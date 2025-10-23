Sun PhuQuoc Airways thêm sôi động cho thị trường hàng không

Sự xuất hiện của hãng bay mới trước mùa cao điểm Tết 2026 được nhiều chuyên gia kỳ vọng tăng lựa chọn cho hành khách, góp phần bình ổn giá vé, thêm hướng kích cầu du lịch.

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) vừa được Sun Group công bố ra mắt và mở bán vé vào ngày 15/10. Giai đoạn khởi động, hãng khai thác các chặng chính: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP HCM, Phú Quốc - Đà Nẵng, Hà Nội - TP HCM, TP HCM - Phú Quốc, trước khi mở rộng ra quốc tế từ năm 2026.

Sun PhuQuoc Airways sẽ cất cánh chuyến bay đầu tiên vào ngày 1/11. Ảnh: Ánh Dương

Hiện SPA mở bán vé với hai chuyến mỗi ngày trên hành trình Hà Nội - Phú Quốc, mức giá khoảng 2,8-3 triệu đồng một chiều, bao gồm hành lý ký gửi và suất ăn. Mức giá này đã bao gồm nhiều quyền lợi như 7 kg hành lý xách tay, 23 kg hành lý ký gửi và suất ăn miễn phí.

Các quyền lợi này tạo sức hút với người dùng. Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết, trong một tiếng đầu mở bán, trang web của hãng đã ghi nhận hơn 20.000 lượt truy cập. Thảo Trang (Hà Nội) cho biết chọn SPA để bay Phú Quốc trong tháng 11 vì giá tốt, chỉ 3,2 triệu đồng mỗi cặp vé khứ hồi. Cả nhà 4 người mất chưa tới 13 triệu đồng tiền vé máy bay, khi dùng mã của chương trình ưu đãi chủ nhật hàng tuần còn được giảm thêm 10%.

Mai Lan (TP HCM) cho hay năm nay giá vé bay Phú Quốc dịp mùng 2 - mùng 3 Tết thấp hơn đáng kể so với năm trước. Với gia đình ba người, tổng chi phí vé khứ hồi chỉ khoảng 12 triệu đồng, trong khi năm ngoái chị phải chi gần 20 triệu cho cùng hành trình, chưa kể chi phí lưu trú và ăn uống.

Khách du lịch tại Phú Quốc. Ảnh: La Festa Phu Quoc

Dưới góc độ doanh nghiệp lữ hành, nhiều đơn vị đánh giá sự tham gia của hãng bay mới có thể tạo sức ép tích cực lên giá vé và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Vietluxtour, nhận định, với thị trường du lịch nội địa, chi phí vé máy bay là yếu tố lớn trong cơ cấu tour. Nếu có thêm hãng tham gia với mức giá cạnh tranh, thị trường sẽ được hưởng lợi.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, cũng cho rằng sự cạnh tranh mới sẽ giúp du khách được hưởng dịch vụ tốt hơn với giá hợp lý hơn, đồng thời tạo động lực kích cầu các điểm đến như Phú Quốc - nơi phụ thuộc lớn vào đường hàng không.

Theo các chuyên gia, nếu xu hướng này duy trì, giá vé dịp Tết Nguyên đán 2026 có thể ổn định hơn những năm trước. Du khách có thể dễ dàng lập kế hoạch sớm, thay vì chờ mua vé sát ngày với chi phí cao. Điều này giúp thêm động lực cho thị trường hàng không, vốn đang tăng trưởng tích cực trong các quý đầu năm. Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, từ 15/12/2024 đến 15/9 năm nay, tổng sản lượng vận chuyển của ngành đạt hơn 64 triệu lượt khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước; hàng hóa đạt hơn một triệu tấn, tăng gần 19%.

Ngoài ra, khác với mô hình hàng không truyền thống, SPA định hướng gắn kết dịch vụ bay với du lịch nghỉ dưỡng trong cùng hệ sinh thái. Đại diện một số công ty lữ hành cho rằng cách làm này giúp đơn vị dễ dàng xây dựng tour trọn gói, kết nối liền mạch giữa bay, lưu trú và trải nghiệm.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, nhận xét một sản phẩm du lịch tích hợp từ vé máy bay, khách sạn đến vui chơi giải trí giúp khách hàng tiết kiệm thời gian lựa chọn, đồng thời tạo cơ hội cho các đại lý thiết kế tour linh hoạt và hiệu quả hơn.

