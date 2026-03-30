Sun Property ra quân hai dự án tại Quảng Ninh, Hải Phòng

Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức lễ ra quân dự án Sun Elite City (Bãi Cháy, Quảng Ninh) và Xanh Island (Cát Bà, Hải Phòng), ngày 27/3, quy tụ gần 2.000 đối tác, chuyên viên kinh doanh.

Sự kiện diễn ra tại Pandora Center Hải Phòng, đánh dấu bước khởi động cho mùa kinh doanh mới tại khu vực Đông Bắc. Theo chủ đầu tư Sun Group, với nền tảng tài nguyên thiên nhiên như vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ, cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện gồm cao tốc, cảng biển, sân bay... khu vực này có nhiều dư địa phát triển bất động sản.

Tại chương trình, Sun Group giới thiệu hai dự án trọng điểm đang phát triển tại Bãi Cháy và Cát Bà. Đại diện Sun Property cho biết, năm nay là giai đoạn tăng tốc của Sun Group với việc giới thiệu loạt sản phẩm mới, nối dài hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, mở ra cơ hội đầu tư và đón đầu đà tăng trưởng.

Sun Elite City được định vị là đô thị lễ hội tại Bãi Cháy, hướng tới dòng khách du lịch lớn với chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí. Dự án nằm ở khu vực trung tâm, kết nối thuận lợi các loại hình giao thông, được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân của du khách khi đến vịnh Hạ Long.

Trong khi đó, Xanh Island tại Cát Bà phát triển theo định hướng sinh thái, chú trọng yếu tố bền vững, hài hòa thiên nhiên. Dự án tận dụng lợi thế cảnh quan vịnh Lan Hạ cùng hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, đồng thời hướng đến mô hình phát triển giảm phát thải, phù hợp xu hướng du lịch xanh.

Hai dự án này đều hưởng lợi từ sự tăng trưởng của ngành du lịch địa phương, kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Theo chủ đầu tư, những dự án phát triển theo mô hình "all-in-one" đáp ứng đa dạng trải nghiệm để du khách ở lại lâu, chi tiêu nhiều hơn sẽ thu hút giới đầu tư.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu tòa tháp Thanh Long tại Xanh Island. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh thú Thanh Long trong văn hóa phương Đông, thiết kế tòa nhà mang dáng rồng vươn mình ra biển, biểu trưng cho sự thịnh vượng và sức sống.

Sở hữu tầm nhìn panorama 3 mặt hướng vịnh, Thanh Long mang đến trải nghiệm đa tầng với cảnh quan biến đổi theo từng thời khắc trong ngày. Bên cạnh đó, hệ tiện ích như bể bơi vô cực, không gian xanh trên cao, bến du thuyền... được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Nhằm tối ưu khả năng khai thác, chủ đầu tư đưa ra cơ cấu căn hộ linh hoạt: studio (chiếm đa số), 1-2 phòng ngủ, penthouse, phù hợp nhiều nhóm khách hàng. Căn hộ được bàn giao full nội thất cao cấp (trừ đồ điện tử) và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao. Các căn hộ đang áp dụng chương trình Sun Early Key, thanh toán 70% nhận nhà, tiến độ thanh toán lên đến 48 tháng, hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng.

Theo dữ liệu được chia sẻ tại sự kiện, trong hai tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 4,1 triệu lượt khách, tăng 11,4% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 900.000 lượt khách quốc tế. Tại Cát Bà (Hải Phòng), tháng 1 ghi nhận hơn 142.000 lượt khách, tăng 13%, lượng khách quốc tế tăng 14%.

Sự gia tăng của du lịch tạo động lực cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Đại diện Sun Property cho rằng những dự án có khả năng thu hút và giữ chân du khách sẽ có lợi thế trong khai thác dài hạn.

Doanh nghiệp nhận định khi hạ tầng, du lịch và hệ sinh thái dịch vụ tiếp tục hoàn thiện, khu vực Hạ Long, Cát Bà có thể trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phía Bắc trong thời gian tới.

Song Anh