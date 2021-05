Sun Life tung chương trình 'Đón tuổi mới, phơi phới vào hè'

Việt NamChương trình khuyến mại dành cho các khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm qua kênh phân phối Ngân hàng Tiên Phong.

Những quà tặng ý nghĩa của chương trình lần này lời tri ân của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam dành tặng khách hàng nhân kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Ngân hàng Tiên Phong (TPBank).

Khách hàng tham gia chương trình có cơ hội nhận phiếu quà tặng DOJI (có giá trị lên đến 3 triệu đồng), tai nghe không dây Apple AirPods Pro, đồng hồ thông minh Apple Watch S6 với tổng giá trị quà tặng lên đến gần 1,6 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 10/5 đến hết ngày 9/7, tại các tỉnh, thành phố có chi nhánh, phòng giao dịch của TPBank.

Khách hàng có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn nhân kỷ niệm 13 năm thành lập TPBank.

Khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm như Sun – Sống Chủ Động với 3 quyền lợi nổi bật là: bảo vệ an toàn tài chính trọn đời; tích lũy an toàn hiệu quả; chủ động hoạch định tương lai. Hay sản phẩm Sun – Sống Sung Túc là giải pháp đầu tư hiệu quả, linh hoạt với sự bảo vệ toàn diện, giúp khách hàng an toàn tài chính ở mọi giai đoạn của cuộc sống. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể chọn những sản phẩm khác và các sản phẩm bổ sung được phân phối qua kênh TPBank.

Sun Life Việt Nam hiện có vốn điều lệ 14.380 tỷ đồng, là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn lớn nhất tại Việt Nam với mạng lưới, kênh phân phối đa dạng và phủ rộng trên toàn quốc.

Tìm hiểu thêm về chương trình tại đây.

Hải My

Ảnh: Sun Life Việt Nam