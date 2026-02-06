Sun PhuQuoc Airway dẫn đầu về chỉ số bay đúng giờ trong tháng 1

Sun PhuQuoc Airway khai thác 1.100 chuyến bay, với tỷ lệ đúng giờ đạt 87,9% trong tháng 1, theo thống kê của Cục Hàng không.

Trong tháng đầu năm các hãng hàng không nội địa khai thác 24.333 chuyến bay, tỷ lệ cất cánh đúng giờ toàn ngành đạt 71,1%. Sun PhuQuoc Airways (SPA) dẫn đầu với tỷ lệ đúng giờ 87,9%, tương đương 967 chuyến trong tổng số 1.100 chuyến khai thác.

Hãng cũng ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến 0%, cho thấy khả năng chuẩn bị và điều hành hiệu quả trong giai đoạn cao điểm đầu năm.

Hình ảnh chào khách bay đặc trưng của Sun PhuQuoc Airway. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Đây là tháng thứ hai liên tiếp SPA đứng đầu bảng xếp hạng về chỉ số đúng giờ. Trước đó, tháng 12/2025, hãng đạt chỉ số đúng giờ 93,5%. Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết tỷ lệ đúng giờ thể hiện cam kết tôn trọng thời gian của hành khách. "Chúng tôi nỗ lực để mỗi chuyến bay đều khởi đầu suôn sẻ, mang lại trải nghiệm trọn vẹn", đại diện hãng bay cho biết.

Kết quả vận hành tích cực của SPA được hỗ trợ bởi đội tàu bay hiện đại và trẻ. Hãng dự kiến nâng quy mô đội bay lên 9 chiếc vào cuối tháng 2/2026, trong đó có 5 tàu A321NX (A321neo ACF) mới xuất xưởng. Việc mở rộng đội bay được thực hiện song song với kế hoạch phát triển mạng bay quốc tế.

Tàu bay Sun PhuQuoc Airway trên bầu trời. Ảnh: Sun PhuQuoc Airway

Theo lộ trình, từ đầu quý II/2026, SPA sẽ mở các đường bay kết nối Phú Quốc với Đài Bắc (Đài Loan), Busan (Hàn Quốc), Singapore, Bangkok (Thái Lan) và Hong Kong (Trung Quốc). Mumbai (Ấn Độ) và New Delhi (Ấn Độ) trong quý III/2026 sẽ là điểm đến tiếp theo.

Cùng với việc Sun Group tiếp nhận vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (PQC), sự phát triển của SPA được kỳ vọng góp phần đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến quốc tế quan trọng, hướng tới Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Sun PhuQuoc Airways được Sun Group đầu tư theo mô hình mạng bay "trục nan", kết nối Phú Quốc với các trung tâm du lịch - kinh tế trong và ngoài nước bằng các chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý. Hãng đã hoàn tất nhiều chứng nhận quan trọng từ Cục Hàng không Việt Nam như Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) với phạm vi quốc tế mở rộng, Giấy chứng nhận Cơ sở huấn luyện được phê chuẩn (ATO), Giấy chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO) và năng định (năng lực chuyên môn) huấn luyện cơ bản cho nhân sự kỹ thuật máy bay mức A1, B1.1, B1, B2 cho loại tàu bay A320 và A321.

Thái Anh