Sun Property dẫn dắt thị trường second home cao cấp

Những dòng sản phẩm ngôi nhà thứ hai của Sun Property đang thiết lập những tiêu chuẩn mới, nâng tầm các sản phẩm bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng.

Xu hướng sở hữu second home

Second home, theo trang từ điển Dictionary nghĩa là một ngôi nhà khác để nghỉ dưỡng vào các dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ. Thuật ngữ này sử dụng từ "home" thiên về ý nghĩa gia đình thay cho từ "house" mang nghĩa ngôi nhà vật lý bởi đặc trưng của second home là tính cá nhân hóa. Theo ý nghĩa này, khi sở hữu một ngôi nhà phù hợp với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, những người thành đạt có xu hướng tìm kiếm ngôi nhà thứ hai theo gu riêng để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cả gia đình.

Vì vậy, second home thường nằm ở ngoại ô, ven biển, vùng núi có phong cảnh đẹp, gần gũi thiên nhiên, hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện. Tại ngôi nhà thứ hai, chủ nhân có thể đắm mình trong không gian yên bình với cảnh quan đẹp cùng hạ tầng, dịch vụ tiện nghi. Đó cũng là nơi họ cảm nhận được sự cân bằng, thân - tâm - trí được thúc đẩy toàn diện.

Second home là nơi chủ nhân được tận hưởng không gian yên bình, tiện nghi bồi bổ thân - tâm - trí. Ảnh Sun Property

Bên cạnh đó, những ngôi nhà thứ hai còn mang lại cho nhà đầu tư lợi ích kép, vừa nghỉ dưỡng vừa sinh lời dưới hình thức cho thuê lại trong khoảng thời gian không sử dụng đến. Đây là cách các nhà đầu tư phân tán được rủi ro đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Mô hình second home xuất hiện đầu tiên tại Pháp vào những năm 1960, bắt nguồn từ nhu cầu nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống của giới nhà giàu. Năm 1970, mô hình này phát triển tại Mỹ và dần lan rộng ra nhiều quốc gia. Đến những năm 2000, xu hướng này bắt đầu nở rộ tại Việt Nam.

Theo đánh giá của Telegraph, Việt Nam đang nằm trong top 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng second home cao nhất thế giới. Sự gia tăng của tầng lớp thượng lưu và trung lưu cùng tình trạng quá tải dân số, sự khan hiếm về không gian xanh, vấn nạn ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng tại các đô thị... là những nguyên nhân chính khiến second home được dự báo là xu hướng thời đại của bất động sản Việt.

Biệt thự khoáng nóng phong cách Nhật Bản của Sun Onsen Village - Limited Edition. Ảnh: Sun Property

Tuy nhiên, so với các nước láng giềng như Thái Lan, Indonesia thì second home tại Việt Nam còn khá non trẻ. Trong khi nhiều năm trước, các nhà đầu tư nước bạn có vô vàn lựa chọn second home nghỉ dưỡng đúng nghĩa, từ căn hộ condotel hướng biển đến những biệt thự biệt lập trên núi cao, thì Việt Nam chủ yếu là các second home nhỏ lẻ rải rác ở vùng ngoại ô với hạ tầng thiếu đồng bộ.

Chỉ đến khi có sự vào cuộc của những nhà phát triển bất động sản lớn, giàu tiềm lực, tiên phong dẫn dắt thị trường như Sun Property (thành viên Sun Group), second home mới thực sự được đầu tư bài bản, đặt tại những vị trí đắc địa ở những vùng đất du lịch.

Với tầm nhìn quốc tế, tư duy duy mỹ và chiến lược khác biệt, đơn vị này đã thành công tạo lập những mô hình second home kiểu mẫu.

Sun Property định vị giá trị mới cho second home

Là thành viên Sun Group - thương hiệu nổi danh với những công trình mang tính biểu tượng và đẳng cấp bậc nhất Việt Nam, Sun Property đang dẫn dắt thị trường second home với những sản phẩm thượng lưu.

Tất cả sở hữu ưu thế vượt trội từ vị trí đắc địa, thiết kế hội tụ tinh hoa đến khả năng tích hợp kinh doanh sinh lời và tính thanh khoản cao. Những sản phẩm này mang đến luồng gió mới, "tái định vị" thị trường second home Việt, tạo nên những sản phẩm mang tầm quốc tế.

Gần đây, Sun Property chú trọng phát triển dòng second home chăm sóc sức khoẻ cao cấp ở các vùng đất du lịch tiềm năng, đáp ứng nhu cầu vừa nghỉ dưỡng, vừa chăm sóc sức khỏe của giới thượng lưu.

Điển hình như biệt thự khoáng nóng chuẩn Nhật Bản Sun Beauty Onsen (Quảng Xương, Thanh Hóa) và Sun Onsen Village - Limited Edition (Quang Hanh, Quảng Ninh). Các bất động sản này chinh phục giới thượng lưu bởi đáp ứng nhu cầu trị liệu, chăm sóc sức khỏe tại gia với nguồn khoáng nóng quý giá, đồng thời giúp họ bồi bổ thân - tâm - trí - sắc - diện, đi cùng tiềm năng sinh lời dài hạn.

Sun Beauty Onsen nổi bật trong dòng second home chăm sóc sức khoẻ của Sun Property. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bên cạnh dòng biệt thự khoáng nóng, Sun Property còn tạo nên mô hình khu đô thị nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe phong cách nhiệt đới tại Phú Quốc. Đó là Sun Tropical Village được bao bọc giữa 3 tầng thiên nhiên vườn - rừng - biển trong quần thể Bãi Kem, tạo nên vùng vi khí hậu mát lành với nền nhiệt luôn giảm 2-3 độ C so với xung quanh. Dịch vụ quản gia, các dịch vụ quản lý chuyên nghiệp được cung cấp bởi Sun Property Management cũng hỗ trợ gia chủ trong việc cho thuê ngôi nhà thứ hai khi không sử dụng.

Sun Property cũng gây ấn tượng mạnh với dòng căn hộ cao cấp - mô hình second home kiểu mới, hợp xu thế, như các tòa cao tầng tại Sun Grand City Hillside Residence (Phú Quốc), Sun Marina Town (Hạ Long)...

Second home thương hiệu Sun Property khác biệt ở chỗ, luôn sở hữu phong cách kiến trúc ấn tượng, mang tới sức sống mới cho những vùng đất, như second home nghỉ dưỡng ven sông phong cách Miami Sun Riverside Village (Sầm Sơn, Thanh Hóa), hay biệt thự Sun Grand City Feria phong cách Tây Ban Nha bên Vịnh Hạ Long, hoặc các shophouse mang dấu ấn thiết kế Santorini tại phân khu The Santo Port, biệt thự thương mại và khách sạn boutique phong cách nhiệt đới tại phân khu The Sailing Bay của "đảo thiên đường" Hòn Thơm (Phú Quốc)...

Biệt thự thương mại mang phong cách nhiệt đới tại Hon Thom Paradise Island. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Với mục tiêu nâng tầm giá trị sống, đầu tư kinh doanh cho các chủ sở hữu second home, Sun Property ra mắt thương hiệu quản lý vận hành chuyên nghiệp Sun Property Management và phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại, kết nối chủ sở hữu với các thương hiệu bán lẻ...

Vừa qua, đơn vị này cũng công bố gói ưu đãi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ chủ sở hữu shophouse Sun Premier Village Primavera (Phú Quốc) một phần chi phí hoàn thiện shophouse, mở cửa kinh doanh trước ngày 30/11.

Kiên định mục tiêu làm đẹp những vùng đất giàu tiềm năng, cùng chiến lược đầu tư thâm canh theo chiều sâu, Sun Group cho biết sẽ bồi đắp thêm loạt công trình biểu tượng và dịch vụ mới tại mỗi điểm đến. Vì vậy, second home thương hiệu Sun Property sẽ mang đến đa dạng trải nghiệm cho chủ sở hữu, mở ra tiềm năng kinh doanh và gia tăng giá trị theo thời gian.

