Sun Riverside Village tăng sức hút cho địa ốc Sầm Sơn

Ra mắt quý IV/2021, Sun Riverside Village nối dài chuỗi ngày sôi động của địa ốc Sầm Sơn. Đến nay dự án đã ra mắt tới phân khu thứ tư, mang đến một mảnh ghép khác biệt cho hệ sinh thái Sun Group tại thành phố biển Sầm Sơn.

Nét chấm phá trong quần thể tỷ USD

Từ đầu 2021 đến nay, Sun Group liên tục ra mắt những sản phẩm trong hệ sinh thái quy mô tới 1.260 ha với những công trình điểm nhấn ở các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và bất động sản cao cấp, góp phần tăng sức hút cho thị trường địa ốc Sầm Sơn.

Sun Riverside Village là một trong bộ ba dự án được phát triển cùng Sun Grand Boulevard và Sun World, kết hợp cùng quảng trường biển hiện đại, dự kiến hoàn thiện giữa năm 2022. Chủ đầu tư kỳ vọng, tổ hợp này sẽ đưa Sầm Sơn thành tâm điểm du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm mới của du khách phía Bắc.

Hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group tại Sầm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Nếu Sun Grand Boulevard mang đến nhịp sống sôi động, nhộn nhịp ở bờ Đông Sầm Sơn với tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương cùng quảng trường biển và đại lộ trung tâm quy mô lớn, thì Sun Riverside Village lại tọa lạc tại điểm giao thoa của 3 dòng chảy phía Tây thành phố biển gồm sông Đơ, sông Mã và biển Sầm Sơn.

Nhờ vị trí đắc địa, chỉ sau 2 tháng ra mắt, gần 100% sản phẩm thuộc 3 phân khu đầu tiên tại khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Sun Riverside Village được khách hàng đăng ký đặt mua. Kết quả này tiếp nối thành quả kinh doanh của khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard cùng do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển, với 97% nhà phố thương mại của 4 phân khu đầu tiên có chủ nhân sau 45 ngày.

Khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard lan tỏa sức nóng đến thành phố nghỉ dưỡng ven sông Sun Riverside Village. Ảnh phối cảnh minh họa

Tại dải đất ven sông Đơ, Sun Property tạo nét chấm phá cho quần thể tỷ USD với dự án lấy cảm hứng từ thiên đường nghỉ dưỡng Miami, thể hiện qua kiến trúc biệt thự, nhà phố và hệ thống tiện ích đa dạng. Định vị như một thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu, Sun Riverside Village mang hai phong cách thiết kế chủ đạo là Tân thuộc địa Tây Ban Nha và Art Deco. Điều này không chỉ đem đến sự mới lạ cho địa ốc Sầm Sơn mà còn góp phần khẳng định giá trị thượng lưu, đáp ứng tiêu chuẩn của dòng bất động sản ven sông hạng sang.

Sắp tới, ngay cạnh Sun Riverside Village sẽ là tổ hợp Sun World 33,6 ha gồm công viên nước và công viên chủ đề với thiết kế độc đáo, gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến Sầm Sơn. Dự kiến công viên chủ đề sẽ hoàn thiện năm 2022.

Điểm nhấn của phân khu The Link

Với quần thể dự án mới tại Sầm Sơn, chủ đầu tư kỳ vọng mang về khoản lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư. "Tốc độ thanh khoản của khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard và khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village trong năm 2021 đã minh chứng cho sức hút của bất động sản Sun Property cũng như niềm tin mà nhà đầu tư đặt vào hệ sinh thái Sun Group", đại diện Tập đoàn Sun Group chia sẻ.

Chủ đầu tư cũng hy vọng, với lực đẩy kinh tế, hạ tầng giao thông của Thanh Hóa được bồi đắp trong năm 2022, Sun Riverside Village sẽ rộng cửa đón dòng tiền đầu tư khi ra mắt các sản phẩm mới.

Phân khu thứ 4 của Sun Riverside Village vừa ra mắt, hứa hẹn thu hút giới đầu tư nhờ vị trí đắc địa và cảnh quan độc đáo. Ảnh phối cảnh minh họa

Theo đó, phân khu The Link vừa ra mắt không chỉ kế thừa nền tảng tiện ích sẵn có của toàn khu đô thị mà còn sở hữu nhiều ưu điểm riêng. The Link là phiên bản thu nhỏ của Little Havana và Little Haiti - hai khu vực nổi tiếng tại Miami hội tụ nét văn hóa đặc sắc của các quốc đảo Caribbean từ kiến trúc, ẩm thực đến những lễ hội... Phân khu này được thiết kế với những phố đi bộ ẩm thực, quán bar, club khiêu vũ hay những khu vườn lấy cảm hứng từ sắc màu nồng nhiệt của văn hóa Mỹ Latin...

Bên cạnh vị trí ấn tượng, một mặt hướng sông Đơ, các mặt còn lại giáp đại lộ Nam Sông Mã, các tuyến Tây Sầm Sơn mới và đường bộ ven biển theo quy hoạch, The Link sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng. Trong đó, cảnh quan công viên, cây xanh, sân thể thao, vườn hoa, khu vui chơi, quảng trường vũ hội... được bố trí ở lõi giữa phân khu.

The Link là mảnh ghép mới nhất của hệ sinh thái Sun Group tại Sầm Sơn. Ảnh phối cảnh minh họa

Mật độ xây dựng thấp giúp chủ đầu tư ưu tiên bố trí quỹ đất cho cảnh quan công cộng, các tuyến đường nội khu thông thoáng, từ đó nâng giá trị các bất động sản. Những căn shophouse mặt đại lộ Nam sông Mã hay các block shophouse Art Deco và cả dòng biệt thự nghỉ dưỡng ven sông đều mang cảm hứng Miami và thụ hưởng hệ sinh thái của Sun Group. Nơi đây sẽ tiếp tục được quy hoạch thêm trường học, công viên, bệnh viện, các khu vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng của cư dân.

Với chính sách ưu đãi, nhà đầu tư có thể sở hữu biệt thự, shophouse The Link khi bỏ ra 10% giá trị. Ngân hàng sẽ giải ngân cho vay 70% trong 36 tháng.

Tập đoàn Sun Group cho rằng, tốc độ tăng trưởng từ những dự án của đơn vị này tại Đà Nẵng, Hạ Long hay Sa Pa là tiền đề cho sự tăng trưởng của quần thể dự án tỷ USD tại Sầm Sơn, Thanh Hoá.

"Viễn cảnh của sự đổi thay trên xứ Thanh không xa vời. Các nhà đầu tư thức thời sẽ gặt hái được quả ngọt lợi nhuận", đại diện Sun Group nhấn mạnh.

