố khi Ninh Bình đề xuất đầu tư 4 tuyến giao thông chiến lược, tổng vốn gần 29.300 tỷ đồng. Trong đó, tuyến vành đai 5 đoạn Thái Hà - Phú Thứ dài 16,3 km, vốn đầu tư dự kiến 13.800 tỷ đồng, mặt cắt ngang rộng 33 m, quy mô 6 làn xe. Tuyến đường này được kỳ vọng tạo liên kết giữa Hà Nội và vùng Bắc Trung Bộ.

Song song, cao tốc CT.11 Phủ Lý - Nam Định dài 25,1 km cũng được đề xuất, với tiêu chuẩn 8 làn xe, nền đường rộng khoảng 35 m, tổng vốn khoảng 10.180 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hành lang kết nối ngang chiến lược, tăng khả năng liên kết và mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Triển vọng còn được rộng mở với các dự án hạ quy mô lớn trong tương lai như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, rút ngắn thời gian di chuyển tới Hà Nội chỉ còn khoảng 8 phút, hay cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô đặt tại Phú Xuyên - Ứng Hòa.

Toàn cảnh khu đô thị Sun Urban City. Ảnh: Ánh Dương

Hạ tầng y tế và giáo dục tại khu vực cũng ghi nhận những chuyển biến. Hai công trình y tế lớn là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được các nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ hạng mục xây dựng trong tháng 9, dự kiến vận hành cuối năm nay. Dự án góp phần giảm tải cho tuyến trung ương và nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Về giáo dục, sau khi khởi công tháng 3, dự án hạ tầng khu Đại học Nam Cao, tổng mức đầu tư 993 tỷ đồng đang triển khai đồng bộ. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - phân hiệu Hà Nam cũng đã khởi công với vốn 1.100 tỷ đồng trên diện tích 22,3 ha, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu cho khoảng 5.000-6.000 sinh viên mỗi năm.

Trục đại lộ lễ hội mỗi cuối tuần. Ảnh: Minh Khánh

Trong bức tranh hạ tầng đang dần hoàn thiện, Sun Urban City được xem là mảnh ghép chiến lược, vừa góp phần định hình diện mạo đô thị mới, vừa gia tăng sức hút cho thị trường bất động sản khu vực.

Sau một năm từ khi khởi công, khu đô thị đã thay đổi diện mạo với nhiều tiện ích đi vào vận hành. Mùa hè vừa qua, công viên nước Sun World Hà Nam đón lượng lớn du khách mỗi ngày, mang đến trải nghiệm như đường trượt tốc độ, bể tạo sóng. Về đêm, trục đại lộ lễ hội tại dự án rực sáng ánh sáng và âm nhạc với các màn trình diễn nhạc nước bên biểu tượng trống Đọi Tam cùng chợ đêm VUI-Fest và pháo hoa.

Dự án hiện tiếp tục được thúc đẩy trong tổng thể định hướng phát triển siêu đô thị Sun Mega City. Với hệ sinh thái tiện ích phong phú, Sun Urban City đáp ứng đa dạng nhu cầu sống của nhiều thế hệ, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh, thương mại và du lịch.

Công trình cầu Long Kiều tạo điểm nhấn cho Sun Urban City. Ảnh: Minh Khánh

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cho biết, mỗi hạ tầng mới hay công trình dân sinh đi vào hoạt động đều góp phần nâng giá trị bất động sản. Trong bối cảnh nhu cầu an cư tăng còn nguồn cung mới hạn chế, cùng lợi thế liền kề chuỗi hạ tầng quy mô lớn, Sun Urban City được kỳ vọng mở ra dư địa tăng trưởng cho cả nhà đầu tư lẫn cư dân an cư.

Song Anh