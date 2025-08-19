Sun PhuQuoc Airways đón thêm hai tàu bay Airbus A321CEO

Hà NộiHai tàu bay bàn giao sáng 19/8 giúp Sun PhuQuoc Airways dần hoàn thiện đội hình 8 tàu, dự kiến bán vé tháng 10 và khai thác thương mại vào tháng 11.

Sự kiện diễn ra tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau 9 ngày Sun PhuQuoc Airways (SPA) – hãng hàng không do Sun Group đầu tư và phát triển, đón tàu bay đầu tiên hôm 10/8. Trong đó, Airbus A321CEO là một trong những mẫu máy bay thành công nhất trong lịch sử hàng không thương mại nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất khai thác và trải nghiệm hành khách.

Tàu bay Sun PhuQuoc Airways đáp tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sáng 19/8. Ảnh: Sun Group

Tàu bay có không gian rộng nhất trong phân khúc với đường kính thân 3,95 m và chiều rộng khoang 3,7 m. Thiết kế này cho phép bố trí ghế ngồi tiêu chuẩn rộng 18 inch với lối đi thoáng, mang lại sự thoải mái, thuận tiện khi di chuyển. Các khoang hành lý xách tay (overhead bin) có dung tích lớn, đặt vừa vali kéo cỡ cabin theo chiều dọc, giúp tối ưu khả năng chứa đồ.

Hệ thống cửa sổ lớn được bố trí để tối ưu ánh sáng tự nhiên. Hệ thống đèn LED chống mỏi mắt giúp giảm tình trạng jet lag (chứng rối loạn nhịp sinh học do chênh lệch múi giờ) trên các chuyến bay dài. Không gian yên tĩnh nhờ hệ thống cách âm nâng cấp. Chất lượng không khí cũng được cải thiện với hệ thống điều hòa có thể điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm theo từng vùng.

Nhận diện tàu bay của SPA lấy cảm hứng từ sắc đỏ hoàng hôn và ánh vàng bình minh Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện hãng hàng không, với tầm bay có thể lên tới 5.950 km, A321CEO giúp khai thác linh hoạt hơn. Tàu phù hợp cả đường bay nội địa, khu vực có mật độ cao lẫn các đường bay quốc tế tầm trung từ Phú Quốc tới Đông Bắc Á, Đông Nam Á...

Hai tàu bay A321CEO của SPA được trang bị động cơ CFM International CFM56-5B - dòng động cơ thương mại được nhiều hãng hàng không trên thế giới lựa chọn. Toàn bộ tình trạng kỹ thuật của động cơ được giám sát theo thời gian thực bằng hệ thống máy tính và phần mềm phân tích hiện đại, giúp đảm bảo an toàn và ổn định trong khai thác.

CFM56-5B cung cấp dải lực đẩy linh hoạt, giúp tăng mức độ an toàn khi máy bay cất cánh trên đường băng ngắn hoặc trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Buồng đốt cải tiến DAC (Double Annular Combustor) giúp giảm lượng khí thải Nox. Cấu trúc lõi động cơ cũng được kế thừa và nâng cấp từ các thế hệ trước, cân bằng tối ưu giữa độ bền và hiệu suất nhiên liệu.

Nghi thức đón tàu bay mới. Ảnh: Sun Group

SPA cho biết động cơ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn môi trường khắt khe của ICAO về khí thải và tiếng ồn. Đồng thời tàu còn có khả năng sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) khi pha trộn, thể hiện cam kết hướng đến vận hành xanh và thân thiện môi trường của hãng.

Việc tiếp nhận đồng thời hai tàu bay A321CEO ngoài cải thiện khả năng khai thác còn giúp SPA chủ động hơn trong việc tăng tốc triển khai mạng bay "trục nan". Cụ thể, hãng cho biết lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp với các điểm đến du lịch - kinh tế trọng điểm trong và ngoài nước. "Đây sẽ là hướng đi chiến lược giúp đưa Phú Quốc trở thành trung tâm hàng không - du lịch mới của khu vực", đại diện SPA nhấn mạnh.

Phú Quốc hiện là đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang, vừa được chọn làm điểm đến của APEC 2027, góp phần thúc đẩy nhu cầu kết nối hàng không. Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết sự gia nhập của hãng hàng không như SPA sẽ giúp gia tăng vị thế cho đảo ngọc trên bản đồ kinh tế - du lịch thế giới.

"Việc đón thêm hai tàu bay A321CEO là bước tiến quan trọng của Sun PhuQuoc Airways trong việc nâng cao năng lực khai thác, hoàn thiện đội bay hiện đại. Điều này cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của hãng khi kết nối Phú Quốc với thế giới bằng những chuyến bay có cơ chế linh hoạt, giá vé hợp lý, dịch vụ chất lượng, để mọi du khách đều có thể bay tới đảo ngọc thuận tiện và dễ dàng hơn", ông Trường nhấn mạnh.

Hai tàu bay Airbus A321CEO đỗ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sáng 19/8. Ảnh: Sun Group

Đồng hành cùng Sun Group trong hành trình đưa hai tàu Airbus A321CEO gia nhập đội bay Sun PhuQuoc Airways là Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank). Theo đại diện tập đoàn, từ khi bàn giao tàu bay đầu tiên, MB Bank cùng hệ thống các ngân hàng và định chế tài chính khác đã thể hiện sự tin tưởng vào chiến lược đầu tư của Sun PhuQuoc Airways.

"Đây cũng là nền tảng để SPA sớm hiện thực hóa tầm nhìn về hãng hàng không hiện đại, an toàn, bền vững, giúp tăng cường năng lực kết nối của hàng không Việt Nam", vị đại diện nói thêm.

Đan Minh