Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng đến Nha Trang, Đà Nẵng

Đường bay Phú Quốc - Nha Trang tần suất 4 chuyến mỗi tuần còn Phú Quốc - Đà Nẵng bay hàng ngày, bắt đầu khai thác từ 15/3.

Chuyến bay thương mại đầu tiên trên đường bay Phú Quốc - Nha Trang (PQC-CXR) cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 15h45, ngày 15/3. Chiều ngược lại, máy bay khởi hành từ Cam Ranh, hạ cánh tại Phú Quốc lúc 18h. Giai đoạn đầu, đường bay được khai thác 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 6 và Chủ nhật, dự kiến tăng tần suất lên hàng ngày.

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay Phú Quốc - Nha Trang của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: SPA

Cùng ngày, hãng đưa vào khai thác đường bay Phú Quốc - Đà Nẵng (PQC-DAD) với tần suất một chuyến mỗi ngày. Chuyến bay rời Phú Quốc lúc 13h15, hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 15h; chiều ngược lại khởi hành lúc 15h40 và đến Phú Quốc lúc 17h25.

Tàu bay của Sun PhuQuoc Airways tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: SPA

Theo đại diện hãng bay, 4 chuyến bay đầu tiên trong ngày khai trương trên hai đường bay đạt tỷ lệ lấp đầy 90-100%. Các đường bay thẳng giúp hành khách rút ngắn thời gian di chuyển so với trước đây khi nhiều hành trình phải quá cảnh tại Hà Nội hoặc TP HCM.

Khoảng cách bay giữa Phú Quốc và các thành phố biển miền Trung hơn một giờ, tạo điều kiện để du khách kết hợp nhiều điểm đến trong cùng hành trình, đặc biệt với khách quốc tế.

Tiếp viên hãng bay phục vụ hành khách. Ảnh: SPA

Nha Trang và Đà Nẵng là hai trung tâm du lịch lớn của miền Trung. Năm 2025, Khánh Hòa đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, trong đó có 5,5 triệu khách quốc tế. Đà Nẵng đón hơn 17,3 triệu lượt khách, gồm hơn 7,6 triệu khách quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Đà Nẵng là hai địa phương thường xuyên đón khách quốc tế. Trong khi đó, Phú Quốc năm 2025 đón hơn 8,1 triệu lượt khách, gồm 1,8 triệu khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng.

Sun PhuQuoc Airways phát triển theo mô hình mạng bay "trục - nan", lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối. Ngoài Hà Nội và TP HCM, việc mở thêm đường bay đến Nha Trang và Đà Nẵng giúp hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa đảo Ngọc với các trung tâm kinh tế - du lịch trong nước.

Khách làm thủ tục bay tại quầy. Ảnh: SPA

Cuối tháng 3, hãng dự kiến mở các đường bay quốc tế từ Phú Quốc tới các thành phố Đài Bắc và Seoul. Trong quý II và quý III năm nay, mạng bay tiếp tục mở rộng tới Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia.

Hiện hãng khai thác đội bay 10 tàu bay, trong đó có 5 máy bay Airbus A321neo. Tháng 2 năm nay, Sun PhuQuoc Airways ký hợp đồng mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner tại Washington D.C. với tổng giá trị 22,5 tỷ USD. Theo bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Boeing Commercial Airplanes, 40 tàu bay 787 Dreamliner là đơn hàng mua trực tiếp đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways và cũng là đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing lớn nhất của Việt Nam.

Thái Anh