Sun PhuQuoc Airways đón máy bay đầu tiên

Sáng 10/8, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay Airbus A321NX đầu tiên tại sân bay Phú Quốc, dự kiến bay thương mại vào tháng 11.

Airbus A321 NX là tàu bay đầu tiên trong loạt 8 chiếc sẽ được hãng tiếp nhận và khai thác trong năm 2025. Máy bay được sản xuất mới từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức).

Dòng máy bay A321, A321NX thế hệ mới có khoang hành khách được cải tiến, trần cabin cao hơn và cửa sổ lớn mở ra tầm nhìn rộng. Hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA giúp lọc không khí, tạo không gian dễ chịu cho hành khách.

Máy bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, tiết kiệm 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước. Đây là dòng động cơ được đánh giá cao về độ tin cậy, vận hành ổn định và an toàn.

Máy bay Sun PhuQuoc hạ cánh tại sân bay Phú Quốc. Ảnh: Phương Linh

Hãng dự kiến mở bán vé vào tháng 10 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

Cùng ngày, Sun PhuQuoc Airways ký hợp đồng thu xếp vốn với ngân hàng Vietcombank Theo đó Vietcombank sẽ thu xếp gói tín dụng cho hãng hàng không đầu tư 10 máy bay thế hệ mới Airbus A320/321 NEO.

Hồi tháng 6. Bộ Xây dựng đã cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways.

Hãng được phép khai thác mô hình kinh doanh truyền thống, kết hợp mô hình bay charter hỗn hợp, có quy mô 31 tàu bay đến 2030. Đây là thương hiệu được đầu tư bởi Tập đoàn Sun Group, với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Trung tâm hoạt động chính đặt tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Sun PhuQuoc Airways sẽ kết nối đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và các thành phố trọng điểm khác.

Anh Duy