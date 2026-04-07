Sun PhuQuoc Airways dẫn đầu chỉ số bay đúng giờ quý I

Sun PhuQuoc Airway khai thác 4.319 chuyến bay, với 3.640 chuyến đúng giờ, tương ứng tỷ lệ 84%, dẫn đầu quý I/2026, theo thống kê Cục Hàng không.

Trên toàn ngành, trong quý đầu năm, các hãng hàng không nội địa khai thác 77.855 chuyến bay, tỷ lệ cất cánh đúng giờ là 70%. Riêng tháng 3, tỷ lệ đúng giờ toàn ngành đạt 79,6% trên 25.162 chuyến khai thác; còn hãng hàng không của Sun Group đạt 88,4% về tỷ lệ đúng giờ.

Hiệu suất này được duy trì từ cuối năm 2025 đến hết quý I/2026, trong bối cảnh hãng tăng quy mô đội tàu, mở rộng mạng bay và từng bước khai thác quốc tế. Việc giữ tỷ lệ đúng giờ trong giai đoạn tăng trưởng cho thấy hệ thống vận hành được thiết lập theo hướng đồng bộ và kiểm soát theo thời gian thực.

Đại diện hãng cho biết chỉ số đúng giờ là cam kết về độ tin cậy với hành khách, tạo cơ sở cho kế hoạch mở rộng quy mô trong giai đoạn tiếp theo, bao gồm định hướng khai thác đội tàu thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Tàu bay Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: SPA

Song song hiệu suất vận hành, Sun PhuQuoc Airways mở rộng quy mô đội tàu trong quý I/2026, nâng tổng số lên 10 máy bay vào cuối quý. Sản lượng khai thác tăng theo tốc độ bổ sung đội tàu, trong khi tỷ lệ đúng giờ vẫn duy trì ở mức cao.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết, tăng trưởng này phản ánh nhu cầu thị trường gia tăng và khả năng đáp ứng của hệ thống vận hành. Đội tàu mới, quy trình phục vụ và tiêu chuẩn dịch vụ được triển khai đồng bộ trên các đường bay.

Tiếp viên trên chuyến bay của Sun PhuQuoc Airway. Ảnh: SPA

Trong chiến lược dài hạn, đơn vị đặt mục tiêu tăng sản lượng gắn với định hướng kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế. Mạng bay được mở rộng đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Kazakhstan, Nga và châu Âu.

Thông qua việc duy trì chuyến bay đúng giờ và dịch vụ ổn định, hãng hướng tới nâng cao trải nghiệm hành khách, đồng thời góp phần tăng kết nối du lịch đến Phú Quốc.

Hơn 200 khách từ Đài Loan đến Phú Quốc trong chuyến bay quốc tế đầu tiên Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: SPA

Sun PhuQuoc Airways thuộc Tập đoàn Sun Group. Doanh nghiệp định hướng phát triển đội bay hiện đại, hệ thống vận hành số hóa và các tiêu chuẩn dịch vụ thống nhất trên toàn mạng bay.

Thái Anh