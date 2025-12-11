Sun PhuQuoc Airways sắp mở các đường bay đến Seoul, Đài Bắc

Sun PhuQuoc Airways sẽ triển khai các đường bay quốc tế đầu tiên giữa Phú Quốc và Seoul (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) từ tháng 3 năm sau.

Hãng mới đây được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) mở rộng vùng khai thác quốc tế. Với chứng chỉ này, hãng sẽ triển khai các đường bay quốc tế từ tháng 3/2026, gồm Phú Quốc đến Seoul, Đài Bắc. Đường bay đến Busan (Hàn Quốc) dự kiến khai thác vào tháng 9/2026 và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) tháng 10/2026.

Hãng cũng dự kiến khai thác các đường bay quốc tế từ Phú Quốc đến Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ trong năm sau.

Chiếc tàu bay thứ 5 - Airbus A321NX được Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận từ xưởng nhà máy Airbus tại Hamburg (Đức) ngày 11/12, để thực hiện kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế trong năm tới.

Máy bay thứ 5 của Sun PhuQuoc Airways về đến sân bay Phú Quốc, ngày 11/12. Ảnh: Phương Linh

Hãng bay lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp tới các thành phố du lịch - kinh tế trọng điểm trong nước. Ba đường bay nội địa được hãng khai thác từ đầu tháng 11, gồm Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP HCM và Hà Nội - TP HCM. Cụm đường bay kết nối Phú Quốc với Đà Nẵng, Nha Trang sẽ được đưa vào khai thác thường lệ từ tháng 3 năm sau.

Dự án hàng không Sun PhuQuoc Airways có tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, quy mô đội bay 31 tàu đến năm 2030. Với Sun Group, đây là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái - từ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến hạ tầng, bất động sản của tập đoàn này.

Anh Duy