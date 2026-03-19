Sun PhuQuoc Airways sắp mở đường bay đến 7 thị trường quốc tế

Sun PhuQuoc Airways triển khai chiến lược "Rise to Asia", mở 9 đường bay tới 7 thị trường trọng điểm châu Á, đồng thời thiết lập mạng lưới tổng đại lý (GSA) quốc tế.

Theo kế hoạch, hãng hàng không thuộc Sun Group khai thác 9 đường bay tới 7 thị trường gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ và Malaysia. Chuyến bay quốc tế đầu tiên trên chặng Phú Quốc - Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) dự kiến khởi hành ngày 29/3.

Tàu bay của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: SPA

Định hướng mở rộng mạng bay được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế tới Phú Quốc tăng. Số liệu từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và các đơn vị du lịch cho thấy, hai tháng đầu năm 2026, đảo ghi nhận hơn 428.000 lượt khách quốc tế, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ. Một số thị trường tăng trưởng mạnh như Trung Quốc hơn 40%, Ấn Độ ghi nhận mức tăng đáng kể nhờ các đường bay mới.

Song song với phát triển đường bay, hãng triển khai hệ thống phân phối quốc tế thông qua hợp tác với các Tổng đại lý tại nhiều thị trường. Các đối tác được công bố gồm Tamgp tại Thái Lan, Discover the World tại Singapore và OpenSky tại Hong Kong (Trung Quốc).

Đại diện Tamgp, tổng đại lý của Sun PhuQuoc Airways tại thị trường Thái Lan. Ảnh: SPA

Đại diện hãng cho biết các đơn vị này có kinh nghiệm phân phối, hiểu thị trường bản địa và sở hữu mạng lưới hoạt động rộng. Trong đó, Discover the World hiện diện tại hơn 60 quốc gia, còn OpenSky ứng dụng công nghệ trong phân phối vé tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại diện tổng đại lý Discover the World tại thị trường Singapore (giữa) nhận hoa tri ân từ Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: SPA

Việc xây dựng hệ thống đại lý được xác định là một trong những trụ cột trong giai đoạn mở rộng quốc tế, giúp hãng tăng khả năng tiếp cận khách hàng và tối ưu kênh bán.

Trên nền tảng đó, hãng triển khai các chính sách thương mại nhằm hỗ trợ đại lý xây dựng sản phẩm trọn gói. Trong mùa DIFF 2026 (Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng), hành khách đến Đà Nẵng có thể tiếp cận các ưu đãi như vé Early Bird (mua vé sớm), gói trải nghiệm Bà Nà Hills và mức giảm giá khi kết hợp sản phẩm bay.

Đại diện tổng đại lý OpenSky tại Hong Kong chia sẻ tại sự kiện ra mắt GSA của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: SPA

Với khách quốc tế đến Phú Quốc, hãng áp dụng chính sách tặng vé Sun World Hòn Thơm, cùng ưu đãi cho các dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí, golf và ẩm thực trong chương trình "Một tấm vé, triệu niềm vui".

Việc đồng thời triển khai mạng bay, hệ thống phân phối và chính sách thương mại cho thấy định hướng mở rộng của hãng trong chiến lược "Rise to Asia", nhằm tăng kết nối Phú Quốc với các thị trường châu Á.

Thái Anh