Sun PhuQuoc Airways đạt chứng nhận tự bảo dưỡng máy bay

Sun PhuQuoc Airways được Cục Hàng không Việt Nam trao chứng nhận AMO, cho phép thực hiện công tác sửa chữa và bảo dưỡng tàu bay theo phạm vi năng định đã được phê chuẩn.

Ngày 15/1, Sun PhuQuoc Airways (SPA) được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức Bảo dưỡng số VN-669/CAAV (Approved Maintenance Organisation - AMO) theo Quyết định số 88/QĐ-CHK.

Theo đại diện Sun PhuQuoc Airways, cột mốc thể hiện năng lực tự chủ về kỹ thuật, tạo nền tảng cho việc vận hành khai thác đội tàu bay hiện đại. Để đạt được chứng nhận này, Sun PhuQuoc Airways phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt về hệ thống quản lý kỹ thuật, cơ sở vật chất, quy trình bảo dưỡng và trình độ nhân sự. "Tự chủ kỹ thuật là mảnh ghép cuối cùng cho việc sẵn sàng mở rộng mạng bay quốc tế", đại diện hãng nói.

Theo kế hoạch, đơn vị sẽ khai thác đường bay quốc tế đầu tiên từ Đài Bắc tới Phú Quốc từ ngày 29/3, sau đó mở rộng đến Cao Hùng, Seoul, Busan, Bangkok, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Mumbai và New Delhi.

Ông Phạm Đăng Thanh, Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật bảo dưỡng Sun PhuQuoc Airways, cho biết giấy chứng nhận AMO thể hiện mức độ tuân thủ tiêu chuẩn an toàn hàng không. "Chúng tôi nhanh chóng gia tăng số lượng cho đội tàu bay đồng thời xây dựng nền tảng kỹ thuật vững vàng", ông chia sẻ.

Năng lực bảo dưỡng nội bộ giúp hãng chủ động trong việc chăm sóc kỹ thuật, đảm bảo hệ số khả dụng cao và duy trì chỉ số đúng giờ (OTP) ổn định. Tháng 12/2025, SPA đạt OTP 93,5%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành 70,7%.

Tàu bay của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay đầu tiên vào tháng 8/2025. Theo kế hoạch đến tháng 2, đơn vị mở rộng đội bay lên 9 chiếc, trong đó có 5 tàu A321NX (A321neo ACF) mới xuất xưởng.

Trong vòng chưa đầy 5 tháng, Sun PhuQuoc Airways đã lần lượt nhận ba chứng nhận từ Cục Hàng không Việt Nam gồm: Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC) mở rộng phạm vi quốc tế, Giấy chứng nhận cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (ATO) và Giấy chứng nhận tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO). Theo đại diện hãng, điều này thể hiện sự phát triển đồng bộ cả về năng lực pháp lý, tổ chức, quản trị và nhân lực kỹ thuật.

Sun PhuQuoc Airways phát triển mạng bay "trục nan". Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Giai đoạn tới, hãng dự kiến tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi năng định (chứng nhận năng lực chuyên môn) AMO phù hợp với quy mô đội bay và mạng đường bay đang tăng trưởng.

Sun PhuQuoc Airways do Sun Group đầu tư và phát triển theo mô hình mạng bay "trục nan", kết nối Phú Quốc với các trung tâm du lịch - kinh tế trong và ngoài nước. Hãng hướng đến cung cấp dịch vụ trọn vẹn, chi phí hợp lý, đồng thời gắn liền trải nghiệm bay với hệ sinh thái du lịch của Sun Group trên đảo ngọc.

Tiếp viên của hãng. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Trong bối cảnh Phú Quốc được lựa chọn đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế, thu hút du lịch và thúc đẩy kết nối quốc tế của đảo ngọc.

Thái Anh