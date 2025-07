Sun Group trúng thầu dự án khu đô thị 21.000 tỷ đồng tại TP HCM

Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) vừa trúng thầu dự án khu đô thị Tây An Tây quy mô 21.000 tỷ tại phường Phú An, TP HCM.

Thông tin được nêu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu đô thị Tây An Tây của UBND tỉnh Bình Dương (nay là TP HCM). Bên trúng thầu dự án là Công TNHH Mặt trời Phú Quốc - thành viên của Tập đoàn Sun Group.

Dự án này có quy mô đất dự kiến hơn 268 ha, diện tích mặt nước gần 6 ha, tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng, quy mô dân số 20.400 người, nằm trong danh mục được tỉnh Bình Dương cũ mời gọi đầu tư từ đầu tháng 3.

Theo quy hoạch, dự án có gần 90 ha đất được dành để phát triển nhà ở, hơn 28 ha dành cho thương mại, dịch vụ; phần còn lại bố trí công trình công cộng, giao thông, mặt nước. Khu đô thị này dự kiến cung cấp chỗ ở cho hơn 20.000 người, thời gian hoạt động 50 năm kể từ khi được giao đất.

Bất động sản khu đông TP HCM (tỉnh Bình Dương cũ) với các nhà phố, đất nền. Ảnh: Quỳnh Trần

Tây An Tây là một trong ba khu đô thị lớn được Bình Dương tổ chức đấu thầu trong năm nay, bên cạnh dự án phía Bắc đường Vành đai 4 (phường An Tây, quy mô 284 ha) và khu đô thị mới Tân Bình (TP Dĩ An, gần 33 ha).

Trước dự án này, Sun Group đã trúng thầu hai dự án tại cùng khu vực gồm: khu đô thị Bắc An Tây rộng 70 ha, vốn đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng và khu đô thị Đông An Tây rộng 288 ha, vốn hơn 13.500 tỷ đồng. Các dự án này dự kiến cung cấp hơn 10.000 sản phẩm nhà ở, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 24.000 cư dân.

Thành lập năm 2007, Sun Group là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và giải trí, sở hữu chuỗi Sun World cùng nhiều khu nghỉ cao cấp như InterContinental Danang và JW Marriott Phú Quốc. Theo báo cáo tài chính mới công bố, năm 2024, Sun Group báo lãi sau thuế gần 849 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng mỗi ngày.

Tại TP HCM, Sun Group đang đề xuất đầu tư hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ và nhà ở gồm: Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (187 ha) và Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (395 ha), đường ven sông và tuyến metro dài 40 km tại Củ Chi...

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư tại nhiều địa phương như Ninh Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng... Gần đây nhất, một công ty thành viên của tập đoàn đã trúng thầu dự án khu đô thị cao cấp Mê Linh (Hà Nội), quy mô 205 ha, vốn gần 15.000 tỷ đồng.

Phương Uyên