Sun PhuQuoc Airways dự kiến bay chuyến đầu tiên từ 1/11

Hãng hàng không của Tập đoàn Sun Group dự kiến cất cánh chuyến bay đầu tiên vào ngày 1/11.

Thông tin này được Sun PhuQuoc Airways công bố ngày 23/9. Hãng hàng không của Sun Group bắt đầu mở bán vé trên website từ giữa tháng 10 và chuyến bay đầu tiên dự kiến cất cánh ngày 1/11. Tuy nhiên, Sun PhuQuoc Airways hiện chưa thông tin thêm về chặng bay được khai thác đầu tiên.

Doanh nghiệp này được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không hồi tháng 6. Để vận hành thương mại, họ còn cần có thêm giấy chứng nhận của nhà khai thác hàng không (AOC).

Theo đại diện hãng, ở giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways dự kiến vận hành 8 chuyến Hà Nội - TP HCM mỗi ngày. Các chặng nội địa như Hà Nội - Phú Quốc tần suất 5 chuyến, TP HCM - Phú Quốc 8 chuyến, Hà Nội - Đà Nẵng 3 chuyến một ngày.

Từ năm sau, hãng sẽ mở thêm chặng quốc tế từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore... Hiện tại, Sun PhuQuoc Airways đã nhận 3 tàu bay A321 và có thể thêm 4 tàu từ nay đến cuối năm.

Hãng dự kiến bổ sung 8 tàu để phục vụ việc mở rộng mạng bay quốc tế trong năm 2026. Từ năm 2031, hãng bay của Sun Group có kế hoạch khai thác 10 tàu thân rộng Boeing để khai thác các đường bay xuyên lục địa.

Dự án hàng không Sun PhuQuoc Airways có tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, quy mô đội bay 31 tàu đến năm 2030. Với Sun Group, đây là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái - từ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến hạ tầng, bất động sản của tập đoàn này.

Hãng bay của Sun Group ra đời trong lúc thị trường hàng không Việt đang tăng trưởng trở lại. Nửa đầu năm nay, lượng khách qua các cảng đạt 41,3 triệu khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng, tăng gần 23% so với cùng kỳ 2024 và tăng 25% so với thời điểm trước đại dịch năm 2019.

Tuy nhiên, khách bay nội địa hiện nay cũng không có nhiều lựa chọn khi phân khúc cao (full service) gần như nằm trọn trong tay Vietnam Airlines sau khi Bamboo Airways suy yếu. Ở phân khúc chi phí thấp (LCC), Vietjet cũng chiếm gần trọn thị phần sau giai đoạn Pacific Airlines phải trả hết tàu bay, còn Vietravel Airlines mới bắt đầu trong quá trình tái bổ sung nguồn lực trở lại.

Tại một sự kiện hồi đầu tháng 9, CEO Sun PhuQuoc Airways cam kết mang lại cho thị trường hàng không Việt Nam thêm sự lựa chọn chất lượng, trước khi phát triển ra nước ngoài. Hãng cũng đặt mục tiêu mang lại cho tất cả hành khách trải nghiệm trọn vẹn, liền mạch trước, trong và sau mỗi chuyến bay.

