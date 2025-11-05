Sun Group xây đô thị theo mô hình 'sponge city' tại Nam Nha Trang

Khánh HòaĐô thị hỗn hợp Charmora City quy mô 227 ha do Sun Group đầu tư tại phường Nam Nha Trang, quy hoạch theo mô hình "sponge city" (thành phố bọt biển).

Dự án nằm tại trung tâm hành chính mới ở phường Nam Nha Trang với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, ứng dụng mô hình "thành phố bọt biển".

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khái niệm "thành phố bọt biển" được dùng để mô tả các khu đô thị có khả năng "ngậm nước" cao như miếng bọt biển, thông qua giải pháp như cây xanh, hồ nước, công viên, hoặc cấu trúc phù hợp giúp hấp thụ nước mưa và ngăn ngừa ngập lụt.

Ngoài ra, Sun Group cũng định hướng xây dựng Charmora City thành trung tâm đô thị chuẩn quốc tế với không gian sống chất lượng, hệ sinh thái giải trí về đêm và cộng đồng cư dân toàn cầu.

Trên thế giới, nhiều thành phố biển thu hút du khách nhờ mô hình trung tâm đa chức năng, tích hợp nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí và cư trú. Đơn cử, Gold Coast (Australia) định hình với chuỗi tổ hợp căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại. Okinawa (Nhật Bản) nổi bật nhờ các công viên giải trí sinh thái, gia tăng thời gian lưu trú và trải nghiệm của du khách. Trong khi Phuket (Thái Lan) và Penang (Malaysia) phát triển mô hình kinh tế đêm và không gian văn hóa.

Tại Việt Nam, Khánh Hòa với vịnh biển đẹp, hạ tầng du lịch đầu tư cùng lượng khách ổn định, được đánh giá có tiềm năng phát triển tương tự các đô thị biển nổi tiếng. 6 tháng đầu năm, Khánh Hòa cũ với trọng tâm là Nha Trang ghi nhận hơn 6,2 triệu lượt khách, tăng 20,8% so với cùng kỳ, trong đó khoảng 2,6 triệu lượt quốc tế. Nha Trang cũng góp mặt trong top 15 điểm đến mùa hè hàng đầu thế giới năm 2025 do Mastercard Economics Institute công bố.

"Đây là nền tảng để Charmora City trở thành điểm đến mới tại Khánh Hòa. Bên cạnh thế mạnh nghỉ dưỡng biển sẵn có, dự án bổ sung khoảng trống về các tổ hợp đô thị quy mô, có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sống - làm việc - giải trí nghỉ dưỡng", đại diện Sun Group chia sẻ.

Khu đô thị được quy hoạch thành ba đảo Bắc - Trung - Nam, hình thành chuỗi liên hoàn từ khu hành chính, giải trí nghỉ dưỡng đến khu nhà ở cao cấp. Điểm nhấn là đảo Trung với các tiện ích vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hoạt động 24h, cùng dòng biệt thự khoáng nóng, mở ra xu hướng nghỉ dưỡng trị liệu ngay giữa lòng đô thị. Về cảnh quan, chủ đầu tư muốn tận dụng vị trí giữa hai dòng sông để tạo ra hệ thống mạch nước xanh len lỏi khắp đô thị.

Dự án lấy cảm hứng từ những trung tâm đô thị biển như Clarke Quay (Singapore) và OCT Bay (Trung Quốc) với điểm nhấn là show nghệ thuật trên mặt nước cùng chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội. Bên cạnh đó, các hạ tầng gắn với tự nhiên như bến du thuyền, công viên ven sông và công viên ngập nước được đưa vào quy hoạch, hướng tới tăng trải nghiệm không gian mở và tính thích ứng sinh thái.

Charmora City kỳ vọng mở ra không gian phát triển về phía Nam Nha Trang, phân tán áp lực khỏi trục ven biển, đồng thời bổ sung sản phẩm nhà ở - thương mại - du lịch vận hành 24/7. Ngoài ra, theo Sun Group, việc cân bằng ba yếu tố: tính bền vững sinh thái, công năng đa dạng và bản sắc địa phương sẽ giúp tăng giá trị bất động sản tại dự án.

"Với mô hình sponge city và hệ tiện ích độc đáo, Charmora City không chỉ hướng tới một tổ hợp giàu trải nghiệm mà còn là không gian sống xanh bền vững, hòa hợp cùng thiên nhiên", đại diện Sun Group nói thêm.

