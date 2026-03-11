Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng đến Seoul

Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay Phú Quốc - Seoul (Hàn Quốc) từ 17/4, vé mở bán từ hôm nay.

Chặng bay đến Seoul được hãng thiết kế tối ưu cho nhu cầu du lịch. Một số chuyến khởi hành vào buổi tối, đến nơi vào sáng hôm sau, giúp hành khách tiết kiệm thời gian di chuyển, nghỉ dưỡng

Hãng khai thác mô hình dịch vụ đầy đủ (full service) trên tất cả chặng bay, bao gồm suất ăn, hành lý ký gửi theo tiêu chuẩn và khoang Thương gia (Business Class) với không gian riêng tư, ghế ngồi rộng cùng dịch vụ ưu tiên. Hạng ghế này phù hợp với phân khúc khách du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khách công vụ.

Để phát triển thị trường Hàn Quốc, Sun PhuQuoc Airways hợp tác với Pacific Air Agency (PAA) làm tổng đại lý bán vé. Đơn vị này có hơn 35 năm kinh nghiệm trong phân phối dịch vụ hàng không tại khu vực Đông Bắc Á.

Tàu bay của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện SPA, Hàn Quốc là thị trường nước ngoài thứ hai (sau Đài Bắc, Trung Quốc) hãng khai thác. Đường bay thẳng Phú Quốc - Seoul được hãng thiết kế tối ưu cho nhu cầu du lịch, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc vào điểm trung chuyển và góp phần thúc đẩy du lịch hai chiều.

Số liệu từ Cục thống kê, trong nhóm 10 thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam năm 2025, Hàn Quốc xếp thứ hai với khoảng 4,3 triệu lượt khách. Trong đó, Phú Quốc là điểm đến biển đảo phổ biến được khách Hàn Quốc ưu tiên lựa chọn.

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết, năm 2025 đảo Ngọc đón 2.991 chuyến bay từ Hàn Quốc, phục vụ 555.864 lượt hành khách, tăng gần 12% so với năm 2024.

Khách du lịch ngắm cầu Hôn tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Đại diện đơn vị đánh giá, sức hút của Phú Quốc đến từ hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi đa dạng. Phía Nam đảo được Sun Group đầu tư phát triển hiện tập trung nhiều sản phẩm du lịch như các khu nghỉ dưỡng cao cấp, cáp treo Hòn Thơm, các show diễn giải trí, pháo hoa, chợ đêm và công trình biểu tượng như Cầu Hôn. Bên cạnh đó, chính sách miễn thị thực cho du khách quốc tế lưu trú tối đa 30 ngày tại đảo ngọc tạo thuận lợi cho du lịch nghỉ dưỡng dài ngày.

Thị trấn Hoàng hôn Sunset Town. Ảnh: Sun Group

Ngoài nghỉ dưỡng biển, Phú Quốc còn ghi điểm với nhóm du khách Hàn Quốc nhờ trải nghiệm du lịch golf giữa khung cảnh rừng già, biển xanh và cát trắng tại Eschuri Vung Bau Golf. Kênh truyền hình Hàn Quốc SBS Golf Channel và tạp chí Hankyung từng giới thiệu Eschuri Vung Bau Golf là điểm đến golf yêu thích mới cho những du khách Hàn Quốc tìm kiếm trải nghiệm thi đấu đỉnh cao, kết hợp thư giãn, nghỉ dưỡng xa hoa tại hòn đảo.

Sun PhuQuoc Airways phát triển theo mô hình mạng bay "trục - nan", lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối. Tính đến cuối tháng 2, hãng sở hữu đội bay 10 tàu, trong đó có 5 máy bay A321neo mới xuất xưởng.

Tiếp viên của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Châu Nguyễn

Tháng 2/2026, hãng cũng ký hợp đồng mua 40 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner tại Washington D.C. với tổng giá trị 22,5 tỷ USD. Theo bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes, 40 tàu bay 787 Dreamliner là đơn hàng mua trực tiếp đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways và cũng là đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing lớn nhất của Việt Nam.

Từ nay đến hết năm, hãng dự kiến sẽ kết nối Phú Quốc với nhiều điểm đến quốc tế như Cao Hùng (Đài Bắc, Trung Quốc), Busan, (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan), Singapore, HongKong và Mumbai, New Delhi (Ấn Độ).

Thái Anh