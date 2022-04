Sun Life Việt Nam tung khuyến mại gần 30 tỷ đồng

Chương trình khuyến mại “Sống đam mê” của Sun Life Việt Nam dành tặng khách hàng của ACB nhiều phần quà với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng.

Theo đó, chuỗi chương trình khuyến mại "Sống đam mê" được thực hiện từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/6, chia thành 3 đợt: đợt 1 từ ngày 1/4 đến ngày 30/4, đợt 2 từ ngày 1/5 đến ngày 31/5 và đợt 3 từ ngày 1/6 đến ngày 30/6. Chương trình áp dụng cho nhiều đối tượng Khách hàng: cá nhân, doanh nghiệp, khách hàng ưu tiên, khách hàng thanh toán phí bảo hiểm bằng thẻ tín dụng quốc tế của ACB...

Chương trình khuyến mại "Sống đam mê" của Sun Life Việt Nam chạy từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/6. Ảnh: Sun Life Việt Nam

Tùy vào đối tượng khách hàng tham gia các gói sản phẩm, mức phí bảo hiểm năm đầu thực thu tại kỳ đóng đầu tiên và phương thức thanh toán, khách hàng sẽ nhận được nhiều món quà từ chương trình.

Cụ thể, khách hàng cá nhân đóng phí năm đầu từ 30 triệu đồng trở lên có thể nhận được phiếu quà tặng PNJ có giá trị từ 500.000 đồng đến 10 chỉ vàng 999.9, tùy thuộc vào mức phí năm đầu (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm) Sun Life Việt Nam thu được tại kỳ đóng phí đầu tiên.

Với khách hàng doanh nghiệp, nhóm này sẽ nhận phiếu quà tặng Esteem có giá trị bằng 10% tổng phí bảo hiểm năm đầu thực thu cho kỳ phí đóng đầu tiên (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).

Đối với khách hàng đóng từ 30 triệu đồng phí bảo hiểm năm đầu tại kỳ đóng phí đầu tiên bằng các loại thẻ tín dụng quốc tế do ACB phát hành và khách hàng là chủ thẻ, họ sẽ được nhận phiếu quà tặng có giá trị từ 15 – 20% tổng phí bảo hiểm năm đầu thực thu của kỳ đóng phí đầu (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).

Ngoài ra, khách hàng cá nhân và là thành viên trong gia đình tham gia gói tài chính Gia Đình Việt của Ngân hàng ACB nếu mua bảo hiểm và đóng phí từ 30 triệu đồng trở lên sẽ nhận phiếu quà tặng Esteem giá trị 10% - 15% phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ phí đầu tiên (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).

Đối với khách hàng ưu tiên, là hội viên ACB privilege banking, khi tham gia hợp đồng bảo hiểm với phí bảo hiểm năm đầu thực thu của kỳ đóng phí đầu từ 50 triệu đồng trở lên sẽ nhận phiếu quà tặng có giá trị tương đương từ 1 chỉ vàng 999.9 đến 10 chỉ vàng 999.9 hoặc 15% tổng phí bảo hiểm năm đầu thực thu của kỳ đóng phí đầu (không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm) tùy phân hạng khách hàng ưu tiên.

Khi khách hàng tham gia sản phẩm SUN – Bạn Đồng Hành qua ứng dụng ACB Mobile Banking có phí bảo hiểm năm đầu từ 300.000 đồng hay 450.000 đồng, bạn sẽ nhận ngay phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá 150.000 đồng hoặc 220.000 đồng. Ngoài ra, với sản phẩm SUN – Sống Vững Vàng, nếu tham gia qua ứng dụng ACB Mobile Banking các gói SUN200 hay SUN300, khách hàng sẽ nhận ngay phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá 200.000 đồng hoặc 300.000 đồng.

Hiện, Sun Life Việt Nam cung cấp các giải pháp bảo hiểm đa dạng cho khách hàng như: SUN – Sống Mới, SUN – Sống Sung Túc, Bảo An Khang, SUN – Sống Tinh Hoa... cùng nhiều sản phẩm bổ trợ giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn. Tìm hiểu thêm về chương trình khuyến mại tại đây.

Sun Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Sun Life – tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế với kinh nghiệm hoạt động hơn 157 năm, có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Công ty đã thiết lập quan hệ đối tác độc quyền phân phối các sản phẩm với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB), đồng thời, củng cố vị trí trong nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu về bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam. Hệ thống đại lý phân phối của Sun Life Việt Nam rộng khắp, gồm 76 văn phòng giao dịch và trung tâm dịch vụ khách hàng tại Việt Nam.

Năm 2021, Sun Life Việt Nam đạt doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới tăng hơn 3,5 lần và thị phần tăng từ vị trí 13 lên thứ 7 so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng khách hàng của Sun Life Việt Nam cũng tăng trưởng gần gấp 2 lần chỉ trong năm 2021.

Sun Life Việt Nam hiện có vốn điều lệ 16.480 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tái bảo hiểm, đầu tư vốn, các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Tìm hiểu thêm về Sun Life Việt Nam tại: https://www.sunlife.com.vn

Thanh Thư