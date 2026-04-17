Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul

Phú Quốc - Seoul là đường bay quốc tế thứ hai của hãng, khai thác một chuyến mỗi ngày từ 17/4, đánh dấu bước tiến trong chiến lược "Rise to Asia" (vươn ra châu Á).

Chuyến bay mang số hiệu 9G450 khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 2h25 sáng ngày 17/4, hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc) vào 9h55 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Seoul khởi hành lúc 12h35 (giờ địa phương) đã đưa gần 230 hành khách từ Seoul đến Phú Quốc.

Hành khách từ Seoul đến Phú Quốc trên chuyến bay SPA. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Đường bay Phú Quốc - Seoul dự kiến nâng lên hai chuyến mỗi ngày trong giai đoạn tiếp theo. Các chuyến bay được khai thác theo mô hình dịch vụ đầy đủ, cung cấp suất ăn, hành lý ký gửi, khoang thương gia và dịch vụ ưu tiên.

Khi kết hợp với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tại Phú Quốc, hành trình của du khách được mở rộng thành trải nghiệm toàn diện. Hành khách bay cùng hãng được tặng vé cáp treo Sun World Hòn Thơm đến hết tháng 6 năm nay, đồng thời hưởng ưu đãi tới 30% cho dịch vụ lưu trú, ẩm thực, spa và giải trí tại Phú Quốc.

Du khách được chào đón tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Theo đại diện Sun PhuQuoc Airways, tuyến Phú Quốc - Seoul được định vị như "trục kết nối chiến lược", giúp đảo Ngọc tiếp cận sâu hơn với thị trường Đông Bắc Á và mở rộng khả năng kết nối tới các khu vực khác thông qua một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực. Việc thiết lập đường bay thẳng giúp mở rộng mạng lưới hành khách và tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Cùng ngày, hãng ra mắt phòng chờ hạng sang Sun Executive Lounge thứ hai tại nhà ga quốc tế sân bay Phú Quốc. Không gian được thiết kế theo ý tưởng "học viện hàng không" bởi kiến trúc sư Bill Bensley. Phòng chờ kết hợp phục vụ các món ẩm thực Việt Nam kết hợp loạt thương hiệu ẩm thực quốc tế. Việc đầu tư phòng chờ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời góp phần đưa các yếu tố văn hóa và bản sắc trở thành một phần trong hành trình bay.

Song song đó, Sun PhuQuoc Airways triển khai mô hình làm thủ tục bay ngay tại khách sạn, cho phép hành khách hoàn tất check-in và nhận thẻ lên máy bay ngay tại nơi lưu trú. Hành lý được tiếp nhận và vận chuyển trực tiếp ra sân bay theo quy trình tiêu chuẩn, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ trước giờ khởi hành.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được áp dụng tại các khách sạn thuộc hệ sinh thái Sun Group là La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort, đồng thời phục vụ cả khách lưu trú tại khu vực Sunset Town và Bãi Kem. "Sự kết hợp giữa phòng chờ và check-in tại khách sạn thể hiện định hướng xây dựng hành trình ‘bay - nghỉ dưỡng’ liền mạch, nơi trải nghiệm không chỉ gói gọn trong chuyến bay mà kéo dài xuyên suốt hành trình", đại diện Sun PhuQuoc Airways nói.

Khai trương đường bay tại sân bay quốc tế Incheon. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc) là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quan trọng của khu vực, kết nối Đông Bắc Á với Bắc Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường quốc tế. Việc thiết lập đường bay thẳng Phú Quốc - Seoul nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trực tiếp và mở ra cơ hội tiếp cận mạng lưới hành khách rộng lớn hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Vũ Hồ cho biết trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, việc bổ sung đường bay thẳng Phú Quốc - Seoul sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, kinh tế và kết nối giữa hai quốc gia.

Hành khách check-in bay Phú Quốc - Seoul. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Còn theo đại diện Sun PhuQuoc Airways, việc khai trương đường bay cùng hệ thống dịch vụ đồng bộ cho thấy cách tiếp cận nhất quán của hãng: phát triển mạng bay song song nâng cấp trải nghiệm. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực gia tăng, các kết nối được đầu tư đồng bộ được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thu hút khách quốc tế, từng bước định vị Phú Quốc như cửa ngõ hàng không - du lịch mới của Việt Nam.

Thái Anh