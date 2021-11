Sun Life Việt Nam tung chương trình 'Vàng là an khang'

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại "Vàng là an khang" từ ngày 15/11 đến ngày 31/12.

Sun Life Việt Nam không chỉ đồng hành cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ tài chính và sức khỏe mà còn mong muốn mang đến những món quà giá trị và ý nghĩa. Thông qua chương trình "Vàng là an khang", Sun Life Việt Nam hy vọng mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho khách hàng khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm của công ty. Chương trình dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm qua kênh phân phối đại lý cá nhân trên toàn quốc.

Sun Life Việt Nam không ngừng tung ra các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng.

Với giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính đa dạng, Sun Life Việt Nam sẽ giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính và cuộc sống khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, khi tham gia chương trình "Vàng là an khang", khách hàng còn có cơ hội nhận Phiếu quà tặng Esteem hoặc Phiếu quà tặng vàng PNJ như là món quà đặc biệt mà khách hàng có thể gửi tặng người thân yêu bên cạnh những hợp đồng bảo hiểm toàn diện.

Theo đó, với 300 hợp đồng bảo hiểm có phí năm đầu thực thu từ 14 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được Phiếu quà tặng Esteem trị giá 500.000 đồng. 500 hợp đồng từ 20 triệu đồng đến dưới 35 triệu đồng sẽ nhận được Phiếu quà tặng Esteem trị giá một triệu đồng. Đặc biệt,, với hợp đồng có phí bảo hiểm năm đầu thực thu từ 35 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được Phiếu quà tặng PNJ trị giá từ 0,5 đến 1,5 chỉ vàng. Khách hàng tham gia bao nhiêu hợp đồng sẽ có cơ hội nhận được bấy nhiêu phần quà tương ứng, vừa được bảo vệ, vừa được quà tặng hấp dẫn.

Tìm hiểu điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mại tại đây.

Chương trình khuyến mại "Vàng Là An Khang"mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Sun Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ với 100% vốn từ Sun Life. Hiện Sun Life Việt Nam có hệ thống kinh doanh gồm 75 văn phòng giao dịch và trung tâm dịch vụ tại các tỉnh thành trên cả nước, phục vụ hơn 130.000 khách hàng với các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và quản lý tài sản đa dạng. Sun Life Việt Nam đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm: Thương hiệu Bảo hiểm Nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2021 do tạp chí Global Brands của Vương Quốc Anh trao tặng; một trong những "nơi làm việc tốt nhất châu Á" do Tạp chí HR Asia bình chọn; danh hiệu Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020 do Trung tâm nghiên cứu phát triển doanh nghiệp châu Á tổ chức trao tặng... Tìm hiểu thêm tại website: sunlife.com.vn.

