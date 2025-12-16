Sun Group sắp triển khai 9 tháp căn hộ tại Phú Quốc

Sun Group hé lộ dự án căn hộ gồm 9 tháp cao tầng trên sườn núi Ông Quán, được định vị đón nhu cầu lưu trú, an cư và đầu tư khi đảo Ngọc đăng cai APEC 2027.

Thông tin được công bố tại sự kiện tri ân khách hàng Sun Property 2025 diễn ra ngày 12-14/12 tại Phú Quốc. Dự án căn hộ nằm ở khu vực Nam Đảo, được giới thiệu trong bối cảnh Phú Quốc đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, chuẩn bị cho APEC 2027.

Sun Group hé lộ về dự án trên núi Ông Quán tại sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Theo thông tin công bố, dự án gồm 9 tòa tháp căn hộ, phát triển trên địa hình sườn núi có độ cao tự nhiên hiếm tại Phú Quốc. Lợi thế địa hình giúp các căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama bao trọn biển, thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn và khu vực Bãi Khem. Các căn hộ được thiết kế với ban công rộng, mặt thoáng lớn, tối ưu ánh sáng và tầm nhìn, hướng đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên biển - núi.

Sun Property cho biết dự án được lấy cảm hứng kiến trúc từ phong cách Địa Trung Hải kết hợp yếu tố văn hóa Việt, mỗi tòa tháp mang một chủ đề riêng, tạo điểm nhấn nhận diện trong tổng thể không gian. Dự án nằm trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí - lễ hội tại Nam Phú Quốc, kết nối trực tiếp với các công trình đã hình thành như Sunset Town, Cầu Hôn và chuỗi show diễn ban đêm.

Căn hộ mẫu hai phòng ngủ dự án Núi Ông Quán. Ảnh: Ánh Dương

Việc dự án được giới thiệu vào thời điểm Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027 thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Theo chủ đầu tư, các địa phương từng đăng cai những sự kiện quốc tế lớn thường ghi nhận nhu cầu gia tăng mạnh ở phân khúc bất động sản lưu trú, nghỉ dưỡng và thương mại trong giai đoạn trước và sau sự kiện.

Bên cạnh hé lộ dự án mới, trong ba ngày diễn ra sự kiện, nhà đầu tư, khách mời được tham quan nhiều dự án trọng điểm của Sun Group, trong đó có các công trình phục vụ APEC 2027.

Tiến độ các công trình này đang được đẩy nhanh. Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC với quy mô hơn 16 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng, gồm công viên APEC, nhà hát đa năng và trung tâm hội nghị - triển lãm, hiện đạt khoảng 33% khối lượng thi công. Các hạng mục được kỳ vọng góp phần định hình Phú Quốc trở thành trung tâm hội nghị - sự kiện mới của khu vực, bên cạnh vai trò điểm đến du lịch nghỉ dưỡng.

Phối cảnh các công trình trọng điểm đón APEC 2027 của tập đoàn Sun Group. Ảnh: Sun Property

Song song với hạ tầng hội nghị, hệ sinh thái du lịch - giải trí tại Nam Phú Quốc tiếp tục mở rộng. Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn cùng các chương trình trình diễn nghệ thuật - công nghệ như Awaken Sea hay Symphony of the Sea đang tạo dòng khách ổn định, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng nhu cầu lưu trú chất lượng cao.

Theo chia sẻ của một số nhà đầu tư tham dự sự kiện, việc tận mắt chứng kiến tiến độ các công trình APEC cùng thông tin về dự án căn hộ mới giúp họ có thêm cơ sở đánh giá chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của bất động sản Phú Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng giai đoạn 2025-2030 sẽ là thời điểm thị trường bước vào nhịp tăng trưởng mới, với trọng tâm là các dự án có vị trí gắn với hạ tầng, sự kiện và hệ sinh thái du lịch đã hình thành.

Sunset Town do Sun Group xây dựng tại khu vực Nam đảo. Ảnh: Sun Property

Anh Nguyễn Long, nhà đầu tư từ Hà Nội cho biết lần thứ hai được Sun Property mời tham gia sự kiện cuối năm. Anh được trải nghiệm dịch vụ trên chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways trước khi đến đặc khu. "Sức sống của hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc khiến tôi choáng ngợp", anh nói.

Với việc hé lộ tổ hợp 9 tháp căn hộ trên sườn núi Ông Quán, Sun Group tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Nam Phú Quốc, bổ sung nguồn cung căn hộ cao tầng có vị trí và tầm nhìn đẹp, ngắm hoàng hôn, bình minh. Dự án được kỳ vọng đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư trong giai đoạn Phú Quốc chuẩn bị bước vào một chu kỳ phát triển mới gắn với APEC 2027.

Hoài Phương