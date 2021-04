Sun Life Việt Nam 'tung' chuỗi chương trình khuyến mại chào hè

Sun Life Việt Nam triển khai chuỗi chương trình "Khuấy động hè rộn ràng ưu đãi" từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6.

Chương trình dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm qua kênh phân phối Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) trên toàn quốc với tổng giá trị quà tặng hơn 20 tỷ đồng. Sun Life Việt Nam mong muốn mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn bảo vệ sức khỏe và an toàn tài chính qua những sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng theo từng giai đoạn cuộc sống.

Theo đó, từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6, khi tham gia sản phẩm bảo hiểm Sun Life Việt Nam qua hệ thống phân phối ngân hàng ACB, khách hàng vừa được bảo vệ, vừa có cơ hội nhận hàng nghìn quà tặng hấp dẫn với giá trị lên đến 10 chỉ vàng. Chương trình khuyến mại lần này dành cho nhóm khách hàng cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

Khách hàng gia đình có cơ hội nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Đặc biệt, khách hàng phổ thông của ACB khi tham gia sản phẩm Bảo An Khang; và khách hàng ưu tiên của ACB khi tham gia sản phẩm SUN – Sống sung túc và (hoặc) Bảo an khang còn có cơ hội nhận thêm một trong các quà tặng chăm sóc sức khỏe. Đó là máy lọc nước, máy lọc không khí, cân phân tích cơ thể, máy hút ẩm, máy massage chân hồng ngoại... tùy thuộc vào phí bảo hiểm thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên của khách hàng. Trong đó, SUN - Sống sung túc là sản phẩm đầu tư hấp dẫn kết hợp với bảo vệ toàn diện. Bảo an khang là sản phẩm được thiết kế với những quyền lợi bảo vệ về bệnh hiểm nghèo.

Món quà Sun Life Việt Nam mang đến trong chương trình khuyến mại lần này được thiết kế dành riêng cho từng nhóm khách hàng với mong muốn giúp họ tận hưởng những khoảnh khắc của một mùa hè sôi động. Tìm hiểu điều kiện và điều khoản của chuỗi chương trình khuyến mại tại đây.

Sun Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ với 100% vốn từ Sun Life. Hiện Sun Life Việt Nam có hệ thống kinh doanh gồm 67 văn phòng giao dịch và trung tâm dịch vụ khách hàng tại các tỉnh thành trên cả nước, phục vụ hơn 130.000 khách hàng với các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và quản lý tài sản đa dạng.

Tập đoàn Sun Life là một tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế, cung cấp các giải pháp bảo hiểm, quản lý tài sản đa dạng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tập đoàn Sun Life Financial hoạt động tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm: Canada, Mỹ, Vương quốc Anh, Ai-len, Hong Kong, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Bermuda. Tính đến ngày 31/12/2020, Tập đoàn Sun Life Financial quản lý tổng giá trị tài sản lên đến 1.247 tỷ CAD. Để biết thêm thông tin, tìm hiểu website: sunlife.com.

Tập đoàn Sun Life Financial niêm yết tại thị trường chứng khoán Toronto (TSX), New York (NYSE) và Philippine (PSE) với mã giao dịch SLF.

(Nguồn và ảnh: Sun Life Việt Nam)