Sun Riverside Village áp dụng dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp

Hình mẫu khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village tiếp tục được hoàn thiện với Sun Property Management - đơn vị quản lý vận hành dự án.

Đặc quyền "may đo" cho giới thượng lưu

Jeremy Brutus, đồng sáng lập URBN Playground - công ty cung cấp dịch vụ quản lý tiện nghi và thiết kế lối sống có trụ sở chính tại New York (Mỹ) cho biết, khách hàng của URBN đã chuyển sang tìm kiếm những dự án nhà ở chú trọng khâu dịch vụ. "Họ tìm kiếm không gian mở, ngoài trời và những nơi có thể tích hợp cả khách sạn, điểm kinh doanh, khu dân cư", Jeremy Brutus nói trên Mansion Global.

Cũng theo Mansion Global, không gian ngoài trời đầy đủ dịch vụ sang trọng kèm theo tiện ích đang dẫn dắt xu hướng địa ốc năm 2022. Trong khi đại dịch khiến nhiều khách hàng xa xỉ rời khỏi những tòa tháp siêu cao để đến những ngôi nhà dành cho gia đình, nhiều người lựa chọn các khu đô thị mới phát triển và mong đợi đặc quyền được phục vụ toàn diện. Trong đó có một số dịch vụ như quản gia, nhà hàng nội khu với các đầu bếp nổi tiếng, các khóa học fitness cá nhân hóa, tổ chức sự kiện...

Đó cũng là xu hướng được thị trường bất động sản tại Việt Nam đón nhận. Ngay tại phố biển Sầm Sơn, Sun Property - một thành viên của Sun Group đã ra mắt đơn vị quản lý vận hành Sun Property Management ngay tại "thành phố ven sông" Sun Riverside Village. Dịch vụ được kỳ vọng mang đến đặc quyền sống thượng lưu cho cư dân khu đô thị nghỉ dưỡng hàng đầu xứ Thanh.

Với Sun Property Management, chủ nhân shophouse, biệt thự khi nhận nhà có thể thụ hưởng các dịch vụ vận hành cao cấp gồm: dịch vụ quản lý vận hành khu vực chung, dịch vụ giá trị gia tăng dành riêng cho các biệt thự, dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc quyền, dịch vụ vận hành tiện ích.

Đặc quyền phục vụ toàn diện được Sun Property Management đem lại bắt đầu từ dịch vụ vệ sinh chuyên sâu, định kỳ hoặc theo giờ, bao gồm: giặt rèm cửa, sofa, thảm, khử mùi, khử khuẩn, diệt côn trùng... Ngoài ra, các dịch vụ chăm sóc sân vườn, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ... và các dịch vụ sửa chữa kỹ thuật khác cũng được cung ứng để giúp biệt thự tương lai luôn vận hành trơn tru cả khi chủ nhân vắng mặt.

Các sản phẩm second home tại Sun Riverside Village cũng tích hợp dịch vụ quản gia. Tại đây, quản gia sẽ giúp chủ nhà đặt tour du lịch, đưa đón sân bay, tổ chức tiệc tại gia hoặc quản lý, nhận booking, check in, check out, hỗ trợ khách lưu trú...

Với hệ thống tiện ích, Sun Riverside Village sở hữu nhiều công viên nội khu: Công viên bãi biển Miami, công viên Art Deco, công viên Broadway và công viên Wynwood với tổng diện tích đến 45.000m2, cùng dải công viên trung tâm tại phân khu mới nhất The Link quy mô 22.400m2. Sun Property Management chăm chút từng khu vực này, làm mới diện mạo từng khoảng thời gian trong năm. Qua đó, mang đến cho cư dân và du khách những trải nghiệm như đang đắm chìm trong bầu không khí tại Miami hay những khu vườn đậm chất Tây Ban Nha.

Khu vực bãi biển nhân tạo hay những khoảng không rộng lớn giữa các phân khu sẽ là nơi diễn ra các hoạt động giải trí, lễ hội, sự kiện văn hóa nghệ thuật đẳng cấp được Sun Property Management lên kế hoạch, ý tưởng triển khai. Các club house với đa dạng dịch vụ từ bể bơi, sân chơi thể thao, nhà hàng Á Âu cùng các khóa học fitness, chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe sẽ được "đo ni đóng giày" cho cư dân.

Bên cạnh dịch vụ tiêu chuẩn, Sun Property Management quản lý nhiều tiện ích đặc sắc cũng như chuỗi dịch vụ cá nhân khác theo yêu cầu. Những giá trị này sẽ hội tụ ở The Link - phân khu mới nhất được Sun Property giới thiệu ra thị trường vừa qua.

Tâm điểm The Link với dịch vụ xứng tầm

Không chỉ thừa hưởng hệ thống tiện ích của ba phân khu đã ra mắt, The Link còn sở hữu những lợi thế riêng với cách bài trí trục tiện ích gồm CLB thể thao trong nhà, sân thể thao đa năng, quảng trường vũ hội, vườn dạo cảnh quan, vườn âm nhạc... chạy xuyên lõi giữa phân khu, giúp chủ nhân của dãy shophouse dọc đại lộ Nam sông Mã, shophouse Art Deco hay biệt thự ven sông Đơ đều hưởng lợi.

Riêng tại đây, Sun Property Management vận hành hệ thống, trung tâm y tế cao cấp, khu dịch vụ công cộng... đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của cư dân.

Lần đầu tiên, một tổ hợp phòng khám y tế cao cấp và CLB thể chất trong nhà rộng 2.800m2 được trang bị đầy đủ trong khu đô thị. Cùng với đó, hai không gian tiện ích lấy cảm hứng văn hóa Miami là Little Haiti và Little Havana mang đến những trải nghiệm sôi động như câu lạc bộ khiêu vũ, quảng trường vũ hội, hay 4 công viên đậm tính giải trí hội hè: Công viên Carnival, Công viên Rumba, Công viên Latin, Công viên Caribe.

Tất cả tiện ích được vận hành chuyên nghiệp, bảo chứng bởi uy tín từ bề dày quản lý vận hành hàng chục dự án nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí khắp cả nước của Sun Group.

Với Sun Property Management – thương hiệu đơn vị quản lý vận hành của Sun Property, công tác duy tu bảo dưỡng thực hiện thường xuyên sẽ giải quyết được vấn đề xuống cấp của công trình biệt thự, shophouse hay chuỗi tiện ích.

Vốn sở hữu những lợi thế vượt trội so với toàn dự án, từ vị trí kết nối tới chuỗi tiện ích nội khu, The Link càng trở nên hấp dẫn giới đầu tư bởi chất lượng quản lý vận hành "made by Sun Property Management".

