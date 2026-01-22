Sun Group tài trợ đại nhạc hội pháo hoa tại Hà Nội

Chương trình nghệ thuật mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ diễn ra lúc 20h ngày 23/1, với sự đồng hành tổ chức và tài trợ của Sun Group.

Đêm nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến có quy mô khoảng 25.000 người gồm đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và diễn viên. Sự kiện nhằm chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì, UBND TP Hà Nội phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Theo đơn vị tài trợ, đại nhạc hội quy tụ gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng hệ thống sân khấu, pháo hoa được dàn dựng công phu. Trong đó, nhiều loại pháo lần đầu trình diễn tại Việt Nam.

Tổng duyệt sân khấu đại nhạc hội pháo hoa tại Hà Nội. Ảnh: Sun Group

Các tiết mục được xây dựng theo ba chương: "Tráng ca dưới cờ Đảng"; "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" và "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Mỗi chương có nội dung tái hiện các dấu mốc lịch sử, lồng ghép thông điệp về niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước.

Điểm nhấn chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật xuyên suốt với 6 đợt bắn liên tiếp, khép lại bằng phần pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút. Nhiều hiệu ứng nghệ thuật biến đổi liên tục được ứng dụng như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, khói màu cầu vồng hay âm thanh sói hú...

Pháo hoa được thiết kế lắp đặt trên mái và xung quanh khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Sun Group

Cũng theo Sun Group, trận địa pháo hoa do đơn vị này phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) xây dựng, triển khai. Theo đó, 950 giàn phun và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên cánh khán đài B theo địa hình vòng cung. Bên ngoài sân, 4.600 quả pháo hoa nổ tầm cao bố trí từ nửa đường Lê Đức Thọ, qua cột đồng hồ, đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước (phường Từ Liêm).

Pháo hoa trên bầu trời Hà Nội tối tổng duyệt 21/1. Ảnh: Sun Group

Hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại sẽ do đội ngũ 80 chuyên gia trong và ngoài nước cùng tham gia lắp đặt, vận hành. Toàn bộ màn trình diễn sẽ sử dụng hệ thống lập trình và thiết bị hiện đại, hỗ trợ thời gian kích nổ chính xác, giúp hiệu ứng pháo khớp theo nhạc ở mức gần như ngay lập tức.

Theo ban tổ chức, trận địa được thiết kế nhằm tối ưu tầm nhìn trong và ngoài sân vận động, cho phép khán giả theo dõi pháo hoa từ nhiều hướng. Đi cùng là hệ thống sân khấu rộng với hơn 3.000 m2 màn hình LED di động, kết hợp âm thanh, ánh sáng laser, 3D mapping, tạo nên không gian trình diễn đa chiều.

Nhiều chủng loại pháo lần đầu được sử dụng tại Việt Nam kết hợp hiệu ứng nghệ thuật lập trình riêng cho đại nhạc hội. Ảnh: Sun Group

Sun Group là thương hiệu đồng hành suốt 13 mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF cùng các show diễn kết hợp pháo hoa nghệ thuật tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Cát Bà... Việc tài trợ và đồng hành tổ chức đại nhạc hội pháo hoa tại Hà Nội là bước tiến quan trọng trên hành trình phát triển các sự kiện nghệ thuật quy mô lớn của tập đoàn, nhằm mang đến những màn trình diễn nghệ thuật, góp phần làm phong phú trải nghiệm văn hóa - du lịch cho cộng đồng.

