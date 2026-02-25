Sun PhuQuoc Airways mở đường bay đến Đà Nẵng

Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) của Sun Group khai trương đường bay từ Hà Nội, TP HCM đến Đà Nẵng ngày 25/2, tần suất hai chuyến mỗi ngày.

Chuyến bay thương mại đầu tiên của SPA đến Đà Nẵng xuất phát từ sân bay Nội Bài lúc 6h15, ngày 25/2. Sau 4 tiếng, lúc 10h30, chuyến bay từ Tân Sơn Nhất cũng đưa những hành khách đầu tiên của hãng từ TP HCM đến Đà Nẵng.

Thời gian đầu, các chặng sẽ có hai chuyến mỗi ngày. Đến ngày 1/3, hãng sẽ tăng số lượng chuyến bay để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Cụ thể, chặng Hà Nội - Đà Nẵng tăng từ 2 chuyến lên 4 chuyến.

Du khách check-in trước khi làm thủ tục lên chuyến bay SPA đầu tiên từ TP HCM đến Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Đơn vị cho biết, việc Sun PhuQuoc Airways gia nhập trục bay Hà Nội, TP HCM - Đà Nẵng góp phần mở thêm sự lựa chọn về hãng bay, giờ bay và dịch vụ cho người dân, du khách. Hoạt động này cũng là bước khởi đầu trong kế hoạch kết nối Đà Nẵng. Dự kiến, từ ngày 15/3, SPA sẽ khai thác đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc, hoàn thiện thêm mạng lưới kết nối giữa các trung tâm du lịch trọng điểm.

Sự hiện diện của Sun PhuQuoc Airways tại Đà Nẵng cũng mở ra một hành trình trải nghiệm, kết nối trực tiếp các chuyến bay với hệ sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của Sun Group.

Đại diện hãng hàng không trao vòng hoa cho những hành khách đầu tiên đến Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Du khách có thể thiết kế kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Novotel Danang Premier Han River, hay Mercure Danang French Village Bana Hills. Đồng thời, du khách cũng có thể khám phá tổ hợp Sun World Ba Na Hills với công trình Cầu Vàng biểu tượng.

Hiện tại, Đà Nẵng đang tổ chức Lễ hội Tulip trên mây 2026, chuỗi show diễn ngoài trời (Love in the Sky, Solar Warrior)... Vào tháng 5, thành phố tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) do Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức. Sự kiện quy tụ 10 đội pháo, bao gồm những tân binh như Macau (Trung Quốc) và Nhật Bản. Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng là lựa chọn đưa hàng triệu du khách đến mùa lễ hội pháo hoa bên bờ sông Hàn.

Cầu Vàng - công trình biểu tượng của du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Lê Hoàng Nam

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo. Hãng được phát triển theo mô hình mạng bay "trục nan", lấy Phú Quốc là trung tâm, cung cấp trải nghiệm du lịch gắn liền với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí của Sun Group tại đảo ngọc.

Hãng sở hữu đội bay 10 chiếc (tính đến hết tháng 2/2026), liên tiếp dẫn đầu toàn ngành về chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026. Đơn vị đồng thời hoàn tất các chứng nhận an toàn, bảo dưỡng cốt lõi từ Cục Hàng không Việt Nam.

Tàu bay Sun PhuQuoc Airways trên bầu trời Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Song song với việc mở rộng mạng bay nội địa và quốc tế, SPA đang phát triển đội tàu bay, đặc biệt là tàu bay thân rộng. Ngày 18/2, tại Washington D.C. (Mỹ), hãng đã ký hợp đồng trị giá 22,5 tỷ USD để mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Đây là đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing lớn nhất lịch sử hàng không Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Với tầm bay xuyên lục địa lên tới 14.010 km, đội tàu Dreamliner là nền tảng để Sun PhuQuoc Airways thiết lập các đường bay thẳng từ Phú Quốc đến châu Âu, Bắc Mỹ và Bắc Á. Đơn vị đặt mục tiêu sở hữu 100 tàu bay vào năm 2030.

Hoài Phương