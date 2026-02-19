Sun PhuQuoc Airways mua 40 tàu bay Boeing trị giá 22,5 tỷ USD

Boeing và Sun PhuQuoc Airways ký hợp đồng mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner hướng đến mục tiêu bay xuyên lục địa.

Lễ ký kết hợp đồng giữa Sun PhuQuoc Airways (thuộc Sun Group) với Boeing diễn ra ngày 18/2 (giờ địa phương) tại Washington D.C. dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa Bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Trump.

Sự kiện ký kết giữa Sun PhuQuoc Airways và Boeing ngày 19/2 tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Việc lựa chọn dòng Boeing 787-9 Dreamliner cho thấy định hướng phát triển mạng bay đường dài của Sun PhuQuoc Airways. Thuộc dòng tàu bay thân rộng 787 Dreamliner, mẫu 787-9 có sức chở khoảng 296 hành khách và tầm bay tối đa 14.010 km, cho phép khai thác các chuyến bay liên tục lên tới 16 giờ, tạo điều kiện mở các đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với Mỹ, các trung tâm kinh tế - du lịch trọng điểm tại châu Âu như Vương Quốc Anh, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, các quốc gia CIS, Nhật Bản và Australia trong tương lai.

Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, 787-9 giúp tiết kiệm khoảng 20-25% nhiên liệu và giảm phát thải so với thế hệ trước, phù hợp định hướng khai thác hiệu quả và bền vững. Việc đưa dòng tàu bay này vào đội bay được hãng kỳ vọng hỗ trợ hình thành các đường bay xuyên lục địa trực tiếp từ Phú Quốc, qua đó mở rộng khả năng kết nối quốc tế của điểm đến này.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết, sự hợp tác với Boeing đặt nền móng cho việc xây dựng một hãng hàng không đẳng cấp quốc tế, đồng bộ với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng sang trọng mà tập đoàn đang phát triển. "Chúng tôi lựa chọn Boeing 787-9 vì hiệu suất vận hành vượt trội và phù hợp để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Phú Quốc ra thế giới và đưa thế giới đến với Phú Quốc", ông Trường nói thêm.

Trong bối cảnh Việt Nam đứng thứ 7 trong số các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, với kim ngạch song phương gần 171 tỷ USD, các hợp đồng quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao như hàng không góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại song phương Việt Nam - Mỹ, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

Thương vụ trị giá 22,5 tỷ USD giúp Sun PhuQuoc Airways nâng cao năng lực khai thác đường bay xuyên lục địa, đồng thời tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất và dịch vụ hàng không của Mỹ thông qua hoạt động sản xuất và cung ứng của Boeing. Đơn hàng được đánh giá có thể góp phần tạo thêm việc làm và thúc đẩy sản xuất tại Mỹ, qua đó tăng cường hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước.

Việc mở rộng năng lực kết nối bằng đội tàu bay thân rộng được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho dòng khách du lịch, đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia, qua đó đóng góp vào mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố quan hệ kinh tế Việt Nam - Mỹ theo hướng ổn định và bền vững.

Theo bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Boeing Commercial Airplanes, 40 tàu bay 787 Dreamliner là đơn hàng mua trực tiếp đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways và cũng là đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing lớn nhất của Việt Nam. "Đơn hàng này thể hiện tầm nhìn nhằm kết nối Phú Quốc với thế giới và xây dựng một hãng hàng không dịch vụ đầy đủ cao cấp. 787 Dreamliner chính là dòng tàu bay phù hợp để thực hiện mục tiêu đó", bà Stephanie Pope nói.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Theo dự báo của Boeing, Việt Nam là thị trường hàng không có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, khoảng gần 8% mỗi năm đến năm 2030. Với kế hoạch mở rộng đội bay lên 100 chiếc vào năm 2030, Sun PhuQuoc Airways hướng tới phục vụ phân khúc du lịch cao cấp và tăng cường kết nối của Phú Quốc với các thị trường trong và ngoài nước.

Sun PhuQuoc Airways do Sun Group đầu tư và phát triển theo mô hình hàng không nghỉ dưỡng, tập trung khai thác các đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với các trung tâm du lịch - kinh tế. Hãng hoàn tất các chứng nhận cần thiết của Cục Hàng không Việt Nam để đưa vào khai thác thương mại. Từ tháng 8/2025 đến tháng 2/2026, quy mô đội bay được nâng lên 10 tàu. Trong các tháng 12/2025 và 1/2026, hãng ghi nhận tỷ lệ chuyến bay đúng giờ ở mức cao trong nhóm các hãng hàng không nội địa.

Từ nay đến hết năm, hãng dự kiến sẽ kết nối Phú Quốc với nhiều điểm đến quốc tế như Đài Loan - Trung Quốc (Đài Bắc, Cao Hùng) Hàn Quốc (Seoul, Busan), Thái Lan (Bangkok), Singapore, HongKong và Ấn Độ (Mumbai, New Delhi).

Thế Đan