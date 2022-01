Sun Life tăng nguồn vốn đầu tư lên 16.830 tỷ đồng

Việc tăng thêm nguồn vốn là sự cam kết đầu tư lâu dài của Sun Life tại Việt Nam, đồng thời giúp công ty phục vụ khách hàng tốt hơn.

2021 là một năm nhiều thách thức do dịch Covid-19, song thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn có những điểm sáng tích cực. Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 11 tháng đầu năm 2021 ước đạt 191.010 tỷ đồng, tăng 15,76% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.367 tỷ đồng, tăng 1,78% so với cùng kỳ năm 2020 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 138.643 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ, Sun Life Việt Nam có bước tăng trưởng rất ấn tượng. Năm 2021, Sun Life Việt Nam đạt doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới tăng hơn 3,5 lần và thị phần tăng từ vị trí thứ 13 lên thứ 7 so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng khách hàng của Sun Life cũng tăng trưởng với gần gấp hai lần chỉ trong năm 2021. Sun Life Việt Nam hiện là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có kênh phân phối đa dạng nhất thị trường, bao gồm kênh tư vấn tài chính, Bancassurance, nhân viên bán bảo hiểm trực tiếp, khách hàng doanh nghiệp và các đối tác.

Cuối năm 2021, Sun Life Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 14.380 tỷ đồng lên 16.480 tỷ đồng. Với số vốn tăng lần này, Sun Life trở thành một trong 3 công ty bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất đang hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Ông Luc Nhon Ly, Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam cho biết: "Việc tăng thêm 2.100 tỷ đồng lần này khẳng định một lần nữa Sun Life cam kết đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam. Nguồn lực và sức mạnh tài chính mới sẽ tạo động lực giúp chúng tôi đầu tư hiệu quả hơn vào con người, các giải pháp sáng tạo về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, marketing, nhằm nâng tầm trải nghiệm khách hàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo".

Nền tảng tài chính vững chắc giúp Sun Life Việt Nam đầu tư có chiều sâu các lĩnh vực quan trọng, phục vụ khách hàng ngày càng hiệu quả hơn. Ảnh: Sun Life Việt Nam

Sức mạnh tài chính mới sẽ giúp Sun Life Việt Nam đầu tư mạnh mẽ hơn vào công nghệ, chuyển đổi số để tạo ra một hành trình trải nghiệm tốt nhất cho cả khách hàng, đội ngũ đại lý và nhân viên. Những ứng dụng như: my Sun Life, SunSmart, Sun Canvas... và những dự án khác về số hóa sẽ giúp người dùng dễ dàng, tiện lợi, an toàn hơn trong các giao dịch với công ty. Trong đó, dự án về hệ thống xử lý và quản lý hợp đồng tự động giúp Sun Life Việt Nam nâng cao hiệu quả và giảm thiểu các sai sót trong các khâu kiểm tra chứng từ, thẩm tra thông tin khách hàng, thẩm định hồ sơ... mang đến các trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng mà còn.

Tính ưu việt của hệ thống xử lý và quản lý hợp đồng tự động là giúp đội ngũ tư vấn, khách hàng và nhân viên chỉ thao tác một lần trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Phí bảo hiểm được thanh toán trực tuyến, chuyển khoản thông qua các kênh thanh toán điện tử khác. Toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý thông tin, thẩm định sức khỏe và phát hành hợp đồng bảo hiểm sẽ được hệ thống thực hiện tự động, không cần can thiệp của con người. Khách hàng sẽ nhận được thông báo phát hành hợp đồng trong vòng 30 phút ngay sau khi hồ sơ và phí bảo hiểm được hoàn tất.

Để phục vụ khách hàng trọn đời, bên cạnh các giải pháp sản phẩm phù hợp, dịch vụ khách hàng sáng tạo chính là nhân tố cho sự gắn kết bền lâu. Từ việc tư vấn về giải pháp, quản lý hợp đồng, các dịch vụ và tiện ích đóng phí bảo hiểm, đến việc chăm sóc khách hàng sẽ là hành trình mà khách hàng cùng tham gia và trải nghiệm "Chill with Sun Life" - chương trình chăm sóc khách hàng mới với nhiều đặc quyền và quà tặng giá trị. Một trong những món quà mà Sun Life Việt Nam trao tặng là bức chân dung khách hàng do họa sĩ Việt Mỹ thực hiện. Tác phẩm được thực hiện bằng kỹ thuật "chữ chồng chữ" lấy chính tên của khách hàng để khắc họa nên một bức chân dung chân thật, đặc sắc và thú vị.

Sun Life mang đến cơ hội tuyệt vời cho những tài năng trẻ và có cơ hội tạo ra sự thay đổi tích cực cho bản thân và những người xung quanh. Ảnh: Sun Life Việt Nam

Bên cạnh đó, Sun Life Việt Nam cũng rất chú trọng đầu tư vào các chương trình vì cộng đồng. Với cam kết mang đến cho khách hàng và cộng đồng cuộc sống khỏe mạnh hơn cả về tài chính và sức khỏe, Sun Life Việt Nam tiếp tục mang đến cho cộng đồng, người dân những chương trình, hoạt động mới, khác biệt để họ có thể cùng tham gia và tận hưởng, mở ra những cơ hội mới và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình "Sun Bright - Vầng dương khai phóng tiềm năng" được Sun Life lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam để tìm kiếm và phát triển những sinh viên tài năng. Chương trình này vừa cấp học bổng, vừa hỗ trợ tài chính trong giai đoạn thực tập tại Việt Nam, tại một thị trường của Sun Life ở châu Á và Canada, đồng thời sau khi tốt nghiệp, các bạn có cơ hội làm việc chính thức tại Sun Life. Những tài năng này sẽ được rèn giũa trong môi trường kinh doanh quốc tế để phát triển năng lực thực sự, đảm nhận các vai trò nhiều thách thức, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.



Với tiềm năng tăng trưởng của thị trường bảo hiểm Việt Nam và kết quả kinh doanh trong năm qua, Sun Life quyết tâm mang đến những sản phẩm, dịch vụ sáng tạo để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đó cũng là cam kết của Sun Life - một thương hiệu toàn cầu có bề dày lịch sử hơn 156 năm hoạt động.

Hải My