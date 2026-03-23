Sun Group tăng tốc xây dựng công trình APEC tại Phú Quốc

Các công trình do Sun Group làm chủ đầu tư như Trung tâm Hội nghị và triển lãm APEC Phú Quốc gần hoàn thiện kết cấu thô, lắp đặt 12/13 nhịp mái, sân bay sắp xong đường băng 2.

Đại diện Tập đoàn Sun Group cho biết, tại cụm dự án Tổ hợp đa chức năng APEC, các hạng mục chính đã bước vào giai đoạn hoàn thiện kết cấu và chuyển sang thi công kỹ thuật.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang lắp đặt kết cấu mái. Ảnh: Sun Group

Chỉ sau chưa đầy 10 tháng thi công, kể từ tháng 6/2025, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc đã đạt hơn 90% phần kết cấu thô. Đáng chú ý, hạng mục kết cấu thép mái quy mô lớn đã lắp dựng được 12/13 nhịp trục U. Tiến độ thi công đang bám sát kế hoạch đề ra, dù công trình mang tầm quốc tế có yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Phối cảnh 3D Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Khu vực nhà hát đa năng hiện đã hoàn thành khoảng 80% phần kết cấu bê tông cốt thép, đồng thời bắt đầu triển khai hệ thống cơ điện (MEP), bước quan trọng để đưa công trình tiến gần hơn tới giai đoạn hoàn thiện. Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, sẵn sàng cho Hội nghị APEC 2027.

Nhà biểu diễn đa năng thành hình. Ảnh: Sun Group

Song song đó, chỉ hơn 9 tháng xây dựng, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cũng đang được đẩy mạnh thi công trên nhiều hạng mục then chốt. Đại diện chủ đầu tư cho biết, đường cất hạ cánh số 2 ghi nhận tiến độ bê tông xi măng đạt 58% đối với lớp M150/25, trong khi lớp chất lượng cao M350/45 đã bắt đầu triển khai. Tại nhà ga hành khách T2, kết cấu phần thô đã đạt 85% và chính thức bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái từ đầu tháng 3 này.

Khung kết cấu thép mái nhà ga T2 tập hợp tại công trường. Ảnh: Sun Group

Đặc biệt, nhà ga VIP - nơi đón tiếp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, kết cấu mái đạt 60% - tốc độ triển khai vượt kỳ vọng của chủ đầu tư. Tập đoàn Sun Group cũng bắt tay Aedas Interiors (Singapore), thuộc tập đoàn Aedas và HOK, các đơn vị kiến trúc và quy hoạch lớn trên thế giới để thiết kế nội thất nhà ga T2 và nhà VIP theo quy chuẩn hiện đại và cao cấp bậc nhất.

Trong bối cảnh các công trình APEC tại Phú Quốc đang tăng tốc thi công, Sun Group ký kết thỏa thuận với Changi Airports International để đối tác trực tiếp tham gia quản lý và vận hành sân bay Phú Quốc. Điều này đồng nghĩa sân bay của đảo ngọc sẽ được vận hành theo hệ tiêu chuẩn đã làm nên tên tuổi của Changi Airport tại Singapore, sân bay nhiều năm liền được xếp hạng hàng đầu thế giới về trải nghiệm hành khách.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, việc đồng thời triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao và tiến độ gấp rút phản ánh quyết tâm đưa Phú Quốc trở thành điểm đến đủ năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế hàng đầu.

Hoàng Anh