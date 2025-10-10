Sun PhuQuoc Airways mở bán vé từ 15/10

Sun PhuQuoc Airways khai thác thương mại từ 1/11, mở bán vé từ 15/10 với đường bay liên kết các điểm như Phú Quốc, TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

Vé được bán trên website và hệ thống đại lý ủy quyền của Sun PhuQuoc Airways từ ngày 15/10. Khách đặt vé trước 15/12 được hưởng ưu đãi "Cất cánh trọn niềm vui", trị giá lên tới 1 triệu đồng. Ưu đãi gồm tặng vé vui chơi tại Sun World toàn quốc và đặc quyền Wow Pass - sử dụng lối đi ưu tiên để lên hoặc xuống cáp treo hoặc tham gia các trò chơi.

Du khách còn được ưu đãi 10% giá vé cơ bản trên mọi đường bay và hạng vé khi nhập mã "HISUN" vào chủ nhật hàng tuần trong chương trình "Sunday Săn Deal". Cả hai chương trình áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ 1/11/2025 đến 28/3/2026.

Các tàu bay của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun Group

Theo kế hoạch, từ ngày 1/11 đến hết năm 2025, Sun PhuQuoc Airways sẽ đưa vào khai thác các đường bay từ Phú Quốc đến TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng; cùng với đó là các chặng Hà Nội - TP HCM và TP HCM - Đà Nẵng. Đơn vị xác định đây là trục chiến lược, phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên, tạo điều kiện để du khách từ các đô thị lớn đến với đảo ngọc.

Đến 2026, Sun PhuQuoc Airways đặt kế hoạch mở thêm các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và Cam Ranh - Phú Quốc. Các đường bay mới nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển cao điểm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, rút ngắn hành trình giữa các "thủ phủ du lịch" toàn quốc.

Sun PhuQuoc Airways hiện đã tiếp nhận liên tiếp 3 tàu bay gồm A321CEO và A321NX chỉ trong 9 ngày, dự kiến khai thác trong năm 2025. Hãng sẽ bổ sung đội tàu bay để phục vụ kế hoạch mở rộng quốc tế.

Chương trình biểu diễn "Symphony of the Sea" tại Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Sun Group

Từ 1/11, hành khách của Sun PhuQuoc Airways khi bay sẽ được hưởng nhiều đặc quyền trong hệ sinh thái Sun Group, từ bay, lưu trú, ẩm thực đến vui chơi giải trí. Tại Phú Quốc, du khách có thể khám phá hệ sinh thái Sun Paradise Land với các khu nghỉ dưỡng 5 sao như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, New World Phu Quoc, La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton... cùng tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới dẫn tới Sun World Hòn Thơm.

Tháng 11 và 12 tới, nơi đây sẽ tổ chức show Symphony of the Sea - Bản giao hưởng đại dương mùa 2 tại Thị trấn Hoàng Hôn, chuỗi lễ hội; khánh thành Bệnh viện Mặt Trời và ra mắt hàng loạt điểm đến mới như Rixos Phu Quoc, khu phố thương mại - nghệ thuật - phong cách sống La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton.

Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Ở Đà Nẵng, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một hệ sinh thái mang những nét đặc trưng hoàn toàn khác. Có thể kết hợp trải nghiệm các khu nghỉ dưỡng như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Novotel Danang Premier Han River, Mercure Danang French Village Bana Hills... cùng nhiều sự kiện như Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF. Điểm nhấn là Sun World Ba Na Hills - "Công viên chủ đề hàng đầu châu Á" với Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu. Dịp cuối năm, du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi lễ hội mùa đông chào đón năm mới, check in các công trình biểu tượng của khu du lịch và về đêm có thể thưởng thức show diễn cabaret After Glow tại Beer Plaza.

Thái Anh