Sun PhuQuoc Airways cất cánh chuyến bay đầu tiên

Chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways khởi hành từ Nội Bài, đưa 220 hành khách đầu tiên trên Airbus A321 đến Phú Quốc, sáng 1/11.

Các chuyến kế tiếp từ TP HCM và Đà Nẵng đến Phú Quốc cũng cất cánh sau đó. Trong đó, chuyến bay chặng Đà Nẵng - Phú Quốc là chuyến bay chào mừng dịp khai trương. Chặng bay này dự kiến khai thác thường lệ từ 3/2026. Còn ba đường bay nội địa: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP HCM và Hà Nội - TP HCM được Sun PhuQuoc Airways khai thác thường lệ kể từ ngày 1/11.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways cho biết, ngày 1/11 có ý nghĩa đặc biệt với Sun Group và cả hãng bay. Ngoài việc có thêm một hãng hàng không, mô hình kết hợp hàng không và du lịch cũng sẽ mang lại trải nghiệm khác biệt cho du khách, thúc đẩy kết nối du lịch Phú Quốc.

Nhân viên hãng bay chuẩn bị đón hành khách trong ngày đầu tiên. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Trong ngày đầu khai thác, hành khách được tặng thẻ bay đặc biệt "1st Flight", cùng quà lưu niệm biểu tượng Mặt Trời của hãng. Khách trên chuyến bay còn được phục vụ món bánh đặc biệt từ Maison Kayser - thương hiệu bánh Pháp danh tiếng với gần ba thập kỷ phát triển toàn cầu. Món bánh được phục vụ như một điểm nhấn tinh tế, mang đậm tinh thần hiếu khách.

Riêng trên chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến Phú Quốc, hành khách còn được thưởng thức nghệ sĩ biểu diễn violin trực tiếp.

Hành khách thưởng thức bánh Maison Kayser. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Dịp này, hãng cũng giới thiệu hai ấn phẩm song ngữ: tạp chí S.P.A và cẩm nang du lịch S.P.A Visit Phu Quoc, giúp truyền cảm hứng cho hành khách khám phá du lịch và văn hóa Việt Nam, đặc biệt là đảo Ngọc.

Tiếp viên hàng không chào khách hàng nhí trên chuyến bay đầu. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Trên chuyến bay, khách hàng Minh Anh (Hà Nội) cho biết đặt vé ngay khi hãng mở bán để được trải nghiệm chuyến bay đầu tiên. Chị dành nhiều lời khen về dịch vụ chỉn chu của hãng hàng không mới.

Trong khi đó, Hoàng Nga (TP HCM) chia sẻ ấn tượng với bộ đồng phục thanh lịch của các tiếp viên. Chị cho biết, trang phục mang tông màu moca chủ đạo, điểm nhấn là phụ kiện đỏ sẫm, phom dáng hiện đại giúp tôn lên hình ảnh chuyên nghiệp và thân thiện của hãng.

Các chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong nghi thức phun vòi rồng chào mừng. Tại sân bay, hành khách được đón tiếp với vòng hoa và gấu bông Sunny.

Từ đây, hãng bố trí xe buýt miễn phí đưa khách đến khu vực thị trấn Hoàng Hôn, nơi diễn ra chuỗi sự kiện khai trương và trình diễn gồm: phân khu Tramonto thuộc khách sạn La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, khu phố thương mại Sunset Bazaar, tiệm bánh Eric Kayser, Quảng trường Nụ Hôn, cùng các minishow và đặc biệt là show diễn kết hợp ánh sáng, pháo hoa và thể thao mạo hiểm mang tên Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea phiên bản mới.

Tàu bay của Sun PhuQuoc Airways cất cánh. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở thêm các đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc từ tháng 3/2026, trước khi mở rộng sang các chặng quốc tế như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ.

Trong bối cảnh Phú Quốc được chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 với sự tham dự của 10.000-12.000 đại biểu, sự hiện diện của Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng hàng không, gia tăng năng lực kết nối, phát triển du lịch bền vững cho đảo Ngọc.

Thái Anh