Sun Group xúc tiến hợp tác hàng không cùng 15 tập đoàn Mỹ

Sun Group đón 15 tập đoàn từ Mỹ, tổ chức tọa đàm hợp tác, nhằm thúc đẩy mô hình hàng không nghỉ dưỡng.

Sáng ngày 12/9, đơn vị phối hợp Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức tọa đàm hợp tác hàng không Mỹ - Việt Nam. Trong tọa đàm, Sun Group đã giới thiệu Sun PhuQuoc Airways - hãng bay hướng tới mô hình hàng không nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam do tập đoàn đầu tư và phát triển. Đơn vị phát triển mạng bay "trục nan" - lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp các thành phố lớn trong và ngoài nước, mang cơ hội dễ dàng hơn để tiếp cận Phú Quốc.

Sun Group phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm. Ảnh: Sun Group

Sun PhuQuoc Airways cũng là mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái của Sun Group tại đảo Ngọc, kết nối khách tới các khu nghỉ dưỡng, bãi biển, nhà hàng và tổ hợp giải trí, tạo nên một hành trình "liền mạch", mở ra một kỳ nghỉ trọn vẹn từ trên không tới mặt đất.

Ba tàu bay của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun Group

Song song với hàng không thương mại, Sun Group cũng đang triển khai kế hoạch nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên cấp 4E với quy mô 1.050 ha, hơn 100 vị trí đỗ.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Tọa đàm có sự tham dự của ông Marc E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cùng của 15 tập đoàn hàng không quốc tế và nhiều doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ tài chính của Mỹ.

Những thương hiệu công nghệ như Amazon Web Services, Cisco, Collins Aerospace, Honeywell hay Rapiscan đã trình bày các giải pháp từ điện toán đám mây, quản lý dữ liệu, soi chiếu an ninh hiện đại đến vận hành tiết kiệm nhiên liệu. Các chuyên gia của GE Aerospace, Gulfstream, Honeywell Aerospace cũng nhấn mạnh xu hướng phát triển bền vững, với trọng tâm là an toàn bay, vận hành thông minh và ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhận định, hàng không không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn trở thành hạ tầng chiến lược để nâng tầm điểm đến. Từ đó, tập đoàn định hướng xây dựng hệ sinh thái hàng không toàn diện, từ hạ tầng sân bay đến hãng bay thương mại và dịch vụ cao cấp.

"Sự hiện diện của các tập đoàn Mỹ hôm nay mở ra cơ hội hợp tác quý báu, giúp chúng tôi học hỏi từ công nghệ tiên tiến, đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững và hội nhập quốc tế", đại diện Sun Group nhấn mạnh.

Sự kiện quy tụ 15 tập đoàn hàng không, công nghệ và dịch vụ tài chính hàng đầu của Mỹ. Ảnh: Sun Group

Hội thảo Hợp tác Hàng không Mỹ - Việt Nam khép lại với nhiều giải pháp từ các tập đoàn quốc tế, cùng cam kết của Sun Group và Sun PhuQuoc Airways, mở hướng đưa Phú Quốc thành trung tâm hàng không - du lịch mới.

Thái Anh