Sun Group tung ưu đãi nghỉ dưỡng trọn gói tại Phú Quốc

Kiên GiangCombo 2S bao gồm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, xem trình diễn đa phương tiện có giá từ 1,97 triệu đồng, mang tới những trải nghiệm mới cho du khách.

Các gói combo 2S được Sun Group áp dụng từ nay tới cuối năm nhằm thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, trải nghiệm, chiêm ngưỡng các sản phẩm du lịch độc đáo được tập đoàn đầu tư tại Nam đảo suốt hơn nửa thập kỷ qua.

Đa dạng lựa chọn gói ưu đãi

Cụ thể, với mức giá 1,97 triệu đồng, du khách sẽ sở hữu gói du lịch "Nụ hôn giữa ngàn sao" bao gồm nghỉ dưỡng tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay (bãi Kem), tham quan thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town và xem show Kiss The Stars.

Khu nghỉ dưỡng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh Premier Residences, chương trình còn áp dụng với các khu nghỉ dưỡng khác của Sun Group tại Nam Phú Quốc. Cụ thể, khi mua combo nghỉ dưỡng tại New World Phu Quoc Resort, du khách sẽ có cơ hội nghỉ dưỡng tại biệt thự với hồ bơi riêng, được tặng vé trải nghiệm cáp treo ba dây dài nhất thế giới tại Sun World Hon Thom, tặng vé xem show Kiss The Stars và xe đưa đón sân bay hai chiều. Được ví như "ngôi làng biển" tại bãi Kem, New World Phu Quoc resort nổi bật với những biệt thự mái lá ẩn mình giữa thiên nhiên, vừa sang trọng vừa thân thuộc.

Nếu chọn lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc, du khách còn được tặng thêm ưu đãi 10% trên giá phòng khi trở thành hội viên Accor Plus, bên cạnh ưu đãi tặng vé xem show Kiss The Stars. Đối với du khách đặt gói The JW Symphony tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay resort sẽ nhận thêm một bữa ăn trưa tại nhà hàng Tempus Fugit.

Biệt thự nghỉ dưỡng tại Premier Village Phu Quoc. Ảnh: Sun Group

Đại diện Sun Group cho rằng việc triển khai các gói ưu đãi kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng với vui chơi giải trí trong hệ thống công viên Sun World và xem show diễn đa phương tiện Kiss The Stars tại trung tâm thị trấn Hoàng Hôn sẽ giúp kỳ nghỉ của du khách trở nên trọn vẹn hơn với những trải nghiệm riêng tư.

Hệ sinh thái "all in one" tại Nam Phú Quốc

Khu Nam đảo ngọc sở hữu bộ sưu tập các resort do Sun Group kiến tạo như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, New World Phu Quoc... Mỗi resort mang phong cách khác nhau, đáp ứng đủ mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

New World Phu Quoc Resort cuốn hút du khách bởi sự mộc mạc, an tĩnh, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay gây choáng ngợp bởi phong cách thượng lưu, Premier Residences lại mang đến mảnh ghép trẻ trung cho khu vực Bãi Kem, phù hợp với du khách trẻ thích sự năng động. Trong khi đó, Premier Village Phu Quoc Resort tại mũi Ông Đội thu hút du khách nhờ vị trí đắc địa - tọa độ độc bản vừa có thể ngắm bình minh, vừa chiêm ngưỡng hoàng hôn.

Cáp treo ba dây dài nhất thế giới tại Sun World Hon Thom. Ảnh: Sun Group

Với combo 2S, du khách đến Phú Quốc bên cạnh trải nghiệm nghỉ dưỡng sang chảnh còn được trải nghiệm vui chơi – giải trí tại tổ hợp Sun World Hon Thom với các trò chơi lý thú, công viên nước Aquatopia hiện đại, những bãi biển xinh đẹp tại đảo thiên đường Hòn Thơm và nhiều công trình độc lạ để khám phá tại thị trấn Hoàng Hôn. Tựa như thị trấn Địa Trung Hải thu nhỏ tại Phú Quốc, Sunset Town quy tụ gần 50 công trình biểu tượng như cầu Hôn, nhà ga cáp treo An Thới, tòa tháp đồng hồ, Central Village, đài phun nước Thần Mặt Trời và nhiều góc check-in thú vị...

Pháo hoa kết show diễn Kiss The Stars tại thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Sun Group

Show diễn đa phương tiện Kiss The Stars sẽ giúp hành trình thăm thú đảo Ngọc của du khách trở nên trọn vẹn hơn. Sức hút của show diễn đến từ sân khấu hoành tráng cùng công nghệ trình diễn âm thanh, ánh sáng hiện đại, thu hút rất đông du khách từ khi mới ra mắt. Đặc biệt, vào cuối mỗi đêm diễn hằng ngày (trừ thứ 3), du khách sẽ được "chiêu đãi" màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn trên bầu trời phía nam đảo Ngọc.

Gói trọn trải nghiệm nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí, những gói combo 2S do Sun Hospitality Group và Sun World - hai thương hiệu thuộc tập đoàn Sun Group phối hợp triển khai được kỳ vọng sẽ mang đến cho du khách đa dạng cảm xúc trong một chuyến đi với mức chi phí hợp lý, qua đó kích cầu du lịch Phú Quốc hậu đại dịch.

An Hy