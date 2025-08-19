Sun Group triển khai 4 dự án với tổng vốn hơn 205.000 tỷ đồng

Sun Group khởi công hai công trình tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, đồng thời làm chủ đầu tư hai dự án tại Quảng Ninh, ngày 19/8, với tổng vốn đạt 205.000 tỷ đồng.

Theo đó, tại Đà Nẵng, tập đoàn phối hợp với UBND thành phố tổ chức lễ khởi công siêu tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown. Dự án có quy mô gần 77 ha, tổng vốn đầu tư 79.790 tỷ đồng, được kỳ vọng hình thành quần thể kinh tế đêm sôi động, sánh ngang Marina Bay Sands (Singapore).

Phối cảnh 3D dự án siêu tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown. Ảnh: Sun Group

Điểm nhấn của dự án là khu công viên văn hóa, gồm nhà hát hơn 9.000 m2 với 4.000 chỗ ngồi, khu bảo tàng, trung tâm triển lãm. Ngoài ra, tòa tháp 69 tầng lấy cảm hứng từ ngũ hành được thiết kế trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, điểm đến "all-in-one". Dự án này nằm trong top 10 dự án có vốn đầu tư lớn nhất tại Lễ khánh thành, khởi công 250 công trình trọng điểm chào mừng Quốc khánh, diễn ra trên cả nước, ngày 19/8.

Tương tự, Sun Group khởi công khu đô thị hỗn hợp Nha Trang trên quỹ đất hơn 226 ha, tổng vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Nằm gần sông, kề biển, dự án tích hợp chức năng du lịch, giải trí và an cư. Đây là dự án đầu tiên của Sun Group tại địa phương, nhằm tạo hệ sinh thái du lịch đa trải nghiệm, phát triển kinh tế đêm và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Lễ khởi công dự án khu đô thị hỗn hợp Nha Trang. Ảnh: Sun Group

Cùng ngày tại Quảng Ninh, tập đoàn được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn với diện tích gần 245 ha, tổng vốn khoảng 52.000 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công viên đại dương Hạ Long (thuộc Sun Elite City), nâng tổng vốn lên 56.523 tỷ đồng, quy mô 219 ha.

Dự án casino Vân Đồn được định hướng trở thành trung tâm du lịch - giải trí đẳng cấp, tổ chức các show nghệ thuật quốc tế, hướng tới đưa Vân Đồn thành điểm giải trí quy mô như Macau, Las Vegas.

Phối cảnh dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn. Ảnh: Sun Group

Trong khi đó, Sun Elite City quy tụ các hạng mục lớn như Sun World Ha Long, quảng trường lễ hội Sun Carnival, tổ hợp phố thương mại 24/7, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long... Hệ sinh thái tại đây tiếp tục được hoàn thiện với tòa tháp biểu tượng giữa biển, cùng tổ hợp 31 tòa căn hộ cao tầng, góp phần gia tăng sức cạnh tranh cho du lịch địa phương.

Ảnh phối cảnh dự án công viên đại dương Hạ Long (Sun Elite City). Ảnh: Sun Group

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết chuỗi sự kiện khởi công và đón nhận quyết định đầu tư các dự án trên diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, mang ý nghĩa đặc biệt.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ kiến tạo những công trình biểu tượng, đóng góp vào sự phát triển của du lịch và kinh tế đêm tại các địa phương, tạo động lực cho kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới", ông nói.

Song Anh