Sun Property ra mắt sản phẩm mới beach villa

Các sản phẩm được giới thiệu trong lễ ra mắt The Oceana - phân khu biệt thự nghỉ dưỡng sát biển thuộc dự án Sun Secret Valley (Phú Quốc), diễn ra ngày 23/7.

Lễ ra mắt phân khu The Oceana mang chủ đề "Chất sống thượng lưu, phố biển năng động" được Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tổ chức tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của hàng trăm khách mời từ ba miền đất nước.

Tại đây, Sun Property đã đưa ra những phân tích sắc nét về xu hướng đầu tư second home, mang tới nhiều thông tin hữu ích cho khách hàng.

The Oceana - thiên nhiên đa tầng, trải nghiệm đa sắc

Nếu The Avenue - phân khu đầu tiên của Sun Secret Valley là câu chuyện về trải nghiệm mua sắm, kinh doanh thương mại tại những tuyến phố biển năng động, thì tại The Oceana, khách hàng sẽ được định nghĩa lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tại một second-home ven biển.

Phân khu The Oceana vừa được đại diện Sun Property giới thiệu. Ảnh: Sun Property

Sở hữu thảm thực vật đa dạng cùng địa hình phong phú, kết hợp giữa vườn cổ thụ nguyên sinh, biển xanh màu ngọc và những hồ đầm tự nhiên, Sun Secret Valley được chủ đầu tư ví như một viên ngọc, ẩn sau nét nguyên sơ của thiên nhiên Bãi Dài, Phú Quốc.

Đồng thời, chất sống hiện đại của các hoạt động vui chơi, giải trí 24/7 tiếp tục được nối dài. Bởi vậy, Phú Quốc nói chung, Bãi Dài nói riêng là lựa chọn hấp dẫn các nhà đầu tư muốn tìm kiếm một second home - chốn nghỉ dưỡng đáng sống.

Mong muốn mang tới một chuẩn second home mới mẻ, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã giới thiệu phân khu The Oceana, với dòng biệt thự nghỉ dưỡng biển beach villa đặc trưng. Sở hữu "thiên nhiên đa tầng" ven rừng, sát biển, cận hồ, liền kề phố biển The Avenue, từ The Oceana, cư dân vừa có thể tận hưởng nhịp sống sầm uất, vừa có thể bước trở về êm đềm.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Tổng giám đốc Sun Property, đại diện Sun Property phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Sun Property

Sở hữu vị trí giao hòa giữa ba tầng địa hình tự nhiên, tại bất cứ đâu tại The Oceana, chủ nhân cũng có thể tận hưởng khí hậu mát mẻ, không bị cảm giác oi ức, khó chịu bởi nắng và hơi muối biển. Tại đây, chủ nhân các dự án The Oceana có thể thụ hưởng bầu không khí mát mẻ, thoáng gió tự nhiên từ biển và vườn cây cổ thụ nguyên sinh.

Chất sống tinh tế, khác biệt

Tại sự kiện, nhiều nhà đầu tư muốn tìm kiếm những biệt thự second home đem đến giá trị lớn cho sức khỏe và thỏa mãn mọi giá trị sống cho nhiều thế hệ. "Tôi thường nghĩ những nơi đầy đủ tiện nghi, sôi động không phù hợp để sống chậm. Còn các khu nghỉ dưỡng biệt lập có phần bình yên quá so với các con mình. Hiếm nơi nào như Bãi Dài, vừa riêng tư mà không hề xa phố", chị Lan Ngọc - nhà đầu tư từ TP HCM chia sẻ.

Sản phẩm beach villa tại The Oceana. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Chủ đầu tư kỳ vọng, dòng sản phẩm beach villa tại The Oceana có thể tối ưu hóa kỳ nghỉ và tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư khi toạ lạc tại điểm đến giàu tiềm năng du lịch là Phú Quốc. Beach villa có thiết kế thoáng đãng với phần diện tích sân vườn rộng rãi, riêng tư như biệt thự nghỉ dưỡng, đồng thời thuận tiện tiếp cận dãy phố thương mại của phân khu The Avenue, sẽ đáp ứng nhu cầu của luồng khách du lịch cao cấp, qua đó gia tăng giá trị cho chủ nhân.

Bên cạnh đó, beach villa có thiết kế hiện đại với chiều cao 2,5 tầng, diện tích mỗi căn đến gần 300 m2 thoáng mát. Bao quanh tầng một là những mảng kính lớn kết hợp chất liệu gỗ và mặt tiền rộng phù hợp với hoạt động tập thể của đại gia đình. Tầng hai được thiết kế linh hoạt, tối ưu hóa nhu cầu kinh doanh khi có thể bố trí cho thuê nghỉ dưỡng với diện tích lớn dành cho gia đình hay nhóm khách. Điểm nhấn của beach villa tại The Oceana là không gian vườn rộng tới hơn 155 m2, lý tưởng cho các bữa tiệc ngoài trời riêng tư.

The Oceana sở hữu dòng biệt thự nghỉ dưỡng biển beach villa đặc trưng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bên cạnh những lợi thế về vị trí, kiến trúc phù hợp với nghỉ dưỡng, trong tương lai, khi các phân khu tiếp theo hoàn thành, chủ nhân biệt thự The Oceana có thể tận hưởng những tiện ích - dịch vụ được thiết kế riêng theo những xu hướng tiên phong trên thế giới.

Bên cạnh những tiện ích nội khu như con đường cảnh quan, đường dạo biển, các tiểu cảnh điểm nhấn, chủ nhân còn dễ dàng tiếp cận những trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ xu hướng trị liệu từ thiên nhiên (Eco-therapy), như: khu clubhouse chủ đề wellness, chữa lành và tái tạo năng lượng với các hoạt động nghệ thuật, tắm rừng, tắm âm thanh, cân bằng với đường dạo trên cao hay nhà hàng giữa Thung lũng bí mật.

"Tất cả tổng hòa lại và tạo nên những trải nghiệm ấn tượng, độc đáo và duy nhất, chỉ có tại The Oceana - Sun Secret Valley", đại diện Sun Property chia sẻ.

Hoài Phong