Sun Property tổ chức ngày hội thể thao, khởi động mùa kinh doanh mới

Ninh BìnhHơn 1.500 nhân sự kinh doanh từ gần 20 đại lý tham gia ngày hội thể thao Urban Champion Cup do Sun Property tổ chức tại nhà thi đấu Hà Nam, ngày 9/3.

Mở đầu chương trình là màn diễu hành rước đuốc cùng tiếng trống hội, tạo bầu không khí ngày hội thể thao. Đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) cho biết, Urban Champion Cup được tổ chức như sự kiện khởi động cho mùa kinh doanh mới, hướng tới việc kết nối đội ngũ phân phối và tạo động lực trước giai đoạn bán hàng năm nay.

Nghi thức rước đuốc tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Ngay sau nghi thức thắp lửa trên đài đuốc trung tâm, các đội bước vào chuỗi thử thách mang tính vận động và chiến thuật như "Bứt tốc kiến tạo", "Bứt tốc doanh số" và "Chinh phục đỉnh cao 2026". Những phần thi yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, đồng thời khuyến khích tinh thần cạnh tranh và khả năng thích ứng nhanh.

Urban Champion Cup diễn ra tại công viên Thể thao, một trong 5 đại công viên của Sun Urban City. Công trình rộng 22 ha ghi nhận tốc độ thi công khẩn trương, dự kiến đưa vào vận hành đồng bộ ngay trong năm nay.

Tổ hợp này được quy hoạch với hệ thống tiện ích thể thao hiện đại theo tiêu chuẩn thi đấu quốc tế như nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá, sân pickleball, sân cầu lông, đường chạy bộ..., hướng tới phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất thường xuyên của cư dân và tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Sự kiện thể thao được tổ chức quy mô nhằm tiếp thêm năng lượng cho mùa kinh doanh 2026. Ảnh: Ánh Dương

Chị Loan Nguyễn, một chuyên viên kinh doanh tham gia chương trình cho biết các hoạt động kick-off của Sun Property thường tạo không khí kết nối giữa các đại lý phân phối. Việc tổ chức tại khu vực dự án cũng giúp đội ngũ kinh doanh có thêm trải nghiệm thực tế về không gian và tiện ích, từ đó thuận lợi hơn khi giới thiệu với khách hàng.

"Năm 2025 được xem là giai đoạn chuyển động của thị trường bất động sản, khi nhiều dự án mới bắt đầu triển khai trở lại. Trong bối cảnh đó, Sun Urban City tạo sức hút nhờ tiến độ xây dựng cùng hệ thống tiện ích được phát triển cùng lúc", chị Loan nói.

Các đội hào hứng tham gia hoạt động. Ảnh: Ánh Dương

Theo Sun Group, nhiều hạng mục tại khu đô thị đang dần hình thành, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực. Các hoạt động sự kiện, thể thao và giải trí dự kiến sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm hình thành nhịp sống cộng đồng tại đô thị này.

Dự án cũng hưởng lợi từ tiềm năng phát triển của Ninh Bình - địa phương cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, tỉnh hướng tới xác lập vai trò trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế; đồng thời phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm y tế - chăm sóc sức khỏe và trung tâm công nghiệp công nghệ cao liên vùng. Những động lực này được kỳ vọng tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương, mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho thị trường địa ốc.

Theo kế hoạch bán hàng năm nay, Sun Property tiếp tục bổ sung quỹ sản phẩm lớn với nhiều loại hình đa dạng. Tâm điểm đầu năm là quỹ 8 tòa căn hộ cao tầng Park Residence, sở hữu vị trí chiến lược trong phân khu Flora Avenue, với mặt tiền đại lộ, nằm tại trung tâm hệ sinh thái tiện ích cảnh quan, giải trí, giáo dục - y tế nội, ngoại khu đồng bộ.

Các căn hộ được thiết kế theo mô hình thông minh, giúp tối ưu hóa diện tích sinh hoạt và gia tăng giá trị sử dụng thực tế. Theo đó, căn hộ 29 m2 có diện tích hữu dụng lên tới 44 m2; căn 45 m2 mở rộng thành 68 m2 và căn 55 m2 đạt tới khoảng 90 m2.

Quỹ căn hộ cao tầng Park Residence sở hữu vị trí đặc địa tại phân khu Flora Avenue. Ảnh: Sun Property

Trong khuôn khổ chương trình Urban Champion Cup, ban tổ chức cũng vinh danh một số đại lý đạt kết quả kinh doanh tích cực trong thời gian qua. Bên cạnh đó là các tiết mục nghệ thuật và hoạt động giao lưu, góp phần tạo không khí cho ngày hội ra quân của đội ngũ kinh doanh trước mùa bán hàng mới.

Song Anh