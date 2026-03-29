Sun PhuQuoc Airways khai thác chuyến bay quốc tế đầu tiên

Sun PhuQuoc Airways đưa hơn 200 khách từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đến Phú Quốc ngày 29/3, khởi đầu chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế trong năm 2026.

Chuyến bay mang số hiệu 9G 510 khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 11h30 sáng ngày 29/3 và hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đào Viên lúc 16h10 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, chuyến bay đưa hơn 200 hành khách từ Đài Loan đến Phú Quốc.

Du khách Đài Loan check-in tấm vé bay SPA. Ảnh: Sun Group

Đường bay được vận hành với tần suất 5 chuyến mỗi tuần, là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển mạng bay "Rise to Asia" (vươn ra châu Á) của hãng. Việc bổ sung đường bay thẳng được kỳ vọng tăng cường kết nối hàng không, đồng thời thúc đẩy giao thương và du lịch giữa hai điểm đến.

Theo số liệu năm 2025, thị trường Đài Loan đạt khoảng 1,2 triệu lượt khách đến Việt Nam, nằm trong nhóm nguồn khách lớn. Tuy nhiên, lượng khách đến Phú Quốc chưa tương xứng với tiềm năng do hạn chế kết nối trực tiếp. Đường bay mới giúp rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng tần suất khai thác và nâng cao khả năng tiếp cận đảo Ngọc. Trong thời gian tới, hãng dự kiến mở thêm đường bay đến Cao Hùng nhằm mở rộng mạng lưới tại thị trường này.

Đội ngũ tiếp viên tại sân bay Phú Quốc sẵn sàng cho chuyến bay cất cánh. Ảnh: Sun Group

Để khai thác tiềm năng thị trường, đơn vị đặt mục tiêu triển khai 9 đường bay kết nối Phú Quốc với các trung tâm lớn tại châu Á như Seoul, Busan, Singapore, Bangkok, Hong Kong (Trung Quốc), Kuala Lumpur, New Delhi và Mumbai.

Trong bối cảnh thị trường hàng không còn nhiều biến động, hãng lựa chọn chiến lược phát triển có chọn lọc, tập trung vào các thị trường có nhu cầu thực và tiềm năng tăng trưởng cao, đồng thời phù hợp định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng của Phú Quốc. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành và tạo nền tảng ổn định cho các đối tác lữ hành.

Hành khách trên chuyến bay quốc tế đầu tiên của SPA. Ảnh: Sun Group

Song song với mở rộng mạng bay, Sun PhuQuoc Airways định vị theo mô hình hãng hàng không dịch vụ đầy đủ (full-service), cung cấp suất ăn, hành lý ký gửi và khoang Thương gia riêng tư. Từ ngày 1/4, hãng đưa vào vận hành phòng chờ cao cấp Sun Executive Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, góp phần nâng cao trải nghiệm hành khách ngay từ điểm khởi hành.

Hành khách check-in thủ tục tại sân bay quốc tế Đào Viên. Ảnh: Sun Group

Hành khách trên các chuyến bay của hãng còn được kết nối với hệ sinh thái du lịch của Sun Group tại Phú Quốc, với ưu đãi cho dịch vụ lưu trú, ẩm thực và vui chơi giải trí, hướng tới trải nghiệm liền mạch từ hàng không đến điểm đến.

Ở góc độ hạ tầng, việc Sun Group tham gia quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đồng thời hợp tác với Changi Airports International để vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao, được kỳ vọng nâng cao năng lực đón khách quốc tế và định hình mô hình "sân bay điểm đến" tại Việt Nam.

Thái Anh